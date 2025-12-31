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DiamondVisionหลอดไฟหน้า

9006DVS2

ขับขี่อย่างมีสไตล์

ไฟหน้าฮาโลเจน Philips DiamondVision เป็นการยกระดับความมีสไตล์ของรถขึ้นไปสู่ขีดสุดด้วยไฟสีขาวสูงสุดถึง 5000K DiamondVision จะสร้างความโดดเด่นถึงขีดสุดด้วยการเคลือบด้วยสีฟ้าที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ

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สุดยอดไฟสีขาวสูงสุดถึง 5000K

ขับขี่อย่างมีสไตล์

  • ประเภทหลอดไฟ: HB4

  • ภายในบรรจุ: 2 หลอด

  • 12 V,55 W

  • สไตล์

เปลี่ยนไฟหน้าของคุณทั้งคู่พร้อมกันเพื่อความปลอดภัยมากขึ้น

เปลี่ยนไฟหน้าของคุณทั้งคู่พร้อมกันเพื่อความปลอดภัยมากขึ้น

ขอแนะนำให้เปลี่ยนเป็นคู่เพื่อประสิทธิภาพไฟที่สมดุล

ความโฉบเฉี่ยวหรูหราสำหรับไฟหน้าของคุณ

หลอดไฟหน้ารถยนต์ Philips DiamondVision Vision เป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับผู้ขับขี่ที่ต้องการรูปลักษณ์สีขาวคมชัดให้กับไฟหน้า ด้วยเทคโนโลยีการเคลือบที่ได้จดสิทธิบัตรของ Philips ทำให้ DiamondVision มอบแสงที่มีสีขาวแท้จริงเพื่อทัศนวิสัยที่ยอดเยี่ยมและมีสไตล์

Philips เป็นตัวเลือกของผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่

กว่า 100 ปีมาแล้วที่ Philips เป็นแนวหน้าของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ส่องสว่างในรถยนต์ และนำเสนอนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่กลายมาเป็นมาตรฐานในรถยนต์สมัยใหม่ วันนี้ หนึ่งในสองคันของรถยนต์ในยุโรป และหนึ่งในสามคันของรถยนต์ทั่วโลกนั้นใช้ผลิตภัณฑ์ส่องสว่างของ Philips

ข้อมูลทางเทคนิค

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ข้อจำกัดความรับผิด

  1. การใช้งานแตกต่างกันไปตามประเภทหลอดไฟ