AC3360/11
ดักจับขนและกลิ่นสัตว์เลี้ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การมีสัตว์เลี้ยงอยู่ในบ้านนำมาซึ่งทั้งความรักและความยุ่งเหยิง เครื่องฟอกอากาศสำหรับสัตว์เลี้ยง Philips สามารถดักจับขนสัตว์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยลดกลิ่นไม่พึงประสงค์จากสัตว์เลี้ยงได้เป็นอย่างดี ด้วยการทำงานที่เงียบและการออกแบบที่เป็นมิตรกับสัตว์เลี้ยง ช่วยสร้างบ้านที่สะอาดและสงบยิ่งขึ้นสำหรับคุณและสัตว์เลี้ยงของคุณดูประโยชน์ทั้งหมด
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
หากคุณมีสัตว์เลี้ยงอยู่ด้วย คุณย่อมรู้ดีว่าขนสัตว์สามารถสะสมได้อย่างรวดเร็ว เครื่องฟอกอากาศสำหรับสัตว์เลี้ยงนี้ใช้การไหลเวียนอากาศแบบหมุนวนร่วมกับหลักการเบอร์นูลลี เพื่อยกและดักจับทั้งขนที่ลอยอยู่ในอากาศและขนที่ตกตามพื้น สามารถกำจัดได้มากกว่า 90% ภายในเวลาไม่ถึงหนึ่งชั่วโมง (1) เพื่อบ้านที่สะอาดขึ้นโดยใช้แรงน้อยลง
เครื่องฟอกอากาศสำหรับสัตว์เลี้ยงมีชั้นกรองคาร์บอนกัมมันต์ที่มาพร้อมสูตรดักจับกลิ่น ซึ่งช่วยดักจับและกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์จากสัตว์เลี้ยง 5 ชนิด ได้แก่ กลิ่นของเสียจากสัตว์เลี้ยง ขนเปียก ชามอาหาร และบริเวณกระบะทราย ทำให้บ้านของคุณสดชื่นและน่าอยู่ยิ่งขึ้น
ด้วยอัตราการปล่อยอากาศบริสุทธิ์ (CADR) ที่ 400 ม³/ชม. (3) เครื่องฟอกอากาศสำหรับสัตว์เลี้ยงนี้จึงมอบการไหลเวียนของอากาศที่แรง ช่วยขจัดขนสัตว์เลี้ยง กลิ่นไม่พึงประสงค์ และสารก่อภูมิแพ้ได้ภายในไม่กี่นาที เครื่องฟอกอากาศนี้มีประสิทธิภาพในการฟอกอากาศในห้องขนาดสูงสุด 104 ตร.ม. (3) จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับห้องนั่งเล่น ห้องนอน หรือพื้นที่ใดๆ ที่ใช้ร่วมกันกับสัตว์เลี้ยง
ระบบ 4 ชั้นผสานรวมแผ่นกรองชั้นแรก แผ่นกรอง HEPA NanoProtect แผ่นกรองคาร์บอนกัมมันต์ และสูตรดักจับกลิ่น ดักจับอนุภาคขนาดเล็กถึง 0.003 ไมครอนได้ถึง 99.97% (4) กำจัดขนสัตว์ สารก่อภูมิแพ้ กลิ่นไม่พึงประสงค์ แบคทีเรีย และไวรัสได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ออกแบบมาสำหรับบ้านที่มีสัตว์เลี้ยง เครื่องฟอกอากาศนี้มีการเอียง 10° เพื่อไม่ให้สัตว์เลี้ยงปีนขึ้นไปได้ง่าย และมีระบบล็อคป้องกันสัตว์เลี้ยงจากการกดปุ่มโดยไม่ตั้งใจ—ช่วยให้มั่นคงและปลอดภัยสำหรับสัตว์เลี้ยงที่ชอบความอยากรู้อยากเห็น
เครื่องฟอกอากาศมาพร้อมโหมดแสง 4 แบบที่ช่วยตรวจวัดคุณภาพอากาศและรองรับการดักจับขนสัตว์ โหมดคุณภาพอากาศแสดงคุณภาพอากาศแบบเรียลไทม์ผ่านการเปลี่ยนสี ส่วนโหมด Ambient, Fire และ Fun ออกแบบมาเพื่อดึงดูดให้สัตว์เลี้ยงอยู่ใกล้เครื่องอย่างอ่อนโยน
สายไฟได้รับการเสริมความแข็งแรงเพื่อต้านทานการกัดแทะ ช่วยป้องกันความเสียหายจากสัตว์เลี้ยงที่อยากรู้อยากเห็น เพื่อความปลอดภัยยิ่งขึ้นในการใช้งานในบ้านที่เป็นมิตรกับสัตว์เลี้ยง
ใช้แอป Philips Air+ เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่า ปรับโหมดแสง และตรวจสอบคุณภาพอากาศ คุณยังสามารถใช้คำสั่งเสียงผ่าน Google Assistant หรือ Alexa เพื่อเปิดและปิดเครื่องฟอกอากาศสำหรับสัตว์เลี้ยงของคุณได้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน
ในโหมดสลีป เครื่องฟอกอากาศจะทำงานเงียบเพียง 18 เดซิเบล เบากว่าเสียงกระซิบ (5) ระดับเสียงที่ต่ำนี้ช่วยรักษาสภาพแวดล้อมที่สงบและเงียบสงบ เพื่อให้สัตว์เลี้ยงของคุณผ่อนคลายหรือนอนหลับได้โดยไม่ถูกรบกวน แม้ในระหว่างการฟอกอากาศในเวลากลางคืน
แผ่นกรองชั้นแรกช่วยดักจับอนุภาคขนาดใหญ่ เช่น ขนสัตว์และฝุ่นละออง ก่อนที่จะเข้าสู่ระบบ HEPA สามารถถอดและซักทำความสะอาดได้ง่าย ช่วยยืดอายุการใช้งานและประสิทธิภาพของแผ่นกรอง
เซนเซอร์ AeraSense ในตัวจะสแกนอากาศ 1,000 ครั้งต่อวินาที เพื่อตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของ PM2.5, สารก่อภูมิแพ้ และก๊าซต่างๆ เซนเซอร์จะปรับความเร็วในการฟอกอากาศอย่างราบรื่น เพื่อหลีกเลี่ยงการไหลเวียนของอากาศฉับพลันหรือเสียงรบกวนที่อาจรบกวนสัตว์เลี้ยงของคุณ มั่นใจได้ถึงอากาศที่สะอาดและสภาพแวดล้อมที่สงบตลอดทั้งวัน
บรรจุภัณฑ์ของเครื่องฟอกอากาศสำหรับสัตว์เลี้ยงได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงความยั่งยืนและสัตว์เลี้ยงเป็นหลัก หลังจากแกะกล่องแล้ว กระดาษแข็งสามารถเปลี่ยนเป็นที่นอนขอบนุ่มที่เหมาะสำหรับการซ่อนตัว พักผ่อน หรือเล่น
ข้อมูลจำเพาะทั่วไป
ข้อมูลทางเทคนิค
ประสิทธิภาพ
การใช้งาน
คุณสมบัติด้านความปลอดภัย
น้ำหนักและขนาด
ประหยัดพลังงาน
การบำรุงรักษา
ความสามารถในการใช้ร่วมกันได้
ประเทศผู้ผลิต
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