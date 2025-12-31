รับประกัน 2 ปีเต็ม
42406WXX2
ขับขี่อย่างมีสไตล์
Philips Ultinon HID (WX) คือหลอดไฟ Xenon HID แสงสีขาว 6000K ที่จะยกระดับความมีสไตล์บนท้องถนนของคุณ
ประเภทหลอดไฟ: D4R
ภายในบรรจุ: 2 หลอด
42 V,35 W
หลอดไฟ Philips Ultinon HID (WX) ได้รับการออกแบบมาสำหรับผู้ขับขี่ที่ต้องการเอฟเฟกต์ที่มีสไตล์อันน่าทึ่งให้กับตัวรถ ไฟสีขาวสว่าง 6000K จะทำให้รถของคุณโดดเด่นเหนือกว่าคันอื่นๆ ได้อย่างแท้จริง
หลอดไฟ Xenon HID (High Intensity Discharge) ให้แสงสว่างมากกว่าถึงสองเท่า* เพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัยในทุกสภาวะ แสงสีขาวสว่างเจิดจ้าที่ส่องออกมาจาก Xenon HID สามารถเทียบเคียงได้กับแสงสว่างตามธรรมชาติ ผลการศึกษาได้แสดงให้เห็นว่าไฟรถยนต์ Xenon ช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถมีสมาธิอยู่กับการขับขี่ และแยกแยะสิ่งกีดขวางและเครื่องหมายจราจรได้รวดเร็วกว่าหลอดไฟทั่วไป *เปรียบเทียบกับหลอดไฟฮาโลเจนมาตรฐาน
กว่า 100 ปีมาแล้วที่ Philips เป็นผู้ผลิตชั้นนำของอุตสาหกรรมด้านผลิตภัณฑ์ส่องสว่างในรถยนต์ และนำเสนอนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่กลายมาเป็นมาตรฐานของรถยนต์สมัยใหม่ วันนี้ หนึ่งในสองคันของรถยนต์ในยุโรป และหนึ่งในสามคันของรถยนต์ทั่วโลกนั้นใช้ผลิตภัณฑ์ส่องสว่างของ Philips
ค้นหาคำถามที่พบบ่อย คู่มือผู้ใช้ ข้อมูลด้านความปลอดภัย และเคล็ดลับต่างๆ
ความคิดเห็น
การใช้งานแตกต่างกันไปตามประเภทหลอดไฟ