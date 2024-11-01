คำค้นหา

  • ฟอกอากาศบริสุทธิ์ในเวลาไม่เกิน 16 นาที (1) ฟอกอากาศบริสุทธิ์ในเวลาไม่เกิน 16 นาที (1) ฟอกอากาศบริสุทธิ์ในเวลาไม่เกิน 16 นาที (1)

    800i ซีรีส์ เครื่องฟอกอากาศขนาดกะทัดรัด

    AC0850/21

    การจัดอันดับโดยรวม / 5
    • รีวิว

    ฟอกอากาศบริสุทธิ์ในเวลาไม่เกิน 16 นาที (1)

    ด้วยการกดเพียงปุ่มเดียว เครื่องฟอกอากาศจะกรองไวรัส สารก่อภูมิแพ้ หรือสารมลพิษที่มองไม่เห็นในบ้านของคุณ เพื่อรักษาความสะอาดและความปลอดภัย ซึ่งจะฟอกอากาศได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพด้วยอัตราการสร้างอากาศบริสุทธิ์ (CADR) 190 ลบ.ม./ชม.

    ดูประโยชน์ทั้งหมด

    800i ซีรีส์ เครื่องฟอกอากาศขนาดกะทัดรัด

    ผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน

    ดู เครื่องฟอกอากาศ ทั้งหมด

    ฟอกอากาศบริสุทธิ์ในเวลาไม่เกิน 16 นาที (1)

    ขจัดไวรัส สารก่อภูมิแพ้ และมลพิษได้ 99% (2,3,6)

    • ฟอกอากาศในห้องได้สูงสุด 49 ลบ.ม.
    • อัตราการสร้างอากาศบริสุทธิ์ 190 ลบ.ม./ชม. (CADR)
    • แผ่นกรอง HEPA และผงถ่านกัมมันต์
    • เชื่อมต่อกับแอป Air+
    ประสิทธิภาพสูงเหมาะกับห้องที่มีขนาดไม่เกิน 49 ตร.ม.

    ประสิทธิภาพสูงเหมาะกับห้องที่มีขนาดไม่เกิน 49 ตร.ม.

    ระบบหมุนเวียนอากาศที่ทรงพลังครอบคลุมห้องที่มีขนาดถึง 49 และกระจายอากาศสะอาดได้ทั่วทุกมุมห้อง มีประสิทธิภาพ CADR (อัตราการสร้างอากาศบริสุทธิ์) 190 /ชม. ทำให้สามารถฟอกอากาศ 20 ได้ในเวลาน้อยกว่า 16 นาที (1)

    กรองอนุภาคขนาดเล็ก 0.003 ไมครอนได้ถึง 99.97%

    กรองอนุภาคขนาดเล็ก 0.003 ไมครอนได้ถึง 99.97%

    การกรอง 3 ชั้นด้วย NanoProtect HEPA, แผ่นกรองผงถ่านกัมมันต์ และแผ่นกรองชั้นแรกสามารถดักจับอนุภาคที่มีขนาดเล็ก 0.003 ไมครอนได้ถึง 99.5% (3) ดังนั้นคุณจึงปลอดภัยจาก PM2.5, แบคทีเรีย, ละอองเกสร, ฝุ่น, ขนสัตว์, กลิ่นและมลพิษอื่นๆ โดยได้รับการรับรองจาก European Centre for Allergy Research Foundation

    ขจัดไวรัสและฝุ่นละอองตามอากาศได้สูงสุดได้สูงถึง 99.9%

    ขจัดไวรัสและฝุ่นละอองตามอากาศได้สูงสุดได้สูงถึง 99.9%

    ดักจับละอองตามอากาศรวมถึงฝุ่นละอองที่อาจมีไวรัสทางเดินหายใจ สามารถขจัดไวรัสและฝุ่นละอองตามอากาศได้สูงสุดได้สูงถึง 99.9% (2) และยังทดสอบสำหรับโคโรนาไวรัส (4)

    เซ็นเซอร์อัจฉริยะสำหรับการกรองอากาศอัจฉริยะ

    เซ็นเซอร์อัจฉริยะสำหรับการกรองอากาศอัจฉริยะ

    สแกนอากาศ 1000 ครั้งต่อวินาทีเพื่อตรวจจับอนุภาคขนาดเล็กพิเศษ รายงานคุณภาพอากาศในแบบเรียลไทม์ และเลือกความเร็วที่เหมาะสมสำหรับบ้านของคุณอย่างชาญฉลาด (ในโหมดอัตโนมัติ)

