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231T1SB/00
จอทีวีดิจิตอล Full HD ในรูปลักษณ์ที่มีสไตล์
สัมผัสประสิทธิภาพมัลติมีเดียที่ยอดเยี่ยมด้วยจอแสดงผล Full HD 1080p ที่มีสไตล์ เงางามและมีจูนเนอร์ทีวีดิจิตอล ผสานกับ HDMI และอินพุต AV พร้อมเสียงทรงพลัง 231T1 จึงยกระดับความบันเทิงขึ้นอีกขั้น!
T-line จอกว้าง 58 ซม. (23")
1920x1080 Full HD
SmartSound ให้คุณสามารถเลือกโหมดต่างๆ ได้หลากหลาย เช่น ภาพยนตร์ เกมส์ เพลง และอื่นๆ ด้วยการเปิดใช้ความถี่ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าโดยอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเสียงที่เกี่ยวข้องกับฟังก์ชันนั้นๆ
คุณต้องการจอ LCD ที่มีความคมชัดสูงสุด และภาพสว่างสดใสสมจริงมากที่สุด การประมวลภาพวิดีโอขั้นล้ำหน้าของ Philips ได้รวมเอาเทคโนโลยีที่โดดเด่นซึ่งทำให้สีมืดมีความมืดลงที่สุด และเพิ่มความสว่างอย่างที่สุด จึงให้ภาพสว่างสดใส SmartContrast จะเพิ่มความคมชัดระดับสีดำให้ดำสนิท และให้ปริมาณสีที่แตกต่างกันระหว่างสีมืดกับสีสว่างได้อย่างแม่นยำและให้ภาพสว่างสดใส สมจริงด้วยสีที่มีความคมชัด และสดใส
HDTV ช่วยให้คุณดูทีวีด้วยภาพความละเอียดสูงและคุณภาพเสียงที่ดีที่สุดโดยไม่ต้องมีกล่องรับสัญญาณเพิ่มเติม ด้วยจูนเนอร์ DVBT ที่มีในตัวสามารถรับสัญญาณรูปแบบ MPEG-4 ที่ทันสมัยได้ คุณจึงสามารถรับสัญญาณและดูโปรแกรมทีวีความละเอียดสูงและข้อมูลมัลติมีเดียอื่นๆ ได้ในคุณภาพระดับดิจิตอล
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