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ยกเลิกการผลิต
273G3DHSW/00
สัมผัสประสบการณ์การเล่นเกม 3D บนจอภาพขนาดใหญ่
จมดิ่งไปในโลกของเกม 3D บนจอภาพแบบ 273G LED ของ Philips ที่มีหน้าจอขนาดใหญ่, แว่นตา Active 3D ระบบ Shutter และอินพุต HDMI หลายช่อง ทั้งหมดนี้ทำให้การเล่นเกมของคุณสนุกเร้าใจมากขึ้นทันที!
G Line
27" (68.6 ซม.)
แว่นตา 3D ระบบ Shutter
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์สำหรับปรับประสิทธิภาพและค่าต่างๆ ของจอภาพ Philips นำเสนอสองทางเลือกให้กับผู้ใช้ในการปรับแต่งค่าจอภาพ โดยเลือกเมนู On Screen Display แบบหลายระดับผ่านปุ่มบนจอภาพ หรือใช้ซอฟต์แวร์ Philips SmartControl เพื่อปรับแต่งค่าต่างๆ ของจอภาพได้อย่างง่ายดายในแบบที่คุณคุ้นเคย
เปลี่ยนการสัมผัสประสบการณ์จากเกม ภาพยนตร์และวีดีโอ 2D โดยใช้ซอฟต์แวร์บน PC เพียงคลิกเมาส์ แล้วให้โปรแกรมแปลงไฟล์ให้มีความลึกแบบ 3D ที่น่าทึ่ง
LED สีขาวคือ อุปกรณ์ระบบ Solid state ที่สว่างเต็มที่เสมอกันและรวดเร็วเพื่อประหยัดเวลาการเริ่มต้น จอภาพ LED ปราศจากสารปรอทจึงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งในขั้นตอนการรีไซเคิลและการกำจัดทิ้ง เทคโนโลยี LED ช่วยให้สามารถควบคุมการลดแสงพื้นหลัง LCD ได้ดีขึ้น ส่งผลให้มีอัตราความเปรียบต่างสูงเป็นพิเศษ และยังให้ภาพที่สว่าง สีสันสดใสเสมอกันอย่างทั่วถึง
ความคิดเห็น
หากคุณรู้สึกไม่สบาย เช่น เวียนศีรษะ ปวดหัว หรือมึนงง เราขอแนะนำว่าไม่ควรดู 3D เป็นระยะเวลาหนึ่ง
ระหว่างการรับชมในรูปแบบ 3D ผู้ปกครองควรดูแลอย่างใกล้ชิดและตรวจดูให้แน่ใจว่าเด็กไม่มีอาการใดๆ ตามที่ได้อธิบายไว้ด้านบน เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปีไม่ควรรับชมในรูปแบบ 3D
โปรดอ่านคู่มือแนะนำอย่างละเอียดเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ 3D และผลต่อสุขภาพ
โปรดทราบว่าซอฟต์แวร์ PC (TriDef 3D) สำหรับการเล่นเกมแบบ 3D ต้องการการ์ดกราฟิก AMD/ATI