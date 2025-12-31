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ยกเลิกการผลิต
559M1RYV/01
ประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับการเล่นเกมบนคอนโซลรุ่นใหม่
สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการเล่นเกมคอนโซลอย่างแท้จริง จอภาพ Xbox Momentum ได้รับการออกแบบเพื่อรองรับเกมในยุคใหม่ ยกระดับด้วยเสียงจากผู้เชี่ยวชาญด้านเสียง Bowers & Wilkins และระบบไฟ Ambiglow ใหม่เพื่อการดื่มด่ำที่มากขึ้นและความยอดเยี่ยมในภาพรวมของการเล่นเกม
ออกแบบมาสำหรับ Xbox
Momentum
55 นิ้ว (139.7 ซม.)
3840 x 2160 (4K UHD)
ปลดปล่อยการเล่นเกมบนคอนโซลของคุณ เราร่วมมือกับทีมงาน Xbox เพื่อพัฒนาจอภาพที่ออกแบบมาสำหรับ Xbox นี้ที่ได้รับการทดสอบเพื่อมอบประสิทธิภาพการแสดงผลของ Xbox Series X ที่ดีที่สุดในทันทีที่คุณเสียบปลั๊ก
เล่นเกมด้วยความละเอียด 4K ที่คมชัดเป็นพิเศษที่อัตรารีเฟรช 120Hz อันราบรื่นเมื่อคุณเชื่อมต่อ Xbox Series X และคอนโซลรุ่นใหม่ผ่านหนึ่งในการเชื่อมต่อ HDMI 2.1 ที่หลากหลาย อัตราการรีเฟรชที่เร็วขึ้นช่วยให้มั่นใจว่าเฟรมที่ถูกข้ามน้อยลง เพื่อแสดงการเคลื่อนไหวของศัตรูได้อย่างราบรื่นและชัดเจนที่สุดเพื่อให้สามารถจัดการได้อย่างง่ายดาย
นักเล่นเกมพีซีที่ต้องการประสบการณ์การเล่นเกมระดับ 4K อย่างแท้จริงด้วยอัตรารีเฟรชที่รวดเร็วที่สุด 144Hz ตอนนี้สามารถเพลิดเพลินกับประสิทธิภาพที่ราบรื่นยิ่งขึ้นด้วยการเชื่อมต่อที่มีให้
รางวัล
ความคิดเห็น
การครอบคลุม BT. 709 / DCI-P3 ตาม CIE1976
ระบบสี NTSC เป็นไปตามมาตรฐาน CIE1976
ระบบสี sRGB เป็นไปตามมาตรฐาน CIE1931
ความละเอียดสูงสุดสามารถใช้งานได้ทั้งกับอินพุต HDMI หรืออินพุต DP
เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพการแสดงผลที่ดีที่สุด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจเสมอว่าการ์ดกราฟิกของคุณสามารถรองรับความละเอียดและอัตราการรีเฟรชสูงสุดของจอแสดงผล Philips นี้
ค่าเวลาการตอบสนองเท่ากับ SmartResponse
สำหรับฟังก์ชั่นพลังงานและการชาร์จของ USB-C โน้ตบุ๊ค/อุปกรณ์ของคุณต้องสนับสนุนข้อมูลจำเพาะการจ่ายพลังงานมาตรฐาน USB-C โปรดตรวจสอบคู่มือผู้ใช้หรือผู้ผลิตโน้ตบุ๊คของคุณสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม
สำหรับการถ่ายทอดวิดีโอผ่าน USB-C โน้ตบุ๊ค/อุปกรณ์ของคุณต้องรองรับ USB-C โหมด DP Alt
จอภาพอาจดูแตกต่างจากในภาพ