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4000 seriesจอแสดงผล HD

24PHT4101S/67

Slim LED TV

ทีวีที่ใช่สำหรับทุกบ้าน Philips 4000 ซีรี่ส์ Slim LED TV พร้อมเทคโนโลยีประมวลผลภาพ Digital Crystal Clear รวมถึงจูนเนอร์ดิจิตอลติดตั้งในตัว และการเชื่อมต่อ HDMI ที่จะมอบประสบการณ์การรับชมและความสะดวกสบายที่ยอดเยี่ยมที่สุด

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พร้อม Digital Crystal Clear

Slim LED TV

  • 60 ซม. (24")

  • LED TV

  • DVB-T/T2

ขาตั้งส่วนกลางที่มีโลหะแท้และการขัดผิวโครเมียม

นักออกแบบของเราผสมผสานขาตั้งเพรียวบางพิเศษเข้ากับแผ่นฐานแบบมีมุมที่มีผิวโลหะขัดเงา เพื่อสร้างรูปลักษณ์สดใหม่ที่จะช่วยแต่งเติมบ้านสมัยใหม่ทุกหลัง

อินพุต HDMI สองชุดพร้อม Easylink เพื่อการเชื่อมต่อในตัว

หลีกเลี่ยงปัญหาสายพันกันด้วยสายเคเบิล HDMI แบบเส้นเดียวที่ส่งทั้งสัญญาณภาพและเสียงจากอุปกรณ์ของคุณไปยังทีวี สายเคเบิล HDMI ใช้สัญญาณที่ไม่ได้บีบอัดเพื่อให้มั่นใจว่าจะถ่ายทอดคุณภาพที่ดีที่สุดจากแหล่งข้อมูลไปที่จอภาพ พร้อมด้วย Philips Easylink ที่ช่วยให้คุณควบคุมการทำงานส่วนใหญ่ของทีวี, DVD, Blu-ray, กล่องรับสัญญาณ หรือระบบโฮมเธียเตอร์ได้ด้วยรีโมทคอนโทรลเพียงอันเดียว

USB สำหรับการเล่นมัลติมีเดีย

USB สำหรับการเล่นมัลติมีเดีย

แบ่งปันความสนุกได้ง่ายๆ เพียงเชื่อมต่อหน่วยความจำ USB, กล้องดิจิตอล, เครื่องเล่น mp3 หรืออุปกรณ์มัลติมีเดียอื่นๆ เข้ากับพอร์ต USB ที่ด้านข้างทีวีของคุณเพื่อเพลิดเพลินกับภาพถ่าย วิดีโอและดนตรี ด้วยเบราเซอร์เนื้อหาบนจอภาพที่ใช้งานง่าย

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