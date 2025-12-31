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PhotoFrame

7FF3FPW/00

แบ่งปันความทรงจำของคุณ

ไม่ว่าคุณเก็บภาพดิจิตอลไว้ในพีซีมากแค่ไหน ตอนนี้คุณสามารถดู แบ่งปัน จัดการ ตลอดจนหวนระลึกถึงความทรงจำได้ด้วย Philips PhotoFrame™ วิธีที่ง่ายที่สุดในการแสดงภาพดิจิตอลเพื่อแบ่งปันความทรงจำของคุณที่ให้คุณภาพเยี่ยมเหลือเชื่อ โดยไม่ต้องใช้พีซี

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

แบ่งปันความทรงจำของคุณ

  • จอ LCD ขนาด 17.8 ซม. (7")

  • อัตราเฟรม 16:9

ดูภาพถ่ายในแฟลชไดรฟ์ USB โดยไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์

ช่องเสียบ USB สำหรับการชมและอวดภาพถ่ายที่จัดเก็บในแฟลชไดรฟ์ USB ได้อย่างง่ายดาย

สนุกกับภาพปะติด: อวดโฉมภาพถ่ายหลายภาพในงานชิ้นเดียว

เป็นการแสดงเอฟเฟกต์ภาพสไลด์ในรูปแบบภาพปะติดซึ่งจะรวบรวมภาพต่างๆ เข้าด้วยกันโดยอัตโนมัติและใช้วิธีการสุ่มเพื่อหลีกเลี่ยงการแสดงภาพที่มีขอบไม่สวยอันอาจเกิดจากภาพที่มีขนาดเล็กกว่าขนาดของจอภาพ

เพิ่มชีวิตชีวาให้ความทรงจำในอดีตด้วย RadiantColor

RadiantColor เป็นเทคโนโลยีเฉพาะของ Philips สำหรับการแสดงภาพถ่ายขนาดเล็กในอัตราส่วน 4:3 ได้อย่างสวยงามโดยเพิ่มสีที่อยู่ตรงขอบของภาพถ่ายที่เล็กกว่าหน้าจอไปที่ด้านข้างของหน้าจอ ช่วยลดแถบสีดำและการบิดเบี้ยวที่เกิดจากการปรับอัตรามุมมอง

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