คำค้นหา

  • ดักจับขนและกลิ่นสัตว์เลี้ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดักจับขนและกลิ่นสัตว์เลี้ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดักจับขนและกลิ่นสัตว์เลี้ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • Play Pause

    PureProtect Pet 3000 ซีรีส์ เครื่องฟอกอากาศสำหรับสัตว์เลี้ยงอัจฉริยะ

    AC3360/11

    การจัดอันดับโดยรวม / 5
    • รีวิว

    ดักจับขนและกลิ่นสัตว์เลี้ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

    การมีสัตว์เลี้ยงอยู่ในบ้านนำมาซึ่งทั้งความรักและความยุ่งเหยิง เครื่องฟอกอากาศสำหรับสัตว์เลี้ยง Philips สามารถดักจับขนสัตว์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยลดกลิ่นไม่พึงประสงค์จากสัตว์เลี้ยงได้เป็นอย่างดี ด้วยการทำงานที่เงียบและการออกแบบที่เป็นมิตรกับสัตว์เลี้ยง ช่วยสร้างบ้านที่สะอาดและสงบยิ่งขึ้นสำหรับคุณและสัตว์เลี้ยงของคุณ

    ดูประโยชน์ทั้งหมด

    PureProtect Pet 3000 ซีรีส์ เครื่องฟอกอากาศสำหรับสัตว์เลี้ยงอัจฉริยะ

    ผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน

    ดู เครื่องฟอกอากาศ ทั้งหมด

    ดักจับขนและกลิ่นสัตว์เลี้ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

    ทั้งฉลาด ทั้งเงียบ และเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของสัตว์เลี้ยง

    • ออกแบบมาสำหรับบ้านที่มีสัตว์เลี้ยง
    • กำจัดกลิ่นสำคัญ 5 ประการที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยง
    • แผ่นกรอง HEPA, คาร์บอนกัมมันต์, สูตรดักจับกลิ่น
    • การออกแบบที่ปลอดภัยสำหรับสัตว์เลี้ยงที่บ้าน
    กำจัดขนสัตว์ 90% ในไม่ถึง 1 ชั่วโมง

    กำจัดขนสัตว์ 90% ในไม่ถึง 1 ชั่วโมง

    หากคุณมีสัตว์เลี้ยงอยู่ด้วย คุณย่อมรู้ดีว่าขนสัตว์สามารถสะสมได้อย่างรวดเร็ว เครื่องฟอกอากาศสำหรับสัตว์เลี้ยงนี้ใช้การไหลเวียนอากาศแบบหมุนวนร่วมกับหลักการเบอร์นูลลี เพื่อยกและดักจับทั้งขนที่ลอยอยู่ในอากาศและขนที่ตกตามพื้น สามารถกำจัดได้มากกว่า 90% ภายในเวลาไม่ถึงหนึ่งชั่วโมง (1) เพื่อบ้านที่สะอาดขึ้นโดยใช้แรงน้อยลง

    กำจัดกลิ่นสัตว์เลี้ยงอย่างมีประสิทธิภาพ

    กำจัดกลิ่นสัตว์เลี้ยงอย่างมีประสิทธิภาพ

    เครื่องฟอกอากาศสำหรับสัตว์เลี้ยงมีชั้นกรองคาร์บอนกัมมันต์ที่มาพร้อมสูตรดักจับกลิ่น ซึ่งช่วยดักจับและกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์จากสัตว์เลี้ยง 5 ชนิด ได้แก่ กลิ่นของเสียจากสัตว์เลี้ยง ขนเปียก ชามอาหาร และบริเวณกระบะทราย ทำให้บ้านของคุณสดชื่นและน่าอยู่ยิ่งขึ้น

