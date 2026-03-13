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เครื่องฟอกอากาศสำหรับห้องนั่งเล่น
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AC4064
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User Manual Philips Living room air purifier
เครื่องฟอกอากาศ Philips มาพร้อมระบบ Clean Air ทำความสะอาด 6 ขั้นตอนซึ่งขจัดและฆ่าเชื้อสิ่งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ทั้งยังมีระบบ Smart Air Control ที่จะวัดสภาพและควบคุมคุณภาพอากาศในห้องของคุณโดยอัตโนมัติ
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ไฟของเครื่องฟอกอากาศ Philips มีความหมายอย่างไร
เครื่องฟอกอากาศ Philips ของฉันส่งกลิ่นเหม็นหรือกลิ่นไม่พึงประสงค์