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Xenon Standardหลอดไฟหน้า

42406C1

ความปลอดภัยที่รู้สึกได้ เพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัย

Philips Xenon Standard ใช้สำหรับการเปลี่ยนหลอดไฟที่ขาด ซึ่งมีคุณภาพและประสิทธิภาพเท่ากับหลอดไฟเดิมที่ติดตั้งมา

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คุณภาพแบบดั้งเดิม

ความปลอดภัยที่รู้สึกได้ เพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัย

  • ประเภทหลอดไฟ: D4R

  • ภายในบรรจุ: 1 หลอด

  • 42 V,35 W

  • มาตรฐาน

Xenon Standard เป็นตัวเลือกการเปลี่ยนอะไหล่คุณภาพแบบดั้งเดิม

Xenon Standard เป็นตัวเลือกการเปลี่ยนอะไหล่คุณภาพแบบดั้งเดิม

Philips Xenon Standard ให้ประสิทธิภาพแสงสว่างคุณภาพแบบดั้งเดิมให้กับรถคันใหม่ ซึ่งคุณภาพของหลอดไฟเป็นที่ได้รับการรับรองจากเหล่าผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่

แสงที่ส่องสว่างจากหลอดไฟ Xenon HID ให้ความปลอดภัยระดับสูงสุด

หลอดไฟ Xenon HID (High Intensity Discharge) ให้แสงสว่างมากกว่าถึงสองเท่า* เพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัยในทุกสภาวะ แสงสีขาวสว่างเจิดจ้าที่ส่องออกมาจาก Xenon HID สามารถเทียบเคียงได้กับแสงสว่างตามธรรมชาติ ผลการศึกษาได้แสดงให้เห็นว่าไฟรถยนต์ Xenon ช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถมีสมาธิอยู่กับการขับขี่ และแยกแยะสิ่งกีดขวางและเครื่องหมายจราจรได้รวดเร็วกว่าหลอดไฟทั่วไป *เปรียบเทียบกับหลอดไฟฮาโลเจนมาตรฐาน

Philips เป็นตัวเลือกของผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่

กว่า 100 ปีมาแล้วที่ Philips ผู้ผลิตชั้นนำของอุตสาหกรรมด้านผลิตภัณฑ์ส่องสว่างในรถยนต์ และนำเสนอนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่กลายมาเป็นมาตรฐานของรถยนต์สมัยใหม่ วันนี้ หนึ่งในสองคันของรถยนต์ในยุโรป และหนึ่งในสามคันของรถยนต์ทั่วโลกนั้นใช้ผลิตภัณฑ์ส่องสว่างของ Philips

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ข้อจำกัดความรับผิด

  1. เมื่อเปรียบเทียบกับหลอดไฟฮาโลเจนมาตรฐาน