รับประกัน 2 ปีเต็ม
42406C1
ความปลอดภัยที่รู้สึกได้ เพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัย
Philips Xenon Standard ใช้สำหรับการเปลี่ยนหลอดไฟที่ขาด ซึ่งมีคุณภาพและประสิทธิภาพเท่ากับหลอดไฟเดิมที่ติดตั้งมา
ประเภทหลอดไฟ: D4R
ภายในบรรจุ: 1 หลอด
42 V,35 W
มาตรฐาน
Philips Xenon Standard ให้ประสิทธิภาพแสงสว่างคุณภาพแบบดั้งเดิมให้กับรถคันใหม่ ซึ่งคุณภาพของหลอดไฟเป็นที่ได้รับการรับรองจากเหล่าผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่
หลอดไฟ Xenon HID (High Intensity Discharge) ให้แสงสว่างมากกว่าถึงสองเท่า* เพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัยในทุกสภาวะ แสงสีขาวสว่างเจิดจ้าที่ส่องออกมาจาก Xenon HID สามารถเทียบเคียงได้กับแสงสว่างตามธรรมชาติ ผลการศึกษาได้แสดงให้เห็นว่าไฟรถยนต์ Xenon ช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถมีสมาธิอยู่กับการขับขี่ และแยกแยะสิ่งกีดขวางและเครื่องหมายจราจรได้รวดเร็วกว่าหลอดไฟทั่วไป *เปรียบเทียบกับหลอดไฟฮาโลเจนมาตรฐาน
กว่า 100 ปีมาแล้วที่ Philips ผู้ผลิตชั้นนำของอุตสาหกรรมด้านผลิตภัณฑ์ส่องสว่างในรถยนต์ และนำเสนอนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่กลายมาเป็นมาตรฐานของรถยนต์สมัยใหม่ วันนี้ หนึ่งในสองคันของรถยนต์ในยุโรป และหนึ่งในสามคันของรถยนต์ทั่วโลกนั้นใช้ผลิตภัณฑ์ส่องสว่างของ Philips
ค้นหาคำถามที่พบบ่อย คู่มือผู้ใช้ ข้อมูลด้านความปลอดภัย และเคล็ดลับต่างๆ
ความคิดเห็น
เมื่อเปรียบเทียบกับหลอดไฟฮาโลเจนมาตรฐาน