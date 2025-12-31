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Brillianceจอภาพ LCD ที่มี SmartImage

240S1SS/00

จอแสดงผลขนาดใหญ่ที่เต็มเปี่ยมด้วยคุณสมบัติมากมายเพื่อผลผลิตสูง

ด้วยคุณสมบัติของ SmartImage, SmartContrast, SmartControl และ TrueVision จอแสดงผลเชิงธุรกิจ 240S1 ช่วยเพิ่มผลผลิตของคุณ

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จอแสดงผลขนาดใหญ่ที่เต็มเปี่ยมด้วยคุณสมบัติมากมายเพื่อผลผลิตสูง

  • S-line จอกว้าง 61 ซม. (24")

  • รูปแบบ 16:10

ช่องรับสัญญาณที่ใช้ได้ทั้งชนิด VGA แบบอะนาล็อกและ DVI แบบดิจิตอล

ช่องรับสัญญาณคู่มีช่องเสียบที่รับได้ทั้งสัญญาณเข้าชนิด VGA แบบอะนาล็อกและสัญญาณ DVI แบบดิจิตอล

การจัดการสายเคเบิลจะลดความยุ่งเหยิงของสายเพื่อพื้นที่ทำงานที่มีระเบียบ

ระบบจัดเก็บสายเคเบิลคือการออกแบบที่ใกล้ชิดที่ช่วยรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่ทำงานโดยการจัดสายเคเบิลและสายไฟที่ต้องใช้ในการทำงานของอุปกรณ์การแสดงผลให้เป็นระเบียบ

EPEAT Silver ช่วยลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม

จอแสดงผล Philips ที่ได้รับการรับรอง EPEAT Silver ช่วย ปกป้องสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ขณะเดียวกันการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดทำให้ลดการแผ่รังสีที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศแบบเรือนกระจก โปรแกรม EPEAT ช่วยผู้ซื้อในการประเมิน เปรียบเทียบ และเลือกผลิตภัณฑ์จอแสดงผลตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมโดยยึดตามเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อม 51 ข้อ ที่ได้รับการปรับปรุงโดยมติของผู้ถือหุ้นซึ่งได้รับการสนับสนุนโดย EPA สหรัฐอเมริกา การรับรอง EPEAT Silver มีผลกับผลิตภัณฑ์ Philips ที่ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์เท่านั้น โปรดเยี่ยมชม www.epeat.net สำหรับการลงทะเบียนสถานะในประเทศของคุณ

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