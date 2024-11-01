AC0820/21
ฟอกอากาศบริสุทธิ์ในเวลาไม่เกิน 16 นาที (1)
ด้วยการกดเพียงปุ่มเดียว เครื่องฟอกอากาศจะกรองไวรัส สารก่อภูมิแพ้ หรือสารมลพิษที่มองไม่เห็นในบ้านของคุณ เพื่อรักษาความสะอาดและความปลอดภัย ซึ่งจะฟอกอากาศได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพด้วยอัตราการสร้างอากาศบริสุทธิ์ (CADR) 190 ลบ.ม./ชม.ดูประโยชน์ทั้งหมด
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
ดูคุณภาพอากาศในบ้านของคุณแบบเรียลไทม์ได้ทันที หน้าจอจะแสดงระดับของสารก่อภูมิแพ้และ PM2.5 ด้วยวงแหวนสีที่ใช้งานง่าย
ระบบหมุนเวียนอากาศที่ทรงพลังจะครอบคลุมห้องที่มีขนาดมากถึง 48 ตร.ม. และกระจายอากาศบริสุทธิ์ไปได้ทั่วทุกมุมห้องอย่างมีประสิทธิผล โดยจะเร่งสมรรถนะด้าน CADR (อัตราการสร้างอากาศบริสุทธิ์) ขึ้นเป็น 190 ลบ.ม./ชม. อันจะทำให้การฟอกอากาศทำได้ถึง 20 ตร.ม. ในเวลาน้อยกว่า 16 นาที (1)
ใช้งานผลิตภัณฑ์ของคุณในโหมดอัตโนมัติอัจฉริยะหรือเลือกจากระดับความเร็ว 2 ระดับ: สลีป, เทอร์โบ เพื่อควบคุมการไหลเวียนของอากาศและระดับเสียงอย่างเต็มรูปแบบ
การกรอง 2 ชั้นด้วย NanoProtect HEPA และแผ่นกรองชั้นแรกสามารถดักจับอนุภาคที่มีขนาดเล็ก 0.003 ไมครอนได้ถึง 99.5% (3) ดังนั้นคุณจึงปลอดภัยจาก PM2.5, แบคทีเรีย, ละอองเกสร, ฝุ่น, ขนสัตว์และมลพิษอื่นๆ โดยได้รับการรับรองจาก European Centre for Allergy Research Foundation
เครื่องฟอกอากาศจะคำนวณอายุการใช้งานของแผ่นกรองตามระดับมลพิษและเวลาในการใช้งาน โดยจะแจ้งให้คุณทราบเมื่อถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนแผ่นกรอง เพื่อให้บำรุงรักษาได้ง่าย
ด้วยการออกแบบที่ประหยัดพลังงาน เครื่องฟอกอากาศจึงทำงานได้สูงสุดที่กำลังไฟ 20 วัตต์ ซึ่งเทียบเท่ากับหลอดไฟมาตรฐานหนึ่งดวง
สแกนอากาศ 1000 ครั้งต่อวินาทีเพื่อตรวจจับอนุภาคขนาดเล็กพิเศษ รายงานคุณภาพอากาศในแบบเรียลไทม์ และเลือกความเร็วที่เหมาะสมสำหรับบ้านของคุณอย่างชาญฉลาด (ในโหมดอัตโนมัติ)
ดักจับละอองตามอากาศรวมถึงฝุ่นละอองที่อาจมีไวรัสทางเดินหายใจ สามารถขจัดไวรัสและฝุ่นละอองตามอากาศได้สูงสุดได้สูงถึง 99.9% จากการทดสอบโดย Airmid Health-Group (2) และยังทดสอบสำหรับโคโรนาไวรัส (4)
เครื่องฟอกอากาศ Philips ผ่านการทดสอบภาคบังคับและเข้มงวดกว่า 170 ครั้งก่อนออกจากโรงงาน ผ่านการทดสอบอายุการใช้งานและความทนทานอย่างเข้มงวด เพื่อการใช้งานต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
ในโหมดสลีป ไฟแสดงผลจะหรี่ลง และเครื่องฟอกอากาศจะทำงานอย่างเงียบที่สุดเพื่อกรองอากาศในขณะที่คุณนอนหลับ
แผ่นกรองสำรองที่เข้ากันได้สำหรับอุปกรณ์นี้คือ FY0900 ซึ่งเป็นแผ่นกรองที่กะทัดรัดและทนทานที่สุดของเรา (7) แผ่นกรองใหม่นี้มาแทนที่รุ่น FY0914 ที่ออกมาก่อนหน้านี้และให้ประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น
ประหยัดพลังงาน
การบำรุงรักษา
น้ำหนักและขนาด
ประสิทธิภาพการทำงาน
การใช้งาน
ไซต์ของเราสามารถดูได้ดีที่สุดด้วย Microsoft Edge, Google Chrome หรือ Firefox เวอร์ชันล่าสุด