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ยกเลิกการผลิต
9006DVS2
ขับขี่อย่างมีสไตล์
ไฟหน้าฮาโลเจน Philips DiamondVision เป็นการยกระดับความมีสไตล์ของรถขึ้นไปสู่ขีดสุดด้วยไฟสีขาวสูงสุดถึง 5000K DiamondVision จะสร้างความโดดเด่นถึงขีดสุดด้วยการเคลือบด้วยสีฟ้าที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ
ประเภทหลอดไฟ: HB4
ภายในบรรจุ: 2 หลอด
12 V,55 W
สไตล์
ขอแนะนำให้เปลี่ยนเป็นคู่เพื่อประสิทธิภาพไฟที่สมดุล
หลอดไฟหน้ารถยนต์ Philips DiamondVision Vision เป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับผู้ขับขี่ที่ต้องการรูปลักษณ์สีขาวคมชัดให้กับไฟหน้า ด้วยเทคโนโลยีการเคลือบที่ได้จดสิทธิบัตรของ Philips ทำให้ DiamondVision มอบแสงที่มีสีขาวแท้จริงเพื่อทัศนวิสัยที่ยอดเยี่ยมและมีสไตล์
กว่า 100 ปีมาแล้วที่ Philips เป็นแนวหน้าของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ส่องสว่างในรถยนต์ และนำเสนอนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่กลายมาเป็นมาตรฐานในรถยนต์สมัยใหม่ วันนี้ หนึ่งในสองคันของรถยนต์ในยุโรป และหนึ่งในสามคันของรถยนต์ทั่วโลกนั้นใช้ผลิตภัณฑ์ส่องสว่างของ Philips
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การใช้งานแตกต่างกันไปตามประเภทหลอดไฟ