    ทรงพลังแม้ในห้องขนาดใหญ่

    ทรงพลังแม้ในห้องขนาดใหญ่

    ด้วยอัตราการปล่อยอากาศบริสุทธิ์ (CADR) ที่ 400 ม³/ชม. (3) เครื่องฟอกอากาศสำหรับสัตว์เลี้ยงนี้จึงมอบการไหลเวียนของอากาศที่แรง ช่วยขจัดขนสัตว์เลี้ยง กลิ่นไม่พึงประสงค์ และสารก่อภูมิแพ้ได้ภายในไม่กี่นาที เครื่องฟอกอากาศนี้มีประสิทธิภาพในการฟอกอากาศในห้องขนาดสูงสุด 104 ตร.ม. (3) จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับห้องนั่งเล่น ห้องนอน หรือพื้นที่ใดๆ ที่ใช้ร่วมกันกับสัตว์เลี้ยง

    แผ่นกรอง HEPA 4 ชั้นดักจับอนุภาค 99.97%

    แผ่นกรอง HEPA 4 ชั้นดักจับอนุภาค 99.97%

    ระบบ 4 ชั้นผสานรวมแผ่นกรองชั้นแรก แผ่นกรอง HEPA NanoProtect แผ่นกรองคาร์บอนกัมมันต์ และสูตรดักจับกลิ่น ดักจับอนุภาคขนาดเล็กถึง 0.003 ไมครอนได้ถึง 99.97% (4) กำจัดขนสัตว์ สารก่อภูมิแพ้ กลิ่นไม่พึงประสงค์ แบคทีเรีย และไวรัสได้อย่างมีประสิทธิภาพ

    คุณสมบัติความปลอดภัยเป็นมิตรกับสัตว์

    คุณสมบัติความปลอดภัยเป็นมิตรกับสัตว์

    ออกแบบมาสำหรับบ้านที่มีสัตว์เลี้ยง เครื่องฟอกอากาศนี้มีการเอียง 10° เพื่อไม่ให้สัตว์เลี้ยงปีนขึ้นไปได้ง่าย และมีระบบล็อคป้องกันสัตว์เลี้ยงจากการกดปุ่มโดยไม่ตั้งใจ—ช่วยให้มั่นคงและปลอดภัยสำหรับสัตว์เลี้ยงที่ชอบความอยากรู้อยากเห็น

    โหมดแสงสำหรับการตอบสนองทางอากาศที่สนุก

    โหมดแสงสำหรับการตอบสนองทางอากาศที่สนุก

    เครื่องฟอกอากาศมาพร้อมโหมดแสง 4 แบบที่ช่วยตรวจวัดคุณภาพอากาศและรองรับการดักจับขนสัตว์ โหมดคุณภาพอากาศแสดงคุณภาพอากาศแบบเรียลไทม์ผ่านการเปลี่ยนสี ส่วนโหมด Ambient, Fire และ Fun ออกแบบมาเพื่อดึงดูดให้สัตว์เลี้ยงอยู่ใกล้เครื่องอย่างอ่อนโยน

    สายไฟทนทานต่อการกัดแทะเพื่อความปลอดภัย

    สายไฟทนทานต่อการกัดแทะเพื่อความปลอดภัย

    สายไฟได้รับการเสริมความแข็งแรงเพื่อต้านทานการกัดแทะ ช่วยป้องกันความเสียหายจากสัตว์เลี้ยงที่อยากรู้อยากเห็น เพื่อความปลอดภัยยิ่งขึ้นในการใช้งานในบ้านที่เป็นมิตรกับสัตว์เลี้ยง

    ควบคุมเครื่องฟอกด้วยแอป Philips Air+

    ควบคุมเครื่องฟอกด้วยแอป Philips Air+

    ใช้แอป Philips Air+ เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่า ปรับโหมดแสง และตรวจสอบคุณภาพอากาศ คุณยังสามารถใช้คำสั่งเสียงผ่าน Google Assistant หรือ Alexa เพื่อเปิดและปิดเครื่องฟอกอากาศสำหรับสัตว์เลี้ยงของคุณได้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน

    การทำงานที่เงียบสนิท

    การทำงานที่เงียบสนิท

    ในโหมดสลีป เครื่องฟอกอากาศจะทำงานเงียบเพียง 18 เดซิเบล เบากว่าเสียงกระซิบ (5) ระดับเสียงที่ต่ำนี้ช่วยรักษาสภาพแวดล้อมที่สงบและเงียบสงบ เพื่อให้สัตว์เลี้ยงของคุณผ่อนคลายหรือนอนหลับได้โดยไม่ถูกรบกวน แม้ในระหว่างการฟอกอากาศในเวลากลางคืน

