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AJ3270D/12
ตื่นขึ้นมาด้วยเสียงเพลงจาก iPod/iPhone
เริ่มต้นวันใหม่อย่างแสนสุขด้วยเสียงเพลงโปรดที่ขับขานจาก iPod/iPhone ของคุณ นาฬิกาขนาดกะทัดรัดนี้สามารถเล่นและชาร์จ iPod/iPhone รุ่นล่าสุดได้ แม้ในขณะที่ใส่เคสปกป้องอยู่ ทั้งยังสามารถปลุกคุณด้วยเสียงวิทยุหรือเสียงปลุก Buzzer หากคุณต้องการ
พร้อมหัวเสียบ 30 พิน
สำหรับ iPod/iPhone
FM, Dual Alarm
2W
วิทยุ FM ระบบดิจิตอลช่วยเพิ่มตัวเลือกให้คอลเลคชันเพลงของคุณบนเครื่องเสียง Philips เพียงจูนเลือกสถานีที่คุณต้องการตั้งไว้ล่วงหน้า แล้วกดปุ่ม Preset ค้างไว้เพื่อบันทึกคลื่นความถี่ เมื่อตั้งสถานีล่วงหน้าแล้ว คุณจะสามารถเลือกฟังสถานีโปรดของคุณได้ทันทีโดยไม่ต้องเสียเวลาจูนหาความถี่ในแต่ละครั้ง
การออกแบบที่ชาญฉลาดของช่องใส่แบบสปริงแสนสะดวกสบายใช้งานได้กับ iPod หรือ iPhone โดยไม่ต้องมีอะแดปเตอร์พิเศษ นอกจากนี้ยังทำงานได้แม้เก็บโทรศัพท์ไว้ในซอง เพียงเชื่อมต่อ iPod หรือ iPhone ของคุณตามปกติ คุณก็สามารถสนุกกับเพลงอย่างไม่มีข้อจำกัด
คุณจะค่อยๆ ตื่นขึ้นมารับวันใหม่ได้ด้วยระดับความดังเสียงปลุกที่เพิ่มขึ้นทีละน้อย เสียงปลุกปกติทั่วไปที่ตั้งค่าระดับความดังมาล่วงหน้านั้น ถ้าไม่มีเสียงที่เบาเกินกว่าจะปลุกคุณได้ ก็จะมีเสียงที่ดังรบกวนอย่างมากซึ่งปลุกคุณตื่นอย่างน่าหงุดหงิด คุณสามารถเลือกเสียงปลุกเป็นเสียงเพลง เสียงจากสถานี หรือเสียงปลุก Buzzer ที่คุณชื่นชอบได้ ระดับความดังเสียงปลุกของ Gentle wake จะค่อยๆ ดังขึ้นจนถึงระดับที่ดังพอสมควรเพื่อปลุกให้คุณตื่นขึ้นอย่างนุ่มนวล
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