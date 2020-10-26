รับประกัน 2 ปีเต็ม
ยกเลิกการผลิต
323E7QDAB/00
พบประสบการณ์ใหม่ของคุณ
ขยายประสบการณ์การรับชมของคุณด้วยจอแสดงผล Philips ขนาดใหญ่นี้ ด้วยจอแสดงผล Full HD รุ่น 32" ขนาดใหญ่นี้ คุณจะสามารถดื่มด่ำไปกับเกม หรือเพิ่มพื้นที่ในการทำงานที่คุณต้องการได้
E Line
32 (ชมภาพได้ 31.5 นิ้ว / 80 ซม.)
1920 x 1080 (Full HD)
จอแสดงผล IPS ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งให้มุมมองภาพที่กว้างขึ้นเป็นพิเศษที่มุม 178/178 องศา ทำให้สามารถรับชมภาพได้จากทุกมุม จอแสดงผล IPS ให้คุณได้สัมผัสกับภาพที่คมชัดพร้อมสีสันสดใสไม่เหมือนกับแผง TN มาตรฐานทั่วไป ทำให้ IPS เป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับภาพถ่าย ภาพยนตร์ และการเบราส์เว็บ รวมไปถึงการใช้งานแบบมืออาชีพที่ต้องการความเที่ยงตรงของสีและความสว่างที่ต่อเนื่องตลอดเวลา
คุณภาพของภาพที่ไม่อาจมองข้าม จอแสดงผลทั่วไปให้ภาพคุณภาพดี แต่คุณอาจคาดหวังมากกว่านั้น จอแสดงผลนี้มีความละเอียดภาพขั้นสูงแบบ Full HD 1920 x 1080 ด้วยคุณภาพแบบ Full HD ที่มีรายละเอียดของภาพที่คมชัดพร้อมความสว่างสูง ความเข้มที่น่าทึ่งและสีสันที่สมจริงจึงให้การรับชมภาพประดุจชีวิตจริง
มีลำโพงระบบเสียงสเตอริโอคู่คุณภาพสูงในอุปกรณ์แสดงภาพ สามารถจัดวางได้แบบ Front Firing ซึ่งสามารถมองเห็นได้ หรือแบบ Down Firing ซึ่งมองไม่เห็น, Top Firing, Rear Firing เป็นต้น ขึ้นอยู่กับรุ่นและการออกแบบ
ค้นหาคำถามที่พบบ่อย คู่มือผู้ใช้ ข้อมูลด้านความปลอดภัย และเคล็ดลับต่างๆ
4.1
จาก 5
23
ตรวจดู
81%
แนะนำผลิตภัณฑ์นี้
masa.yama
26/10/2020
日本
ตรวจสอบผู้ซื้อ
画面，操作性について
画面は十分綺麗で満足しています。さらに，操作性と機器の安定している点にも十分満足し期待通リの製品でした。
ข้อดี
画質
ข้อเสีย
スイッチの背面は使いづらい
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ 323E7QDAB 液晶ディスプレイ
วันที่ใช้ 2019-09-25
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ 323E7QDAB 液晶ディスプレイ
วันที่ใช้ 2019-09-25
ときさん
16/09/2019
日本
ตรวจสอบผู้ซื้อ
TVの映像は十分にきれいです
2年位毎日数時間チューナーに接続して使用していますが問題は一切ありません。スピーカーは組み込まれていないのでUSBで給電するタイプの外付けのものを使っていますが本体にスリープに連動するUSB給電端子があると省エネになって好都合なので望まれます。映像の調節はほぼ工場出荷時のままで殆どしませんが慣れないと難しいです。
ข้อดี
縁がスリムで場所を取らない。映像がきれい。
ข้อเสีย
特にないけど調整は易しくない。
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ 323E7QDAB 液晶ディスプレイ
วันที่ใช้ 2018-09-16
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ 323E7QDAB 液晶ディスプレイ
วันที่ใช้ 2018-09-16
maugo0903
16/05/2019
日本
大々的に満足
電源が時々切れるので マイナスです。 画面が大きくそこそこの性能が良い点です。 価格が安いこともいいことです。
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ 323E7QDAB 液晶ディスプレイ
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ 323E7QDAB 液晶ディスプレイ
สัญลักษณ์ตัวอักษร "IPS" / เครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเป็นของเจ้าของรายนั้นๆ
สาย HDMI แตกต่างกันขึ้นอยู่กับภูมิภาคและรุ่น
ค่าเวลาการตอบสนองเท่ากับ SmartResponse