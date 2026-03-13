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เครื่องฟอกอากาศสำหรับห้องนั่งเล่น

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เครื่องฟอกอากาศสำหรับห้องนั่งเล่น

AC4064

เครื่องฟอกอากาศสำหรับห้องนั่งเล่น

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คู่มือและเอกสาร

User Manual Philips Living room air purifier

  • PDF ไฟล์, 1.9 MB
  • 13 March 2026

เครื่องฟอกอากาศ Philips มาพร้อมระบบ Clean Air ทำความสะอาด 6 ขั้นตอนซึ่งขจัดและฆ่าเชื้อสิ่งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ทั้งยังมีระบบ Smart Air Control ที่จะวัดสภาพและควบคุมคุณภาพอากาศในห้องของคุณโดยอัตโนมัติ

  • PDF ไฟล์
  • 29 March 2026

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