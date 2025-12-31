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ยกเลิกการผลิต

Monitorจอภาพ 4K HDR พร้อม Ambiglow

559M1RYV/01

1 รางวัล

ประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับการเล่นเกมบนคอนโซลรุ่นใหม่

สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการเล่นเกมคอนโซลอย่างแท้จริง จอภาพ Xbox Momentum ได้รับการออกแบบเพื่อรองรับเกมในยุคใหม่ ยกระดับด้วยเสียงจากผู้เชี่ยวชาญด้านเสียง Bowers & Wilkins และระบบไฟ Ambiglow ใหม่เพื่อการดื่มด่ำที่มากขึ้นและความยอดเยี่ยมในภาพรวมของการเล่นเกม

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ประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับการเล่นเกมบนคอนโซลรุ่นใหม่

  • ออกแบบมาสำหรับ Xbox

  • Momentum

  • 55 นิ้ว (139.7 ซม.)

  • 3840 x 2160 (4K UHD)

ออกแบบมาสำหรับ Xbox เพื่อประสบการณ์การเล่นเกมที่ดีที่สุด

ออกแบบมาสำหรับ Xbox เพื่อประสบการณ์การเล่นเกมที่ดีที่สุด

ปลดปล่อยการเล่นเกมบนคอนโซลของคุณ เราร่วมมือกับทีมงาน Xbox เพื่อพัฒนาจอภาพที่ออกแบบมาสำหรับ Xbox นี้ที่ได้รับการทดสอบเพื่อมอบประสิทธิภาพการแสดงผลของ Xbox Series X ที่ดีที่สุดในทันทีที่คุณเสียบปลั๊ก

การเล่นเกมคอนโซลที่ราบรื่นที่ระดับ 4K / 120Hz

การเล่นเกมคอนโซลที่ราบรื่นที่ระดับ 4K / 120Hz

เล่นเกมด้วยความละเอียด 4K ที่คมชัดเป็นพิเศษที่อัตรารีเฟรช 120Hz อันราบรื่นเมื่อคุณเชื่อมต่อ Xbox Series X และคอนโซลรุ่นใหม่ผ่านหนึ่งในการเชื่อมต่อ HDMI 2.1 ที่หลากหลาย อัตราการรีเฟรชที่เร็วขึ้นช่วยให้มั่นใจว่าเฟรมที่ถูกข้ามน้อยลง เพื่อแสดงการเคลื่อนไหวของศัตรูได้อย่างราบรื่นและชัดเจนที่สุดเพื่อให้สามารถจัดการได้อย่างง่ายดาย

การเล่นเกมพีซี 4K / 144Hz บนหน้าจอขนาดใหญ่

การเล่นเกมพีซี 4K / 144Hz บนหน้าจอขนาดใหญ่

นักเล่นเกมพีซีที่ต้องการประสบการณ์การเล่นเกมระดับ 4K อย่างแท้จริงด้วยอัตรารีเฟรชที่รวดเร็วที่สุด 144Hz ตอนนี้สามารถเพลิดเพลินกับประสิทธิภาพที่ราบรื่นยิ่งขึ้นด้วยการเชื่อมต่อที่มีให้

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ข้อจำกัดความรับผิด

  1. การครอบคลุม BT. 709 / DCI-P3 ตาม CIE1976

  2. ระบบสี NTSC เป็นไปตามมาตรฐาน CIE1976

  3. ระบบสี sRGB เป็นไปตามมาตรฐาน CIE1931

  4. ความละเอียดสูงสุดสามารถใช้งานได้ทั้งกับอินพุต HDMI หรืออินพุต DP

  5. เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพการแสดงผลที่ดีที่สุด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจเสมอว่าการ์ดกราฟิกของคุณสามารถรองรับความละเอียดและอัตราการรีเฟรชสูงสุดของจอแสดงผล Philips นี้

  6. ค่าเวลาการตอบสนองเท่ากับ SmartResponse

  7. สำหรับฟังก์ชั่นพลังงานและการชาร์จของ USB-C โน้ตบุ๊ค/อุปกรณ์ของคุณต้องสนับสนุนข้อมูลจำเพาะการจ่ายพลังงานมาตรฐาน USB-C โปรดตรวจสอบคู่มือผู้ใช้หรือผู้ผลิตโน้ตบุ๊คของคุณสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

  8. สำหรับการถ่ายทอดวิดีโอผ่าน USB-C โน้ตบุ๊ค/อุปกรณ์ของคุณต้องรองรับ USB-C โหมด DP Alt

  9. จอภาพอาจดูแตกต่างจากในภาพ