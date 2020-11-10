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ฟอกอากาศในห้องได้สูงสุด 158 ตร.ม.
อัตราการสร้างอากาศบริสุทธิ์ (CADR) 610 ลบ.ม./ชม.
แผ่นกรอง HEPA และผงถ่านกัมมันต์
เชื่อมต่อกับแอป CleanHome+
ระบบหมุนเวียนอากาศที่ทรงพลัง 360° ครอบคลุมห้องที่มีขนาดถึง 158 ตร.ม. และกระจายอากาศสะอาดได้ทั่วทุกมุมห้อง มีประสิทธิภาพ (2) CADR (อัตราการสร้างอากาศบริสุทธิ์) 610 ลบ.ม./ชม. ทำให้สามารถฟอกอากาศ 20 ตร.ม. ได้ในเวลาเพียง 5 นาที (1)
การกรอง 3 ชั้นด้วย NanoProtect HEPA, แผ่นกรองผงถ่านกัมมันต์และแผ่นกรองชั้นแรกสามารถดักจับอนุภาคที่มีขนาดเล็ก 0.003 ไมครอนได้ถึง 99.97% (4) ดังนั้นคุณจึงปลอดภัยจาก PM2.5, แบคทีเรีย, ละอองเกสร, ฝุ่น, สารก่อภูมิแพ้ไรฝุ่น, ขนสัตว์, ก๊าซและมลพิษอื่นๆ (7) โดยได้รับการรับรองจาก European Centre for Allergy Research Foundation
ดักจับละอองตามอากาศรวมถึงฝุ่นละอองที่อาจมีไวรัสทางเดินหายใจ สามารถขจัดไวรัสและฝุ่นละอองตามอากาศได้สูงสุดได้สูงถึง 99.9% จากการทดสอบโดย Airmid Health-Group (3) และยังทดสอบสำหรับโคโรนาไวรัส (5)
5.0
จาก 5
14
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100%
แนะนำผลิตภัณฑ์นี้
Jiralove
10/11/2020
ประเทศไทย
เครื่องฟอกอากาศฟิลิปส์ Philips Air Purifier Connec
หลังจากได้ทดลองใช้วันแรกก็ประทับใจเลยค่ะ คือแถวบ้านเราฝุ่นเยอะมากๆ ตัวนี้ช่วยฟอกอากาศให้กล้าหายใจเต็มปอดขึ้น เพราะมีตัวเลขบอกวัดค่าฝุ่น ให้เห็นตลอด การใช้งานง่าย ด้วยการสั่งงานทางแอป Clean Home+ สะดวกสบายมากๆ เป็นเครื่องฟอกอากาศสำหรับยุค 2020 นี้จริงๆค่ะ
ข้อดี
ทันสมัย ประสิทธิภาพการทำงานดีเยี่ยม
ข้อเสีย
ผู้หญิงอาจจะคิดว่าหนักไป
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ ซีรีส์ 4000i AC3854/25 เครื่องฟอกอากาศ
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ ซีรีส์ 4000i AC3854/25 เครื่องฟอกอากาศ
girltravel
07/11/2020
ประเทศไทย
Design สวย ใช้งานง่าย
สรุปคือคุ้มมากกับเครื่องนี้ ทั้งเรื่องของ สุขภาพของลูก ประสิทธิภาพของเครื่อง และดีไซน์ที่สวยงาม
ข้อดี
ใช้งานง่าย
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ ซีรีส์ 4000i AC3854/25 เครื่องฟอกอากาศ
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ ซีรีส์ 4000i AC3854/25 เครื่องฟอกอากาศ
01/11/2020
ประเทศไทย
หายใจโล่งขึ้นเยอะเลย
หายใจโล่งขึ้นเยอะมากๆเลย จับสัญญาณ ควัน สิ่งแลปกปลอมได้ไวมากกก กวาดพื้น ปัดฝุ่น เครื่องทำงานได้ไว กรองอากาศได้เร็วมากกกกกก ปลื้มมากเลย ตื่นมาไม่ค่อยจามแล้ว
ข้อดี
จับสัญญาณพวกฝุ่น ควัน ได้ไว
ข้อเสีย
เข้าใช้งานแอพต่อwifiค่อนข้างยาก
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ ซีรีส์ 4000i AC3854/25 เครื่องฟอกอากาศ
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ ซีรีส์ 4000i AC3854/25 เครื่องฟอกอากาศ
(1)จากอากาศที่ผ่านแผ่นกรอง นี่เป็นเวลาทางทฤษฎีสำหรับการทำความสะอาดแบบครั้งเดียวที่คำนวณโดยการหารอัตราการสร้างอากาศบริสุทธิ์ (CADR) 610 ลบ.ม./ชม. ด้วยขนาดห้อง 48 ลบ.ม. (สมมติว่าห้องมีขนาด 20 ตร.ม. และความสูง 2.4 ม.)
(2) ผ่านการทดสอบ CADR โดยห้องปฏิบัติการภายนอกที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน GB/T18801-2015 เนื่องจากมีการปรับปรุงการทดสอบและการควบคุมคุณภาพ ค่า CADR จึงได้รับการยกระดับ หากบรรจุภัณฑ์ยังไม่ได้รับการปรับปรุง โปรดมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์เป็นไปตามข้อกำหนดขั้นสูงที่ระบุไว้ทางออนไลน์
(3) ทดสอบโดยบริษัท Airmid Healthgroup Ltd. ในห้องทดสอบขนาด 28.5 ลบ.ม. โดยใช้ไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A (H1N1) ในอากาศ; พบว่ามีการลดลงของไวรัสเมื่อใช้โหมดเทอร์โบเป็นเวลา 10–20 นาที เครื่องฟอกอากาศไม่สามารถป้องกัน COVID-19 ได้โดยลำพัง แต่สามารถช่วยสนับสนุนการป้องกันโดยรวมได้ (US EPA)
(4) จากอากาศที่ไหลผ่านแผ่นกรอง ได้รับการทดสอบกับละออง NaCl โดย IUTA ตาม DIN71460-1
(5)การทดสอบอัตราการลดจุลชีพที่ห้องปฏิบัติการภายนอก ในการทดสอบในห้องทดสอบที่ปนเปื้อนด้วยละอองเชื้อ Avian Coronavirus (IBV) ด้วยแผ่นกรอง Philips HEPA NanoProtect
(6)อายุการใช้งานที่แนะนำสำหรับอุปกรณ์อ้างอิงจากการคำนวณทางทฤษฎีของค่าภูมิภาคเฉลี่ยต่อปีของอนุภาคอากาศที่เป็นอันตรายภายนอกอาคารและการใช้เครื่องฟอกอากาศในชีวิตประจำวันเป็นเวลา 16 ชั่วโมงในโหมดอัตโนมัติ
(7)ทดสอบวัสดุของไส้กรองสำหรับ 1 Pass Efficiency ด้วยการหมุนเวียนอากาศ 5.33 ซม./วินาที /จากอากาศที่ผ่านแผ่นกรอง ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน JISB 9908-2011
(8) ความพร้อมให้บริการของ Alexa และ Google Home ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่คุณอยู่
(9) แรงดันเสียงเฉลี่ยที่คำนวณได้ในระยะ 1.5 เมตรจากอุปกรณ์ ตามการวัดตามมาตรฐาน IEC 60704 ระดับแรงดันเสียงขึ้นอยู่กับการก่อสร้างห้อง การตกแต่ง รวมถึงตำแหน่งของอุปกรณ์และผู้ฟัง