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7FF3FPW/00
แบ่งปันความทรงจำของคุณ
ไม่ว่าคุณเก็บภาพดิจิตอลไว้ในพีซีมากแค่ไหน ตอนนี้คุณสามารถดู แบ่งปัน จัดการ ตลอดจนหวนระลึกถึงความทรงจำได้ด้วย Philips PhotoFrame™ วิธีที่ง่ายที่สุดในการแสดงภาพดิจิตอลเพื่อแบ่งปันความทรงจำของคุณที่ให้คุณภาพเยี่ยมเหลือเชื่อ โดยไม่ต้องใช้พีซี
จอ LCD ขนาด 17.8 ซม. (7")
อัตราเฟรม 16:9
ช่องเสียบ USB สำหรับการชมและอวดภาพถ่ายที่จัดเก็บในแฟลชไดรฟ์ USB ได้อย่างง่ายดาย
เป็นการแสดงเอฟเฟกต์ภาพสไลด์ในรูปแบบภาพปะติดซึ่งจะรวบรวมภาพต่างๆ เข้าด้วยกันโดยอัตโนมัติและใช้วิธีการสุ่มเพื่อหลีกเลี่ยงการแสดงภาพที่มีขอบไม่สวยอันอาจเกิดจากภาพที่มีขนาดเล็กกว่าขนาดของจอภาพ
RadiantColor เป็นเทคโนโลยีเฉพาะของ Philips สำหรับการแสดงภาพถ่ายขนาดเล็กในอัตราส่วน 4:3 ได้อย่างสวยงามโดยเพิ่มสีที่อยู่ตรงขอบของภาพถ่ายที่เล็กกว่าหน้าจอไปที่ด้านข้างของหน้าจอ ช่วยลดแถบสีดำและการบิดเบี้ยวที่เกิดจากการปรับอัตรามุมมอง
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