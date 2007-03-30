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  • มอบอากาศที่ดีต่อสุขภาพเสมอ
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  • มอบอากาศที่ดีต่อสุขภาพเสมอ
  • มอบอากาศที่ดีต่อสุขภาพเสมอ
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  • มอบอากาศที่ดีต่อสุขภาพเสมอ

ยกเลิกการผลิต

เครื่องฟอกอากาศสำหรับห้องนั่งเล่น

AC4064

มอบอากาศที่ดีต่อสุขภาพเสมอ
เครื่องฟอกอากาศ Philips มาพร้อมระบบ Clean Air ทำความสะอาด 6 ขั้นตอนซึ่งขจัดและฆ่าเชื้อสิ่งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ทั้งยังมีระบบ Smart Air Control ที่จะวัดสภาพและควบคุมคุณภาพอากาศในห้องของคุณโดยอัตโนมัติ
ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

มี Smart Air Control

มอบอากาศที่ดีต่อสุขภาพเสมอ

  • เซนเซอร์อัจฉริยะ

  • 40 ตร.ม.

ระบบควบคุมอากาศอัจฉริยะที่ตรวจวัดและควบคุมคุณภาพอากาศ

ระบบควบคุมอากาศอัจฉริยะที่ตรวจวัดและควบคุมคุณภาพอากาศ

เซ็นเซอร์ในตัวจะตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในห้อง และปรับระดับความเร็วในการทำงานโดยอัตโนมัติเพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะได้รับคุณภาพอากาศที่ดีที่สุด หน้าจอแสดงผลแบบสองสีจะแสดงสถานะคุณภาพอากาศในปัจจุบัน โดยจะขึ้นเป็นสีแดงหากคุณภาพอากาศยังไม่ดีเพียงพอ และเปลี่ยนเป็นสีเขียวเมื่ออากาศกลับมาสดชื่น

ฟังก์ชัน Boost จะฟอกอากาศอย่างรวดเร็วด้วยความเร็วสูง

ฟังก์ชัน Boost จะฟอกอากาศอย่างรวดเร็วด้วยความเร็วสูง

เมื่อเปิดเครื่องในฟังก์ชัน Boost พัดลมจะทำงานด้วยความเร็วสูงเพื่อฟอกอากาศอย่างรวดเร็ว หลังจากผ่านไป 30 นาที ระบบจะสลับไปยังฟังก์ชันควบคุมอากาศอัจฉริยะโดยอัตโนมัติ

ระบบ Electro-clean แบบ 3 ขั้นตอน ชาร์จและดักจับอนุภาคทุกชนิดอย่างมีประสิทธิภาพ

ระบบ Electro-clean แบบ 3 ขั้นตอน ชาร์จและดักจับอนุภาคทุกชนิดอย่างมีประสิทธิภาพ

ระบบกรองไฟฟ้า Electro-clean แบบ 3 ขั้นตอนที่ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพในสามระดับ * ขั้นตอนแรก: แผ่นกรองชั้นต้นจะดักจับอนุภาคขนาดใหญ่ เช่น เส้นผม ขนสัตว์ และสารก่อภูมิแพ้จากฝุ่นในบ้าน * ขั้นตอนที่สอง: อนุภาคขนาดเล็กที่ผ่านแผ่นกรองชั้นต้น รวมถึงแบคทีเรียและไวรัส จะถูกชาร์จไฟด้วยตัวปล่อยประจุไฟฟ้าแบบโคโรนา * ขั้นตอนที่สาม: แผ่นกรองไฟฟ้าสถิต (ESP) จะดึงดูดอนุภาคที่มีประจุเหล่านี้ไว้บนพื้นผิวของแผ่นกรอง และกักเก็บไว้อย่างปลอดภัย

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  • ข้อเสนอพิเศษสำหรับสมาชิก
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  • อัปเดตข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี