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วิทยุนาฬิกา

AJ3112/12

เริ่มต้นวันใหม่ในแบบของคุณ !

วิทยุนาฬิกา Philips สุดสวยหรูนี้จะช่วยปลุกคุณให้ตื่นได้ทันเวลา มีวิทยุ AM/FM ในตัวที่ให้คุณสามารถเลือกว่าจะให้ปลุกด้วยเสียงเพลงจากสถานีโปรดหรือ Buzzer

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

ปลุกด้วยเสียงจากรายการวิทยุหรือ Buzzer

เริ่มต้นวันใหม่ในแบบของคุณ !

  • รูปทรงเล็กกะทัดรัด

ปลุกเช้าวันใหม่ด้วยเสียงจากวิทยุรายการโปรดหรือเสียงปลุก Buzzer

ปลุกเช้าวันใหม่ด้วยเสียงจากวิทยุรายการโปรดหรือเสียงปลุก Buzzer

ต้อนรับเช้าวันใหม่ด้วยเพลงจากสถานีที่คุณชื่นชอบหรือด้วยเสียง buzzer เพียงตั้งให้วิทยุนาฬิกา Philips ปลุกคุณด้วยสถานีที่คุณเปิดฟังล่าสุดหรือด้วยเสียง buzzer เมื่อถึงเวลาที่ตั้งค่าไว้ วิทยุนาฬิกา Philips จะเปิดสถานีวิทยุนั้นหรือเปิดเสียง buzzer โดยอัตโนมัติ

จอภาพขนาดใหญ่เพื่อให้ง่ายต่อการดู

จอแสดงผลขนาดใหญ่แสดงข้อความได้อย่างชัดเจน คุณจึงสามารถดูเวลาและสัญญาณเตือนได้ง่าย แม้จากระยะไกล เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงอายุหรือผู้มีข้อจำกัดทางสายตา

แบตเตอรี่สำรองช่วยให้คุณมั่นใจว่าหน่วยความจำยังทำงานในระหว่างไฟฟ้าดับ

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