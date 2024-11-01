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  • ฟอกอากาศบริสุทธิ์ในเวลาไม่เกิน 16 นาที (1) ฟอกอากาศบริสุทธิ์ในเวลาไม่เกิน 16 นาที (1) ฟอกอากาศบริสุทธิ์ในเวลาไม่เกิน 16 นาที (1)

    800 Series เครื่องฟอกอากาศ

    AC0820/21

    การจัดอันดับโดยรวม / 5
    • รีวิว

    ฟอกอากาศบริสุทธิ์ในเวลาไม่เกิน 16 นาที (1)

    ด้วยการกดเพียงปุ่มเดียว เครื่องฟอกอากาศจะกรองไวรัส สารก่อภูมิแพ้ หรือสารมลพิษที่มองไม่เห็นในบ้านของคุณ เพื่อรักษาความสะอาดและความปลอดภัย ซึ่งจะฟอกอากาศได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพด้วยอัตราการสร้างอากาศบริสุทธิ์ (CADR) 190 ลบ.ม./ชม.

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    800 Series เครื่องฟอกอากาศ

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    ฟอกอากาศบริสุทธิ์ในเวลาไม่เกิน 16 นาที (1)

    ขจัดไวรัส สารก่อภูมิแพ้ และมลพิษได้ 99% (2,3,6)

    • ฟอกอากาศในห้องได้สูงสุด 49 ตร.ม.
    • 190 m³/h clean air rate (CADR)
    • แผ่นกรอง HEPA
    จอแสดงคุณภาพอากาศ

    จอแสดงคุณภาพอากาศ

    ดูคุณภาพอากาศในบ้านของคุณแบบเรียลไทม์ได้ทันที หน้าจอจะแสดงระดับของสารก่อภูมิแพ้และ PM2.5 ด้วยวงแหวนสีที่ใช้งานง่าย

    ประสิทธิภาพสูงเหมาะกับห้องที่มีขนาดถึง 48 ตร.ม.

    ประสิทธิภาพสูงเหมาะกับห้องที่มีขนาดถึง 48 ตร.ม.

    ระบบหมุนเวียนอากาศที่ทรงพลังจะครอบคลุมห้องที่มีขนาดมากถึง 48 ตร.ม. และกระจายอากาศบริสุทธิ์ไปได้ทั่วทุกมุมห้องอย่างมีประสิทธิผล โดยจะเร่งสมรรถนะด้าน CADR (อัตราการสร้างอากาศบริสุทธิ์) ขึ้นเป็น 190 ลบ.ม./ชม. อันจะทำให้การฟอกอากาศทำได้ถึง 20 ตร.ม. ในเวลาน้อยกว่า 16 นาที (1)

    โหมดอัตโนมัติและความเร็วแบบกำหนดเอง 2 ระดับ

    โหมดอัตโนมัติและความเร็วแบบกำหนดเอง 2 ระดับ

    ใช้งานผลิตภัณฑ์ของคุณในโหมดอัตโนมัติอัจฉริยะหรือเลือกจากระดับความเร็ว 2 ระดับ: สลีป, เทอร์โบ เพื่อควบคุมการไหลเวียนของอากาศและระดับเสียงอย่างเต็มรูปแบบ

    กรองอนุภาคขนาดเล็ก 0.003 ไมครอนได้ถึง 99.5%

    กรองอนุภาคขนาดเล็ก 0.003 ไมครอนได้ถึง 99.5%

    การกรอง 2 ชั้นด้วย NanoProtect HEPA และแผ่นกรองชั้นแรกสามารถดักจับอนุภาคที่มีขนาดเล็ก 0.003 ไมครอนได้ถึง 99.5% (3) ดังนั้นคุณจึงปลอดภัยจาก PM2.5, แบคทีเรีย, ละอองเกสร, ฝุ่น, ขนสัตว์และมลพิษอื่นๆ โดยได้รับการรับรองจาก European Centre for Allergy Research Foundation

    ไฟแสดงสถานะแผ่นกรองอัจฉริยะ

    ไฟแสดงสถานะแผ่นกรองอัจฉริยะ

    เครื่องฟอกอากาศจะคำนวณอายุการใช้งานของแผ่นกรองตามระดับมลพิษและเวลาในการใช้งาน โดยจะแจ้งให้คุณทราบเมื่อถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนแผ่นกรอง เพื่อให้บำรุงรักษาได้ง่าย

    ใช้พลังงานต่ำ

    ใช้พลังงานต่ำ

    ด้วยการออกแบบที่ประหยัดพลังงาน เครื่องฟอกอากาศจึงทำงานได้สูงสุดที่กำลังไฟ 20 วัตต์ ซึ่งเทียบเท่ากับหลอดไฟมาตรฐานหนึ่งดวง

    เซ็นเซอร์อัจฉริยะสำหรับการกรองอากาศอัจฉริยะ

    เซ็นเซอร์อัจฉริยะสำหรับการกรองอากาศอัจฉริยะ

    สแกนอากาศ 1000 ครั้งต่อวินาทีเพื่อตรวจจับอนุภาคขนาดเล็กพิเศษ รายงานคุณภาพอากาศในแบบเรียลไทม์ และเลือกความเร็วที่เหมาะสมสำหรับบ้านของคุณอย่างชาญฉลาด (ในโหมดอัตโนมัติ)

