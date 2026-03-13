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เครื่องฟอกอากาศและเพิ่มความชื้นอากาศ
ทุกรุ่น
ซีรีส์ 4000i เครื่องฟอกอากาศ
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ฝ่ายสนับสนุน
AC3854/25
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Certificate Philips 4000i Series Air Purifier - English (US)
Eco passport Philips Series 4000i Philips Air Purifier - Series 4000i - English (US)
ไฟวงแหวนแสดงคุณภาพอากาศของเครื่องฟอกอากาศ Philips ไม่เปลี่ยนสี
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