    ทดสอบอย่างละเอียดเพื่อคุณภาพที่คุณไว้ใจได้

    ทดสอบอย่างละเอียดเพื่อคุณภาพที่คุณไว้ใจได้

    เครื่องฟอกอากาศ Philips ผ่านการทดสอบภาคบังคับและเข้มงวดกว่า 170 ครั้งก่อนออกจากโรงงาน ผ่านการทดสอบอายุการใช้งานและความทนทานอย่างเข้มงวด เพื่อการใช้งานต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน

    โหมดสลีปที่มีการทำงานที่เงียบเป็นพิเศษ

    โหมดสลีปที่มีการทำงานที่เงียบเป็นพิเศษ

    ในโหมดสลีป เครื่องกรองอากาศจะหรี่แสงจากจอแสดงผลลงและทำงานโดยแทบไร้เสียง เพื่อให้คุณมีอากาศบริสุทธิ์หายใจขณะนอนหลับ

    ใช้พลังงานต่ำ

    ใช้พลังงานต่ำ

    ด้วยการออกแบบที่ประหยัดพลังงาน เครื่องฟอกอากาศจึงทำงานได้สูงสุดที่กำลังไฟ 20 วัตต์ ซึ่งเทียบเท่ากับหลอดไฟมาตรฐานหนึ่งดวง

    จอแสดงคุณภาพอากาศ

    จอแสดงคุณภาพอากาศ

    ดูคุณภาพอากาศในบ้านของคุณแบบเรียลไทม์ได้ทันที หน้าจอจะแสดงระดับของสารก่อภูมิแพ้และ PM2.5 ด้วยวงแหวนสีที่ใช้งานง่าย

    ไฟแสดงสถานะแผ่นกรองอัจฉริยะ

    ไฟแสดงสถานะแผ่นกรองอัจฉริยะ

    เครื่องฟอกอากาศจะคำนวณอายุการใช้งานของแผ่นกรองตามระดับมลพิษและเวลาในการใช้งาน โดยจะแจ้งให้คุณทราบเมื่อถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนแผ่นกรอง เพื่อให้บำรุงรักษาได้ง่าย

    แอป Philips Air+: โซลูชั่นอากาศบริสุทธิ์อัจฉริยะ

    แอป Philips Air+: โซลูชั่นอากาศบริสุทธิ์อัจฉริยะ

    แอป Air+ ให้ประสบการณ์อัจฉริยะซึ่งสร้างความมั่นได้ใจว่าอากาศที่คุณสูดนั้นบริสุทธิ์และดีต่อสุขภาพ แอปตัวนี้จะติดตามมลพิษทั้งในและนอกอาคาร พร้อมกับปรับการดำเนินการอุปกรณ์โดยอัติโนมัติโดยที่คุณไม่ต้องลงมือทำเอง Air+ ให้คุณควบคุมได้ไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านหรืออยู่ข้างนอก ความคุมอากาศในบ้านด้วยเสียงคุณโดยใช้ Amazon Alexa หรือ Google Home

    แผ่นกรองสำรองแบบใหม่

    แผ่นกรองสำรองแบบใหม่

    แผ่นกรองสำรองที่เข้ากันได้สำหรับอุปกรณ์นี้คือรุ่น FY0910 โดยแผ่นกรองรุ่นใหม่นี้มาแทนรุ่นก่อนหน้า FY0293 และให้ประสิทธิภาพที่ดีขึ้นกว่าเดิม

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ประหยัดพลังงาน

      การใช้พลังงานสูงสุด
      20 วัตต์  W

    • การบำรุงรักษา

      แผ่นกรองสำรอง
      แผ่นกรอง HEPA+AC รุ่น FY0910 – อายุการใช้งาน 12 เดือน
      บริการ
      รับประกันทั่วโลก 2 ปี

    • การเชื่อมต่อ

      แอปพลิเคชัน เชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi
      Air+
      ความเข้ากันได้กับสมาร์ทโฟน
      อุปกรณ์ iPhone และ Android
      การควบคุมด้วยเสียง
      Alexa, Google Home (7)

    • น้ำหนักและขนาด

      น้ำหนัก
      2.4 กก.  kg
      ขนาด (ย*ก*ส)
      250*250*367
      สี
      สีขาว

    • ประสิทธิภาพ

      CADR (อนุภาค, GB/T)
      190  m³/h
      ขนาดห้อง (NRCC)
      สูงสุด 49 ลบ.ม.
      เซ็นเซอร์ตรวจวัดคุณภาพอากาศ
      อนุภาค PM2.5
      CADR
      190  m³/h

