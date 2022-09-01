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  • แผ่นกรองของแท้สำหรับเครื่องฟอกอากาศรุ่น 800 Series
  • แผ่นกรองของแท้สำหรับเครื่องฟอกอากาศรุ่น 800 Series
  • แผ่นกรองของแท้สำหรับเครื่องฟอกอากาศรุ่น 800 Series
  • แผ่นกรองของแท้สำหรับเครื่องฟอกอากาศรุ่น 800 Series
  • แผ่นกรองของแท้สำหรับเครื่องฟอกอากาศรุ่น 800 Series
  • แผ่นกรองของแท้สำหรับเครื่องฟอกอากาศรุ่น 800 Series
  • แผ่นกรองของแท้สำหรับเครื่องฟอกอากาศรุ่น 800 Series
  • แผ่นกรองของแท้สำหรับเครื่องฟอกอากาศรุ่น 800 Series
  • แผ่นกรองของแท้สำหรับเครื่องฟอกอากาศรุ่น 800 Series
  • แผ่นกรองของแท้สำหรับเครื่องฟอกอากาศรุ่น 800 Series
  • แผ่นกรองของแท้สำหรับเครื่องฟอกอากาศรุ่น 800 Series
  • แผ่นกรองของแท้สำหรับเครื่องฟอกอากาศรุ่น 800 Series

เครื่องฟอกอากาศซีรีส์ 800แผ่นกรอง HEPA NanoProtect และคาร์บอนแอคทีฟ

FY0293/30

5

| (1) วิจารณ์ | 100% แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

แผ่นกรองของแท้สำหรับเครื่องฟอกอากาศรุ่น 800 Series

แผ่นกรองสำรองของแท้สำหรับเครื่องฟอกอากาศของคุณ: แผ่นกรอง HEPA NanoProtect แบบ 3-in-1, แผ่นกรองผงถ่านกัมมันต์และแผ่นกรองชั้นต้น เพื่อการป้องกันจาก มลพิษ, เกสรดอกไม้, ฝุ่น, สารก่อภูมิแพ้จากสัตว์เลี้ยง และอนุภาคของไวรัส

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ดักจับอนุภาคนาโนได้อย่างมีประสิทธิภาพถึง 99.9% (1)

แผ่นกรองของแท้สำหรับเครื่องฟอกอากาศรุ่น 800 Series

  • ใช้ได้กับรุ่น 800 Series

  • มีให้ในกล่อง: แผ่นกรอง 1 แผ่น

  • อายุการใช้งาน 1 ปี

  • แผ่นกรอง Philips ดั้งเดิม

ใช้ได้กับรุ่น 800 Series

ใช้ได้กับรุ่น 800 Series

แผ่นกรองสำรองของแท้สำหรับเครื่องฟอกอากาศ Philips รุ่น 800 Series: รุ่น AC0830, AC0850 คุณสามารถดูรุ่นเครื่องฟอกอากาศของคุณได้ที่ด้านล่างของเครื่อง

แผ่นกรองอายุการใช้งานยาวนานสูงสุด 1 ปี

แผ่นกรองอายุการใช้งานยาวนานสูงสุด 1 ปี

แผ่นกรองให้ประสิทธิภาพสูงสุดได้นานถึง 1 ปี (2) ช่วยลดความยุ่งยากและค่าใช้จ่าย ควรเปลี่ยนแผ่นกรองชั้นต้นเป็นประจำเพื่อรักษาประสิทธิภาพของแผ่นกรองให้ดีที่สุด

แผ่นกรอง Philips ของแท้เพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุด

แผ่นกรอง Philips ของแท้เพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุด

แผ่นกรอง Philips ของแท้ได้รับการออกแบบให้พอดีกับเครื่องอย่างสมบูรณ์แบบ และควรใช้แผ่นกรองของ Philips เสมอเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด

ข้อมูลทางเทคนิค

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ความคิดเห็น

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5.0

จาก 5

1

วิจารณ์

100%

แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

4
3
2
1

01/09/2022

日本

日本

コンパクトながら十分な清浄性能

喫煙すると素早く反応して、隣室の非喫煙者がせき込まなくなった。 数分で室内のＰ.M2.5の数値も下がり、枕元に置かなければ十分な静音性かと。外出先でモニタリング出来るのも良い。 加湿除湿機能のないシンプルな清浄機が欲しかったので、大変満足です。

ข้อดี

清浄性能

ข้อเสีย

今のところない

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ フィリップス純正　交換用フィルター FY0293/30 3-in-1一体型フィルター

Date of Use 2022-08-01

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ フィリップス純正　交換用フィルター FY0293/30 3-in-1一体型フィルター

Date of Use 2022-08-01

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ข้อจำกัดความรับผิด

  1. (1) จากอากาศที่ผ่านตัวกรอง ทดสอบตามมาตรฐาน DIN71460 ด้วยละออง NaCl ขนาด 0.003 ไมครอน และ 0.3 ไมครอน โดยสถาบัน iUTA

  2. (2) ค่าเฉลี่ยที่ได้รับการคำนวณแล้ว โดยอายุการใช้งานของแผ่นกรองขึ้นอยู่กับคุณภาพอากาศและการใช้งาน