    ขจัดไวรัสและฝุ่นละอองตามอากาศได้สูงสุดได้สูงถึง 99.9%

    ขจัดไวรัสและฝุ่นละอองตามอากาศได้สูงสุดได้สูงถึง 99.9%

    ดักจับละอองตามอากาศรวมถึงฝุ่นละอองที่อาจมีไวรัสทางเดินหายใจ สามารถขจัดไวรัสและฝุ่นละอองตามอากาศได้สูงสุดได้สูงถึง 99.9% จากการทดสอบโดย Airmid Health-Group (2) และยังทดสอบสำหรับโคโรนาไวรัส (4)

    ทดสอบอย่างละเอียดเพื่อคุณภาพที่คุณไว้ใจได้

    ทดสอบอย่างละเอียดเพื่อคุณภาพที่คุณไว้ใจได้

    เครื่องฟอกอากาศ Philips ผ่านการทดสอบภาคบังคับและเข้มงวดกว่า 170 ครั้งก่อนออกจากโรงงาน ผ่านการทดสอบอายุการใช้งานและความทนทานอย่างเข้มงวด เพื่อการใช้งานต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน

    โหมดสลีปที่มีการทำงานที่เงียบเป็นพิเศษ

    โหมดสลีปที่มีการทำงานที่เงียบเป็นพิเศษ

    ในโหมดสลีป ไฟแสดงผลจะหรี่ลง และเครื่องฟอกอากาศจะทำงานอย่างเงียบที่สุดเพื่อกรองอากาศในขณะที่คุณนอนหลับ

    แผ่นกรองสำรองแบบใหม่

    แผ่นกรองสำรองแบบใหม่

    แผ่นกรองสำรองที่เข้ากันได้สำหรับอุปกรณ์นี้คือ FY0900 ซึ่งเป็นแผ่นกรองที่กะทัดรัดและทนทานที่สุดของเรา (7) แผ่นกรองใหม่นี้มาแทนที่รุ่น FY0914 ที่ออกมาก่อนหน้านี้และให้ประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ประหยัดพลังงาน

      การใช้พลังงานสูงสุด
      20  W
      ใช้ไฟขณะสแตนด์บาย
      <=0.5  W
      แรงดันไฟฟ้า
      220-240  V

    • การบำรุงรักษา

      แผ่นกรองสำรอง HEPA
      FY0900
      บริการ
      รับประกันทั่วโลก 2 ปี

    • น้ำหนักและขนาด

      น้ำหนัก
      2.4  kg
      ขนาด (ย*ก*ส)
      250*250*367
      สี
      สีขาว, สีดำ

    • ประสิทธิภาพการทำงาน

      CADR (อนุภาค, GB/T)
      190  m³/h
      ขนาดห้อง (NRCC)
      สูงสุด 49 ตร.ม.
      ชั้นการกรอง
      HEPA, แผ่นกรองชั้นแรก
      เซ็นเซอร์ตรวจวัดคุณภาพอากาศ
      อนุภาค PM2.5
      ระบบกรองอนุภาค
      99.5% ที่ 0.003 ไมครอน
      ระบบกรองสารก่อภูมิแพ้
      99.99%
      ระบบกรองไวรัสและละอองลอย
      99.9%

    • การใช้งาน

      ระดับเสียงต่ำสุด (โหมดสลีป)
      35  dB
      ระดับเสียงสูงสุด (โหมดเทอร์โบ)
      61  dB
      โหมดอัตโนมัติ
      มี
      ความยาวสายไฟ
      1.6  m
      โหมดสลีป
      มี
      การตั้งค่าความเร็วแบบกำหนดเอง
      3 (สลีป, ความเร็ว 1, เทอร์โบ)
      การแสดงคุณภาพอากาศ
      วงแหวนสี
      ปรับแสงแวดล้อมอัตโนมัติ
      ไม่มี

    Badge-D2C

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    ความคิดเห็น

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    • การทดสอบอัตราการลดจุลชีพดำเนินการโดย Airmid Health group Ltd. ทดสอบในห้องทดสอบขนาด 28.5 ลบ.ม. ที่ปนเปื้อนด้วยเชื้อไข้หวัดใหญ่ชนิด A ในอากาศ (H1N1)
    • เครื่องฟอกอากาศเองนั้นไม่สามารถป้องกันโควิด-19 ได้ แต่สามารถเป็นส่วนหนึ่งของแผนการป้องกันตัวเองและครอบครัวเพื่อช่วยในการระบายอากาศและมีอากาศที่บริสุทธิ์ (สำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมของสหรัฐอเมริกา)
    • คำนวณตามมาตรฐาน GB/T18801-2015 โดยใช้ CADR ควันบุหรี่ซึ่งทดสอบตาม GB/T18801-2015
    • นี่เป็นเวลาทางทฤษฎีสำหรับการทำความสะอาดแบบครั้งเดียวที่คำนวณโดยการหาร CADR 190 ตร.ม./ชม. ด้วยขนาดห้อง 48 ตร.ม. (สมมติว่าห้องมีขนาด 20 ตร.ม. และความสูง 2.4 ตร.ม.)
    • *ทดสอบวัสดุของไส้กรองสำหรับ 1 Pass Efficiency ด้วยการหมุนเวียนอากาศ 5.33 ซม./วินาที โดยสถาบันวิจัยอิสระ ตัวกรองได้รับการทดสอบกับละออง NaCl โดย IUTA ตาม DIN71460-1
    • CADR ได้รับการทดลองในห้องปฏิบัติการบุคคลที่สามโดยเป็นไปตามมาตรฐาน GB/T18801-2015
    • (7) กรองอนุภาคได้ 99.97% เทียบกับ 99.5% เมื่อเทียบกับรุ่น FY0194 ที่ออกมาก่อนหน้านี้

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