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  • ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์อื่นๆ
  • ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานอยู่
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WeatherVisionหลอดไฟหน้า

9006WVS2

ความปลอดภัยที่รู้สึกได้ เพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัย

ไฟหน้าฮาโลเจน Philips WeatherVision ให้แสงสีเหลืองมากกว่าปกติถึง 60%* ช่วยเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่อย่างปลอดภัยผ่านสภาพอากาศที่เลวร้ายต่างๆ เช่น ฝนตก หมอกลง และหิมะตก ซึ่งเป็นข้อบังคับของ ECE** ว่าด้วยการใช้ท้องถนนตามกฎหมาย

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ไฟสีเหลืองสูงสุด

ความปลอดภัยที่รู้สึกได้ เพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัย

  • ประเภทหลอดไฟ: HB4

  • ภายในบรรจุ: 2 หลอด

  • 12 V,55 W

เปลี่ยนไฟหน้าของคุณทั้งคู่พร้อมกันเพื่อความปลอดภัยมากขึ้น

เปลี่ยนไฟหน้าของคุณทั้งคู่พร้อมกันเพื่อความปลอดภัยมากขึ้น

ขอแนะนำให้เปลี่ยนเป็นคู่เพื่อประสิทธิภาพไฟที่สมดุล

ไฟสีเหลืองทั้งหมดเพื่อความคมชัดที่ดีกว่าบนท้องถนน

ไฟสีเหลืองทั้งหมดเพื่อความคมชัดที่ดีกว่าบนท้องถนน

WeatherVision ให้ไฟสีเหลืองสูงสุดที่ตัดผ่านสภาพอากาศที่เลวร้ายต่างๆ ได้ดีกว่าที่เคย ด้วยการเคลือบด้วยสีเหลืองทั้งหมด จึงมั่นใจได้ถึงการขับขี่ที่ปลอดภัยยิ่งกว่า

ความสะดวกสบายและความปลอดภัยในการขับขี่ที่มากกว่า

WeatherVision มอบทัศนวิสัยบนท้องถนนเพิ่มขึ้น 100% คุณจึงสามารถมองเห็นได้ไกลขึ้นและสังเกตเห็นสิ่งกีดขวางและสัญญาณจราจรได้ล่วงหน้า *ประสิทธิภาพแตกต่างกันไปตามประเภทหลอดไฟ

ข้อมูลทางเทคนิค

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ข้อจำกัดความรับผิด

  1. เมื่อเปรียบเทียบกับหลอดไฟฮาโลเจนมาตรฐาน

  2. การใช้งานแตกต่างกันไปตามประเภทหลอดไฟ