    • การใช้งาน

      ระดับเสียงต่ำสุด (โหมดสลีป)
      19  dB
      ระดับเสียงสูงสุด (โหมดเทอร์โบ)
      49  dB
      ความยาวสายไฟ
      1.5 ม.  m
      การตั้งค่าความเร็วแบบกำหนดเอง
      3 (สลีป, ความเร็ว 1, เทอร์โบ)
      การแสดงคุณภาพอากาศ
      วงแหวนสี
      ปรับแสงแวดล้อมอัตโนมัติ
      ไม่มี

    Badge-D2C

    รับการสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์

    ค้นหาเคล็ดลับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ คำถามที่พบบ่อย (FAQs) คู่มือการใช้งาน และข้อมูลด้านความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด
    Clippin

    ค้นหาอะไหล่หรืออุปกรณ์เสริม

    ไปที่ชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริม

    อุปกรณ์เสริม

    ผลิตภัณฑ์ที่แนะนำ

    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด

    ความคิดเห็น

    เป็นคนแรกที่วิจารณ์รายการนี้

    • (1) จากอากาศที่ผ่านแผ่นกรอง นี่เป็นเวลาทางทฤษฎีสำหรับการทำความสะอาดแบบครั้งเดียวที่คำนวณโดยการหาร CADR 190 ลบ.ม./ชม. ด้วยขนาดห้อง 49 ลบ.ม. (สมมติว่าห้องมีขนาด 20 ตร.ม. และความสูง 2.4 ม.)
    • (2) ทดสอบโดยบริษัท Airmid Healthgroup Ltd. ในห้องทดสอบขนาด 28.5 ลบ.ม. โดยใช้ไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A (H1N1) ในอากาศ; พบว่ามีการลดลงของไวรัสเมื่อใช้โหมดเทอร์โบเป็นเวลา 10–20 นาที เครื่องฟอกอากาศไม่สามารถป้องกัน COVID-19 ได้โดยลำพัง แต่สามารถช่วยสนับสนุนการป้องกันโดยรวมได้ (US EPA)
    • (3) จากอากาศที่ไหลผ่านแผ่นกรอง ได้รับการทดสอบกับละออง NaCl โดย IUTA ตาม DIN71460-1
    • (4) ทดสอบอัตราการขจัดแบคทีเรียด้วยสารออกฤทธิ์ต้านแบคทีเรียในห้องปฏิบัติการภายนอก โดยดำเนินการในห้องทดสอบที่มีการปนเปื้อนละอองไวรัสโคโรนา (HCoV-229E) ด้วยแผ่นกรอง Philips HEPA NanoProtect
    • (5) อายุการใช้งานที่แนะนำสำหรับอุปกรณ์อ้างอิงจากการคำนวณทางทฤษฎีของค่าภูมิภาคเฉลี่ยต่อปีของอนุภาคอากาศที่เป็นอันตรายภายนอกอาคารและการใช้เครื่องฟอกอากาศในชีวิตประจำวันเป็นเวลา 16 ชั่วโมงในโหมดอัตโนมัติ
    • (6) ทดสอบวัสดุของไส้กรองสำหรับ 1 Pass Efficiency ด้วยการหมุนเวียนอากาศ 5.33 ซม./วินาที /จากอากาศที่ผ่านแผ่นกรอง ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน JISB 9908-2011
    • (7) ความพร้อมให้บริการของ Alexa และ Google Home ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่คุณอยู่
    • (8) ระดับเสียงเฉลี่ยอิงตาม GB/T4214.1-2017 (IEC 60704-1 - 2020, MOD) ทั้งนี้ระดับเสียงอาจเปลี่ยนแปลงไปได้ตามสภาพห้องและตำแหน่งอุปกรณ์

    สมัครรับจดหมายข่าวของเรา

    * ต้องกรอกข้อมูลในฟิลด์นี้

    ข่าวสาร และกิจกรรมส่งเสริมการขาย

    การเปิดตัวผลิตภัณฑ์

    เคล็ดลับและเทคนิคพิเศษ

    *
    ข้าพเจ้าต้องการรับข้อเสนอพิเศษตามความต้องการและพฤติกรรมการใช้งาน เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ กิจกรรม และโปรโมชั่นของ Philips ฉันสามารถยกเลิกการสมัครรับเมื่อไรก็ได้!
    หมายความว่าอย่างไร

    ค้นหาเกี่ยวกับ MyPhilips  

    การเพิ่มระยะเวลาการรับประกันสินค้า

    ง่ายที่จะรับการบริการ

    สมัครเพื่อรับฟังข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และโปรโมชั่น

    สมัครตอนนี้

    ไซต์ของเราสามารถดูได้ดีที่สุดด้วย Microsoft Edge, Google Chrome หรือ Firefox เวอร์ชันล่าสุด