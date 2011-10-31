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ยกเลิกการผลิต
ตื่นรับอรุณและพบกับลำแสงแห่งเวลา
สนุกกับการเลือกแสดงเวลาได้บนพื้นผิวแบบใดก็ได้ตามต้องการ ปรับภาพให้คมชัดหรือกลับด้านเพื่อที่จะยังคงมองเห็นได้ชัดเจนและสามารถอ่านได้เสมอ ไม่ว่าจะอยู่บนผนังหรือเพดาน นาฬิกานี้ยังสามารถตั้งค่าได้โดยอัตโนมัติและมีเสียงปลุกให้เลือก ได้แก่ เสียงดนตรี วิทยุ หรือเสียงปลุก Buzzer
Time Projection
FM การจูนแบบดิจิตอล
Dual alarm
การสำรองเวลาและการปลุก
กำหนดสิ่งต่างๆ ในรูปแบบที่ตรงใจคุณด้วยนาฬิกาที่สามารถฉายเวลาได้ในทุกที่ที่ต้องการ เนื่องจากมีท่อฉายที่สามารถทำมุมการฉายภาพได้อย่างยืดหยุ่น ท่อนี้สามารถปรับได้ทั้งในแนวนอนและแนวตั้ง โดยใช้ตัวควบคุมการปรับ คุณจึงสามารถได้ภาพในแบบที่ถูกใจ ไม่ว่าจะเป็นบนผนัง เพดาน หรือเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใดก็ตาม นี่คืออุปกรณ์ที่จะช่วยให้คุณสามารถดูเวลาได้โดยไม่จำเป็นจะต้องหันหน้ามองหา ช่างแสนสะดวกง่ายดายจริงๆ
พบกับภาพการฉายเวลาที่คมชัดอยู่เสมอด้วยตัวปรับโฟกัสที่ใช้งานง่ายดาย คุณสามารถปรับตัวควบคุมโฟกัสได้เพื่อให้ภาพที่ฉายคมชัดอยู่ในช่วง 1 ถึง 2.5 ม. แล้วชื่นชมกับภาพการฉายเวลาที่คมชัดชวนมองและชัดเจนอยู่เสมอ
วิทยุนาฬิกานี้จะฉายเวลาลงบนผนังหรือเพดานเพื่อความสะดวกในการดูเวลา ด้วยคุณสมบัติการควบคุมการกลับด้าน คุณจะสามารถหมุนเวลาที่ฉายได้ 180 องศาในทันที เพื่อจะได้สามารถมองเห็นได้ง่ายยิ่งขึ้นจากตำแหน่งใดก็ตามภายในห้อง
3.0
จาก 5
24
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100%
แนะนำผลิตภัณฑ์นี้
LOO_LAYCHUA
31/10/2011
Singapore
very good and easy to use as alarm clock.
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รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ AJ5030 Clock Radio
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รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ AJ5030 Clock Radio
Johnno
09/02/2015
Indonesia
Excellent product with great features
I love the Philip time projection clock radio. I purchased this product when I was in Bali Indonesia because I have never seen it in Australia before. It is great in the night when you are in bed as you can project the time on the ceiling above you.
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รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ AJ5030 Clock Radio
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รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ AJ5030 Clock Radio
Kim_LingTan
14/06/2012
Singapore
Clock Projection is better than older model AJ3600, much bigger and could also adjust sharpness. It could be a great gift for parents to check the time by just look up into the ceiling during night sleep. i recommended to my sibling and they bought it too. Take note, another model look similar but without time projection.
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รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ AJ5030 Clock Radio
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รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ AJ5030 Clock Radio