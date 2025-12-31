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วิทยุในห้องน้ำ

AE3300/00

เพิ่มความสนุกในการอาบน้ำ

เพิ่มเสียงเพลงในการอาบน้ำด้วยวิทยุในห้องน้ำของ Philips การออกแบบกันน้ำกระเซ็นทำให้สามารถใช้งานในห้องน้ำได้ สายสะพายสามารถถอดออกได้ทำให้แขวนเครื่องที่ฝักบัวได้สะดวกและง่ายดาย

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เพิ่มความสนุกในการอาบน้ำ

ทำงานด้วยแบตเตอรี่เพื่อการพกพา

วิทยุนาฬิกาของ Philips ใช้พลังงานแบตเตอรี่ AA สองก้อนเพื่อให้พกพาและจัดวางสะดวก

ตัวจับเวลาสามารถปรับได้ ปิดวิทยุตามเวลาที่ตั้งไว้

ระยะเวลาในการเล่นวิทยุสามารถควบคุมได้ง่ายโดยการตั้งค่าเป็นนาทีที่ต้องการบนตัวจับเวลาดิจิตอล ตัวจับเวลาจะจับเวลาถอยหลังและปิดวิทยุเมื่อหมดเวลา

ฟังก์ชันนาฬิกาในตัว

นาฬิกาในตัวทำให้ดูเวลาได้แม่นยำ เมื่อปิดวิทยุ นาฬิกาจะปรากฏขึ้นเพื่อความสะดวกในการใช้งาน

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