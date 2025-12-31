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วิทยุนาฬิกาสำหรับ iPod/ iPhone

AJ3270D/12

ตื่นขึ้นมาด้วยเสียงเพลงจาก iPod/iPhone

เริ่มต้นวันใหม่อย่างแสนสุขด้วยเสียงเพลงโปรดที่ขับขานจาก iPod/iPhone ของคุณ นาฬิกาขนาดกะทัดรัดนี้สามารถเล่นและชาร์จ iPod/iPhone รุ่นล่าสุดได้ แม้ในขณะที่ใส่เคสปกป้องอยู่ ทั้งยังสามารถปลุกคุณด้วยเสียงวิทยุหรือเสียงปลุก Buzzer หากคุณต้องการ

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ตื่นขึ้นมาด้วยเสียงเพลงจาก iPod/iPhone

  • พร้อมหัวเสียบ 30 พิน

  • สำหรับ iPod/iPhone

  • FM, Dual Alarm

  • 2W

จูน FM ด้วยระบบดิจิตอลและตั้งสถานีได้

จูน FM ด้วยระบบดิจิตอลและตั้งสถานีได้

วิทยุ FM ระบบดิจิตอลช่วยเพิ่มตัวเลือกให้คอลเลคชันเพลงของคุณบนเครื่องเสียง Philips เพียงจูนเลือกสถานีที่คุณต้องการตั้งไว้ล่วงหน้า แล้วกดปุ่ม Preset ค้างไว้เพื่อบันทึกคลื่นความถี่ เมื่อตั้งสถานีล่วงหน้าแล้ว คุณจะสามารถเลือกฟังสถานีโปรดของคุณได้ทันทีโดยไม่ต้องเสียเวลาจูนหาความถี่ในแต่ละครั้ง

ระบบเชื่อมต่อสำหรับ iPod/iPhone ใช้ได้แม้เก็บในซอง

ระบบเชื่อมต่อสำหรับ iPod/iPhone ใช้ได้แม้เก็บในซอง

การออกแบบที่ชาญฉลาดของช่องใส่แบบสปริงแสนสะดวกสบายใช้งานได้กับ iPod หรือ iPhone โดยไม่ต้องมีอะแดปเตอร์พิเศษ นอกจากนี้ยังทำงานได้แม้เก็บโทรศัพท์ไว้ในซอง เพียงเชื่อมต่อ iPod หรือ iPhone ของคุณตามปกติ คุณก็สามารถสนุกกับเพลงอย่างไม่มีข้อจำกัด

ระดับเสียงปลุกที่นุ่มนวลเพื่อความรู้สึกสดชื่นหลังจากตื่นนอน

ระดับเสียงปลุกที่นุ่มนวลเพื่อความรู้สึกสดชื่นหลังจากตื่นนอน

คุณจะค่อยๆ ตื่นขึ้นมารับวันใหม่ได้ด้วยระดับความดังเสียงปลุกที่เพิ่มขึ้นทีละน้อย เสียงปลุกปกติทั่วไปที่ตั้งค่าระดับความดังมาล่วงหน้านั้น ถ้าไม่มีเสียงที่เบาเกินกว่าจะปลุกคุณได้ ก็จะมีเสียงที่ดังรบกวนอย่างมากซึ่งปลุกคุณตื่นอย่างน่าหงุดหงิด คุณสามารถเลือกเสียงปลุกเป็นเสียงเพลง เสียงจากสถานี หรือเสียงปลุก Buzzer ที่คุณชื่นชอบได้ ระดับความดังเสียงปลุกของ Gentle wake จะค่อยๆ ดังขึ้นจนถึงระดับที่ดังพอสมควรเพื่อปลุกให้คุณตื่นขึ้นอย่างนุ่มนวล

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