    แผ่นกรองชั้นแรกที่สามารถซักล้างได้

    แผ่นกรองชั้นแรกที่สามารถซักล้างได้

    แผ่นกรองชั้นแรกช่วยดักจับอนุภาคขนาดใหญ่ เช่น ขนสัตว์และฝุ่นละออง ก่อนที่จะเข้าสู่ระบบ HEPA สามารถถอดและซักทำความสะอาดได้ง่าย ช่วยยืดอายุการใช้งานและประสิทธิภาพของแผ่นกรอง

    โหมดอัตโนมัติอัจฉริยะเซนเซอร์ AeraSense

    โหมดอัตโนมัติอัจฉริยะเซนเซอร์ AeraSense

    เซนเซอร์ AeraSense ในตัวจะสแกนอากาศ 1,000 ครั้งต่อวินาที เพื่อตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของ PM2.5, สารก่อภูมิแพ้ และก๊าซต่างๆ เซนเซอร์จะปรับความเร็วในการฟอกอากาศอย่างราบรื่น เพื่อหลีกเลี่ยงการไหลเวียนของอากาศฉับพลันหรือเสียงรบกวนที่อาจรบกวนสัตว์เลี้ยงของคุณ มั่นใจได้ถึงอากาศที่สะอาดและสภาพแวดล้อมที่สงบตลอดทั้งวัน

    บรรจุภัณฑ์รักษ์โลกกลายเป็นบ้านแมว

    บรรจุภัณฑ์รักษ์โลกกลายเป็นบ้านแมว

    บรรจุภัณฑ์ของเครื่องฟอกอากาศสำหรับสัตว์เลี้ยงได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงความยั่งยืนและสัตว์เลี้ยงเป็นหลัก หลังจากแกะกล่องแล้ว กระดาษแข็งสามารถเปลี่ยนเป็นที่นอนขอบนุ่มที่เหมาะสำหรับการซ่อนตัว พักผ่อน หรือเล่น

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ข้อมูลจำเพาะทั่วไป

      ประเภทผลิตภัณฑ์
      เครื่องฟอกอากาศสำหรับสัตว์เลี้ยง
      เทคโนโลยี
      HEPA NanoProtect
      สี
      สีซิลค์ไวท์
      วัสดุหลัก
      พลาสติก
      การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
      มี (แอป Air +)

    • ข้อมูลทางเทคนิค

      พลังงานสูงสุด
      75W
      เซ็นเซอร์ตรวจวัดคุณภาพอากาศ
      PM2.5, สารก่อภูมิแพ้, ก๊าซ
      ระดับเสียงต่ำสุด
      18 dB(A)
      ระดับเสียงสูงสุด
      52 dB(A)

    • ประสิทธิภาพ

      ขนาดห้องสูงสุด
      104 ตร.ม.
      CADR (อัตราการส่งผ่านอากาศบริสุทธ์) (อนุภาค, GB/T)
      400 ม³/ชม.
      ชั้นของตัวกรอง
      HEPA, AC, สูตรดักจับกลิ่น
      ระบบกรองอนุภาค
      99.97% ที่ 0.003 ไมครอน

    • การใช้งาน

      การแสดงคุณภาพอากาศ
      วงแหวนสี
      โหมดอัตโนมัติ
      มี
      โหมดสลีป
      มี
      การตั้งความเร็ว
      ใช่ (3 ระดับ)
      ความยาวสายไฟ
      1.8 ม.
      อินเตอร์เฟซ
      หน้าจอดิจิตอล (ระบบสัมผัส)
      แนะนำการเปลี่ยนแผ่นกรอง
      1 ปี
      โหมดแสง
      มี (4 โหมด)

    • คุณสมบัติด้านความปลอดภัย

      ล็อคสัตว์เลี้ยง
      มี
      สายไฟทนการกัดแทะ
      มี
      การป้องกันการพลิกคว่ำ
      มี

