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จอ LED ที่มีจูนเนอร์ทีวีดิจิตอล

231T1LSB/00

สัมผัสประสบการณ์การรับชมทีวีเป็นเลิศผ่านจอ LED

สัมผัสประสิทธิภาพมัลติมีเดียที่ยอดเยี่ยมด้วยจอแสดงผล Full HD 1080p ที่มีสไตล์ เงางามและมีจูนเนอร์ทีวีดิจิตอล ผสานกับ HDMI และอินพุต AV พร้อมเสียงทรงพลัง 231T1 จึงยกระดับความบันเทิงขึ้นอีกขั้น!

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สัมผัสประสบการณ์การรับชมทีวีเป็นเลิศผ่านจอ LED

  • T-line

  • 23" (58.4 ซม.)

รีโมทคอนโทรลสำหรับฟังก์ชันทีวี

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อัตราส่วน SmartContrast 20000000:1 ให้รายละเอียดของสีดำได้ดำสนิทอย่างไม่น่าเชื่อ

คุณต้องการจอ LCD ที่มีความคมชัดสูงสุด และภาพสว่างสดใสสมจริงมากที่สุด การประมวลภาพวิดีโอขั้นล้ำหน้าของ Philips ได้รวมเอาเทคโนโลยีที่โดดเด่นซึ่งทำให้สีมืดมีความมืดลงที่สุด และเพิ่มความสว่างอย่างที่สุด จึงให้ภาพสว่างสดใส SmartContrast จะเพิ่มความคมชัดระดับสีดำให้ดำสนิท และให้ปริมาณสีที่แตกต่างกันระหว่างสีมืดกับสีสว่างได้อย่างแม่นยำและให้ภาพสว่างสดใส สมจริงด้วยสีที่มีความคมชัด และสดใส

จอ LCD Full HD 1920x1080 พิกเซล

จอภาพ Full HD ที่มีความละเอียดของภาพจอกว้างระดับ 1920 x 1080p ซึ่งเป็นความละเอียดสูงสุดของแหล่งสัญญาณ HD เพื่อให้ได้ภาพที่มีคุณภาพสูงสุดเท่าที่เป็นไปได้ สามารถรองรับสัญญาณ 1080p ได้จากทุกแหล่ง รวมถึงจาก Blu-ray และเกมส์คอนโซล HD รุ่นล่าสุดจึงไม่มีวันล้าสมัย ระบบประมวลสัญญาณได้รับการอัพเกรดเป็นพิเศษเพื่อให้รองรับคุณภาพสัญญาณและความละเอียดที่สูงขึ้น จึงทำให้ภาพ Progressive Scan ไม่มีการสั่นไหว และสีสว่างสดใสสวยงามยิ่งขึ้น

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