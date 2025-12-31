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Brillianceจอภาพ LCD 3D, แสงพื้นหลัง LED

273G3DHSW/00

สัมผัสประสบการณ์การเล่นเกม 3D บนจอภาพขนาดใหญ่

จมดิ่งไปในโลกของเกม 3D บนจอภาพแบบ 273G LED ของ Philips ที่มีหน้าจอขนาดใหญ่, แว่นตา Active 3D ระบบ Shutter และอินพุต HDMI หลายช่อง ทั้งหมดนี้ทำให้การเล่นเกมของคุณสนุกเร้าใจมากขึ้นทันที!

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สัมผัสประสบการณ์การเล่นเกม 3D บนจอภาพขนาดใหญ่

  • G Line

  • 27" (68.6 ซม.)

  • แว่นตา 3D ระบบ Shutter

ง่ายต่อการปรับตั้งค่าจอภาพด้วย Philips SmartControl

ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์สำหรับปรับประสิทธิภาพและค่าต่างๆ ของจอภาพ Philips นำเสนอสองทางเลือกให้กับผู้ใช้ในการปรับแต่งค่าจอภาพ โดยเลือกเมนู On Screen Display แบบหลายระดับผ่านปุ่มบนจอภาพ หรือใช้ซอฟต์แวร์ Philips SmartControl เพื่อปรับแต่งค่าต่างๆ ของจอภาพได้อย่างง่ายดายในแบบที่คุณคุ้นเคย

แปลงไฟล์ข้อมูล 2D ของคุณให้เป็น 3D ด้วยซอฟต์แวร์บน PC

เปลี่ยนการสัมผัสประสบการณ์จากเกม ภาพยนตร์และวีดีโอ 2D โดยใช้ซอฟต์แวร์บน PC เพียงคลิกเมาส์ แล้วให้โปรแกรมแปลงไฟล์ให้มีความลึกแบบ 3D ที่น่าทึ่ง

เทคโนโลยี LED เพื่อภาพที่สว่างสดใส

LED สีขาวคือ อุปกรณ์ระบบ Solid state ที่สว่างเต็มที่เสมอกันและรวดเร็วเพื่อประหยัดเวลาการเริ่มต้น จอภาพ LED ปราศจากสารปรอทจึงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งในขั้นตอนการรีไซเคิลและการกำจัดทิ้ง เทคโนโลยี LED ช่วยให้สามารถควบคุมการลดแสงพื้นหลัง LCD ได้ดีขึ้น ส่งผลให้มีอัตราความเปรียบต่างสูงเป็นพิเศษ และยังให้ภาพที่สว่าง สีสันสดใสเสมอกันอย่างทั่วถึง

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ข้อจำกัดความรับผิด

  1. หากคุณรู้สึกไม่สบาย เช่น เวียนศีรษะ ปวดหัว หรือมึนงง เราขอแนะนำว่าไม่ควรดู 3D เป็นระยะเวลาหนึ่ง

  2. ระหว่างการรับชมในรูปแบบ 3D ผู้ปกครองควรดูแลอย่างใกล้ชิดและตรวจดูให้แน่ใจว่าเด็กไม่มีอาการใดๆ ตามที่ได้อธิบายไว้ด้านบน เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปีไม่ควรรับชมในรูปแบบ 3D

  3. โปรดอ่านคู่มือแนะนำอย่างละเอียดเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ 3D และผลต่อสุขภาพ

  4. โปรดทราบว่าซอฟต์แวร์ PC (TriDef 3D) สำหรับการเล่นเกมแบบ 3D ต้องการการ์ดกราฟิก AMD/ATI