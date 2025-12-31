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9006WVS2
ความปลอดภัยที่รู้สึกได้ เพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัย
ไฟหน้าฮาโลเจน Philips WeatherVision ให้แสงสีเหลืองมากกว่าปกติถึง 60%* ช่วยเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่อย่างปลอดภัยผ่านสภาพอากาศที่เลวร้ายต่างๆ เช่น ฝนตก หมอกลง และหิมะตก ซึ่งเป็นข้อบังคับของ ECE** ว่าด้วยการใช้ท้องถนนตามกฎหมาย
ประเภทหลอดไฟ: HB4
ภายในบรรจุ: 2 หลอด
12 V,55 W
ขอแนะนำให้เปลี่ยนเป็นคู่เพื่อประสิทธิภาพไฟที่สมดุล
WeatherVision ให้ไฟสีเหลืองสูงสุดที่ตัดผ่านสภาพอากาศที่เลวร้ายต่างๆ ได้ดีกว่าที่เคย ด้วยการเคลือบด้วยสีเหลืองทั้งหมด จึงมั่นใจได้ถึงการขับขี่ที่ปลอดภัยยิ่งกว่า
WeatherVision มอบทัศนวิสัยบนท้องถนนเพิ่มขึ้น 100% คุณจึงสามารถมองเห็นได้ไกลขึ้นและสังเกตเห็นสิ่งกีดขวางและสัญญาณจราจรได้ล่วงหน้า *ประสิทธิภาพแตกต่างกันไปตามประเภทหลอดไฟ
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เมื่อเปรียบเทียบกับหลอดไฟฮาโลเจนมาตรฐาน
การใช้งานแตกต่างกันไปตามประเภทหลอดไฟ