AC0850/21
ฟอกอากาศบริสุทธิ์ในเวลาไม่เกิน 16 นาที (1)
ด้วยการกดเพียงปุ่มเดียว เครื่องฟอกอากาศจะกรองไวรัส สารก่อภูมิแพ้ หรือสารมลพิษที่มองไม่เห็นในบ้านของคุณ เพื่อรักษาความสะอาดและความปลอดภัย ซึ่งจะฟอกอากาศได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพด้วยอัตราการสร้างอากาศบริสุทธิ์ (CADR) 190 ลบ.ม./ชม.ดูประโยชน์ทั้งหมด
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
ระบบหมุนเวียนอากาศที่ทรงพลังครอบคลุมห้องที่มีขนาดถึง 49 และกระจายอากาศสะอาดได้ทั่วทุกมุมห้อง มีประสิทธิภาพ CADR (อัตราการสร้างอากาศบริสุทธิ์) 190 /ชม. ทำให้สามารถฟอกอากาศ 20 ได้ในเวลาน้อยกว่า 16 นาที (1)
การกรอง 3 ชั้นด้วย NanoProtect HEPA, แผ่นกรองผงถ่านกัมมันต์ และแผ่นกรองชั้นแรกสามารถดักจับอนุภาคที่มีขนาดเล็ก 0.003 ไมครอนได้ถึง 99.5% (3) ดังนั้นคุณจึงปลอดภัยจาก PM2.5, แบคทีเรีย, ละอองเกสร, ฝุ่น, ขนสัตว์, กลิ่นและมลพิษอื่นๆ โดยได้รับการรับรองจาก European Centre for Allergy Research Foundation
ดักจับละอองตามอากาศรวมถึงฝุ่นละอองที่อาจมีไวรัสทางเดินหายใจ สามารถขจัดไวรัสและฝุ่นละอองตามอากาศได้สูงสุดได้สูงถึง 99.9% (2) และยังทดสอบสำหรับโคโรนาไวรัส (4)
สแกนอากาศ 1000 ครั้งต่อวินาทีเพื่อตรวจจับอนุภาคขนาดเล็กพิเศษ รายงานคุณภาพอากาศในแบบเรียลไทม์ และเลือกความเร็วที่เหมาะสมสำหรับบ้านของคุณอย่างชาญฉลาด (ในโหมดอัตโนมัติ)
เครื่องฟอกอากาศ Philips ผ่านการทดสอบภาคบังคับและเข้มงวดกว่า 170 ครั้งก่อนออกจากโรงงาน ผ่านการทดสอบอายุการใช้งานและความทนทานอย่างเข้มงวด เพื่อการใช้งานต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
ในโหมดสลีป เครื่องกรองอากาศจะหรี่แสงจากจอแสดงผลลงและทำงานโดยแทบไร้เสียง เพื่อให้คุณมีอากาศบริสุทธิ์หายใจขณะนอนหลับ
ด้วยการออกแบบที่ประหยัดพลังงาน เครื่องฟอกอากาศจึงทำงานได้สูงสุดที่กำลังไฟ 20 วัตต์ ซึ่งเทียบเท่ากับหลอดไฟมาตรฐานหนึ่งดวง
ดูคุณภาพอากาศในบ้านของคุณแบบเรียลไทม์ได้ทันที หน้าจอจะแสดงระดับของสารก่อภูมิแพ้และ PM2.5 ด้วยวงแหวนสีที่ใช้งานง่าย
เครื่องฟอกอากาศจะคำนวณอายุการใช้งานของแผ่นกรองตามระดับมลพิษและเวลาในการใช้งาน โดยจะแจ้งให้คุณทราบเมื่อถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนแผ่นกรอง เพื่อให้บำรุงรักษาได้ง่าย
แอป Air+ ให้ประสบการณ์อัจฉริยะซึ่งสร้างความมั่นได้ใจว่าอากาศที่คุณสูดนั้นบริสุทธิ์และดีต่อสุขภาพ แอปตัวนี้จะติดตามมลพิษทั้งในและนอกอาคาร พร้อมกับปรับการดำเนินการอุปกรณ์โดยอัติโนมัติโดยที่คุณไม่ต้องลงมือทำเอง Air+ ให้คุณควบคุมได้ไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านหรืออยู่ข้างนอก ความคุมอากาศในบ้านด้วยเสียงคุณโดยใช้ Amazon Alexa หรือ Google Home
แผ่นกรองสำรองที่เข้ากันได้สำหรับอุปกรณ์นี้คือรุ่น FY0910 โดยแผ่นกรองรุ่นใหม่นี้มาแทนรุ่นก่อนหน้า FY0293 และให้ประสิทธิภาพที่ดีขึ้นกว่าเดิม
ประหยัดพลังงาน
การบำรุงรักษา
การเชื่อมต่อ
น้ำหนักและขนาด
ประสิทธิภาพ
การใช้งาน
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