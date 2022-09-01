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แผ่นกรองของแท้สำหรับเครื่องฟอกอากาศรุ่น 800 Series
แผ่นกรองสำรองของแท้สำหรับเครื่องฟอกอากาศของคุณ: แผ่นกรอง HEPA NanoProtect แบบ 3-in-1, แผ่นกรองผงถ่านกัมมันต์และแผ่นกรองชั้นต้น เพื่อการป้องกันจาก มลพิษ, เกสรดอกไม้, ฝุ่น, สารก่อภูมิแพ้จากสัตว์เลี้ยง และอนุภาคของไวรัส
ใช้ได้กับรุ่น 800 Series
มีให้ในกล่อง: แผ่นกรอง 1 แผ่น
อายุการใช้งาน 1 ปี
แผ่นกรอง Philips ดั้งเดิม
แผ่นกรองสำรองของแท้สำหรับเครื่องฟอกอากาศ Philips รุ่น 800 Series: รุ่น AC0830, AC0850 คุณสามารถดูรุ่นเครื่องฟอกอากาศของคุณได้ที่ด้านล่างของเครื่อง
แผ่นกรองให้ประสิทธิภาพสูงสุดได้นานถึง 1 ปี (2) ช่วยลดความยุ่งยากและค่าใช้จ่าย ควรเปลี่ยนแผ่นกรองชั้นต้นเป็นประจำเพื่อรักษาประสิทธิภาพของแผ่นกรองให้ดีที่สุด
แผ่นกรอง Philips ของแท้ได้รับการออกแบบให้พอดีกับเครื่องอย่างสมบูรณ์แบบ และควรใช้แผ่นกรองของ Philips เสมอเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด
5.0
จาก 5
1
วิจารณ์
100%
แนะนำผลิตภัณฑ์นี้
おさきまっくら
01/09/2022
日本
コンパクトながら十分な清浄性能
喫煙すると素早く反応して、隣室の非喫煙者がせき込まなくなった。 数分で室内のＰ.M2.5の数値も下がり、枕元に置かなければ十分な静音性かと。外出先でモニタリング出来るのも良い。 加湿除湿機能のないシンプルな清浄機が欲しかったので、大変満足です。
ข้อดี
清浄性能
ข้อเสีย
今のところない
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ フィリップス純正 交換用フィルター FY0293/30 3-in-1一体型フィルター
Date of Use 2022-08-01
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ フィリップス純正 交換用フィルター FY0293/30 3-in-1一体型フィルター
Date of Use 2022-08-01
(1) จากอากาศที่ผ่านตัวกรอง ทดสอบตามมาตรฐาน DIN71460 ด้วยละออง NaCl ขนาด 0.003 ไมครอน และ 0.3 ไมครอน โดยสถาบัน iUTA
(2) ค่าเฉลี่ยที่ได้รับการคำนวณแล้ว โดยอายุการใช้งานของแผ่นกรองขึ้นอยู่กับคุณภาพอากาศและการใช้งาน