    • น้ำหนักและขนาด

      ความยาวของผลิตภัณฑ์
      22.2 ซม.
      ความกว้างของผลิตภัณฑ์
      47.2 ซม.
      ความสูงของผลิตภัณฑ์
      46.2 ซม.
      น้ำหนักผลิตภัณฑ์
      6.7 กก.
      ความยาวของบรรจุุภัณฑ์
      27.6 ซม.
      ความกว้างของบรรจุุภัณฑ์
      52.1 ซม.
      ความสูงของบรรจุุภัณฑ์
      53.7 ซม.
      น้ำหนักของบรรจุุภัณฑ์
      8.75 กก.

    • ประหยัดพลังงาน

      แรงดันไฟฟ้า
      220-240V
      ความถี่
      50/60Hz

    • การบำรุงรักษา

      รับประกัน
      2 ปี

    • ความสามารถในการใช้ร่วมกันได้

      อุปกรณ์เสริมที่มีให้ 1
      แผ่นกรอง HEPA 4-in-1
      อุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง 1
      FY3110/00

    • ประเทศผู้ผลิต

      ผลิตใน
      จีน

    Badge-D2C

    รับการสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์

    ค้นหาเคล็ดลับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ คำถามที่พบบ่อย (FAQs) คู่มือการใช้งาน และข้อมูลด้านความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด
    Clippin

    ค้นหาอะไหล่หรืออุปกรณ์เสริม

    ไปที่ชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริม

    อุปกรณ์เสริม

    ผลิตภัณฑ์ที่แนะนำ

    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด

    ความคิดเห็น

    เป็นคนแรกที่วิจารณ์รายการนี้

    • (1) การทดสอบการกำจัดขนสัตว์ที่ตกตามพื้น ทำโดยห้องปฏิบัติการภายใน ในห้องทดสอบขนาด 30 ม.³ โดยใช้โหมดสัตว์เลี้ยง อัตราการกำจัดขนลอยในอากาศ: ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการภายนอก ในห้องขนาด 3 ม.³ โดยใช้โหมดสัตว์เลี้ยง ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อม ประเภทของสัตว์เลี้ยง และจำนวนสัตว์เลี้ยง
    • (2) ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการภายนอกในห้องขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร โดยใช้โหมดเทอร์โบเป็นเวลา 1 ชั่วโมง กลิ่นจากสัตว์เลี้ยงทั้ง 5 ประเภท ได้แก่ ไฮโดรเจนซัลไฟด์ แอมโมเนีย มีเทนไทออล กรดอะซิติก และไตรเมทิลามีน
    • (3) ทดสอบ CADR ตาม GB/T18801-2022 พื้นที่การฟอกที่เหมาะสมคำนวณตามมาตรฐาน NRCC-54013
    • (4) จากอากาศที่ไหลผ่านแผ่นกรอง ทดสอบตาม DIN71460 ด้วยละออง NaCl ขนาด 0.003 µm
    • (5) แรงดันเสียง, IEC 60704, ที่ 1.5 ม.

    สมัครรับจดหมายข่าวของเรา

    * ต้องกรอกข้อมูลในฟิลด์นี้

    ข่าวสาร และกิจกรรมส่งเสริมการขาย

    การเปิดตัวผลิตภัณฑ์

    เคล็ดลับและเทคนิคพิเศษ

    *
    ข้าพเจ้าต้องการรับข้อเสนอพิเศษตามความต้องการและพฤติกรรมการใช้งาน เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ กิจกรรม และโปรโมชั่นของ Philips ฉันสามารถยกเลิกการสมัครรับเมื่อไรก็ได้!
    หมายความว่าอย่างไร

    ค้นหาเกี่ยวกับ MyPhilips  

    การเพิ่มระยะเวลาการรับประกันสินค้า

    ง่ายที่จะรับการบริการ

    สมัครเพื่อรับฟังข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และโปรโมชั่น

    สมัครตอนนี้

    ไซต์ของเราสามารถดูได้ดีที่สุดด้วย Microsoft Edge, Google Chrome หรือ Firefox เวอร์ชันล่าสุด