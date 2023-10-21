ผลิตภัณฑ์ฝ่ายสนับสนุน

สมัครเพื่อรับข่าวสารและข้อเสนอพิเศษ

รับประกัน 2 ปีเต็ม

ทุกรุ่น

4000 series จอแสดงผล HD

ยกเลิกการผลิต

ฝ่ายสนับสนุน

4000 seriesจอแสดงผล HD

24PHT4101S/67

4000 series จอแสดงผล HD

ยกเลิกการผลิต

ไปที่ร้านค้า

เข้าสู่ระบบหรือสร้างบัญชี

ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณ

คุณสามารถเข้าถึงคู่มือ การสนับสนุนที่ปรับให้เหมาะสม และอื่นๆ ได้ทันที แถมยังง่ายและรวดเร็วอีกด้วย

ลงทะเบียนทันที

Control your TV with your smart device

Philips Smart TV App

The Philips Smart TV app turns your smartphone or tablet into a smart remote, letting you switch channels, adjust volume, browse apps, and fine-tune your Ambilight settings with ease.

สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อดาวน์โหลดแอป
Philips Smart TV App

คู่มือและเอกสาร

เอกสารโฆษณาที่มีการแปลเป็นภาษาท้องถิ่น

  • PDF ไฟล์, 533.6 kB
  • 21 October 2023

คู่มือผู้ใช้

  • PDF ไฟล์, 5.4 MB
  • 6 March 2023

การรับประกันและบริการ

ตรวจสอบเงื่อนไขการรับประกันของคุณและขอรับบริการ

รับประกัน

กรมธรรม์การรับประกันผลิตภัณฑ์ของเรา

ติดต่อ Philips

เรายินดีจะช่วยคุณ