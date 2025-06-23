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Curved Business Monitor จอภาพโค้ง SuperWide 32:9 ที่มี USB-C

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Curved Business Monitorจอภาพโค้ง SuperWide 32:9 ที่มี USB-C

49B2U5900C/67

Curved Business Monitor จอภาพโค้ง SuperWide 32:9 ที่มี USB-C

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ซอฟต์แวร์และไดรเวอร์

ไดรเวอร์อีเทอร์เน็ตสำหรับ USB-C

  • ZIP ไฟล์, 22.1 MB
  • 23 June 2025

ไดรเวอร์ Windows 8

  • ZIP ไฟล์, 15.9 kB
  • 23 September 2025

คู่มือและเอกสาร

คู่มือเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว

  • PDF ไฟล์, 3.2 MB
  • 19 June 2026

คู่มือข้อมูลสำคัญ

  • PDF ไฟล์, 7.5 MB
  • 17 September 2026

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