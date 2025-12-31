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AJ301DB/12
เริ่มต้นวันใหม่ในแบบของคุณ !
ให้อิสระเสียงเพลงจากเครื่องเล่นแบบพกพาที่บ้าน เชื่อมต่อเครื่องเล่น iPod หรือ GoGear ของคุณบนวิทยุนาฬิกาจาก Philips ที่กะทัดรัดซึ่งมีเสียงเบสอันทรงพลัง 12W RMS สนุกสนานกับเสียงเพลงที่ดีเยี่ยมและเริ่มต้นวันใหม่อย่างสดใสด้วยเสียงเพลงของคุณ
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เพลิดเพลินไปกับเพลงโปรด MP3 ของคุณไปในระหว่างที่ชาร์จ iPod! ตัวเชื่อมต่อซึ่งต่อ iPod ของคุณเข้ากับระบบเชื่อมต่อความบันเทิงช่วยให้คุณฟังเพลงที่คุณชื่นชอบในระบบเสียงที่ยอดเยี่ยมพร้อมกับชาร์จ iPod ของคุณไปด้วย คุณจึงสามารถเพลิดเพลินกับเสียงเพลงโดยไม่ต้องกังวลว่าจะสิ้นเปลืองไฟแบตเตอรี่ของ iPod ใช้รีโมทคอนโทรลเพื่อนาวิเกต เลือกและเล่นเพลงที่เก็บไว้ใน iPod ของคุณ ระบบเชื่อมต่อความบันเทิงจะชาร์จ iPod ของคุณโดยอัตโนมัติในขณะที่เชื่อมต่อ
เทคโนโลยี wOOx คือแนวคิดการออกแบบลำโพงที่ก้าวล้ำทันสมัย ทำให้ได้เสียงเบสทุ้มลึกอย่างน่าอัศจรรย์ซึ่งชัดเจนมากกว่าระบบเสียงอื่น นอกจากนี้ ตัวขับเสียงแบบพิเศษยังทำงานสอดคล้องกับตัวให้เสียงเบสของ wOOx และปรับตัวขับเสียงหลักและทวีตเตอร์ให้เข้ากันได้อย่างเที่ยงตรงแม่นยำเพื่อความราบรื่นกลมกลืนกันของการเปลี่ยนความถี่เสียงกลางต่ำไปยังความถี่เสียงสูง ตัวยึดคู่และโครงสร้างหลายชั้นซ้อนกันอย่างสมดุลให้เสียงเบสที่ต่ำและแม่นยำไม่มีผิดเพี้ยน wOOx จะให้เสียงเบสที่ลุ่มลึกจากการใช้มวลทั้งหมดของตู้ลำโพงในการขยายคลื่นเสียงเบสของดนตรีอย่างเต็มที่
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