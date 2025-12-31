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9006XVB1
ความปลอดภัยที่รู้สึกได้ เพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัย
หลอดไฟหน้าฮาโลเจน Philips X-tremeVision ให้ทัศนวิสัยเพิ่มขึ้นถึง 100% X-tremeVision ได้รับการออกแบบมาด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยเพื่อให้ได้แสงที่สว่างเหนือชั้น ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ECE ที่ถูกกฎหมายบนท้องถนน
ประเภทหลอดไฟ: HB4
ภายในบรรจุ: 1 หลอด
12 V,55 W
อ้างอิงจากการออกแบบที่ไม่เหมือนใครของผลิตภัณฑ์ ทำให้ X-tremeVision ส่องแสงบนท้องถนนได้สว่างเหนือชั้น
X-tremeVision ให้เวลาตามสนองที่ไวขึ้นด้วยการรับรู้ถึงสิ่งกีดขวางและสัญญาณจราจรได้ล่วงหน้า แสงไฟนับเป็นส่วนสำคัญของการขับขี่ และแสงไฟยังเป็นกุญแจสำคัญในการป้องกันอุบัติเหตุอีกด้วย ผลิตภัณฑ์นี้ช่วยป้องกันอุบัติเหตุโดยการเพิ่มทัศนวิสัยโดยรวมและทำให้ท้องถนนที่สว่างสดใส
X-tremeVision มีคุณสมบัติควบถ้วนตามข้อบังคับของ ECE ว่าด้วยการใช้ท้องถนนตามกฎหมาย
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