รับประกัน 2 ปีเต็ม
ยกเลิกการผลิต
AE3300/00
เพิ่มความสนุกในการอาบน้ำ
เพิ่มเสียงเพลงในการอาบน้ำด้วยวิทยุในห้องน้ำของ Philips การออกแบบกันน้ำกระเซ็นทำให้สามารถใช้งานในห้องน้ำได้ สายสะพายสามารถถอดออกได้ทำให้แขวนเครื่องที่ฝักบัวได้สะดวกและง่ายดาย
วิทยุนาฬิกาของ Philips ใช้พลังงานแบตเตอรี่ AA สองก้อนเพื่อให้พกพาและจัดวางสะดวก
ระยะเวลาในการเล่นวิทยุสามารถควบคุมได้ง่ายโดยการตั้งค่าเป็นนาทีที่ต้องการบนตัวจับเวลาดิจิตอล ตัวจับเวลาจะจับเวลาถอยหลังและปิดวิทยุเมื่อหมดเวลา
นาฬิกาในตัวทำให้ดูเวลาได้แม่นยำ เมื่อปิดวิทยุ นาฬิกาจะปรากฏขึ้นเพื่อความสะดวกในการใช้งาน
ค้นหาคำถามที่พบบ่อย คู่มือผู้ใช้ ข้อมูลด้านความปลอดภัย และเคล็ดลับต่างๆ
ความคิดเห็น