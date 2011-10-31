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ยกเลิกการผลิต

วิทยุนาฬิกา

AJ5030/12

3

| (24) ตรวจดู | 100% แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

ตื่นรับอรุณและพบกับลำแสงแห่งเวลา

สนุกกับการเลือกแสดงเวลาได้บนพื้นผิวแบบใดก็ได้ตามต้องการ ปรับภาพให้คมชัดหรือกลับด้านเพื่อที่จะยังคงมองเห็นได้ชัดเจนและสามารถอ่านได้เสมอ ไม่ว่าจะอยู่บนผนังหรือเพดาน นาฬิกานี้ยังสามารถตั้งค่าได้โดยอัตโนมัติและมีเสียงปลุกให้เลือก ได้แก่ เสียงดนตรี วิทยุ หรือเสียงปลุก Buzzer

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

ด้วย Time Projection

ตื่นรับอรุณและพบกับลำแสงแห่งเวลา

  • Time Projection

  • FM การจูนแบบดิจิตอล

  • Dual alarm

  • การสำรองเวลาและการปลุก

มุมของการฉายเวลาปรับได้อย่างยืดหยุ่นเพื่อให้สามารถมองเห็นได้ในทุกที่

กำหนดสิ่งต่างๆ ในรูปแบบที่ตรงใจคุณด้วยนาฬิกาที่สามารถฉายเวลาได้ในทุกที่ที่ต้องการ เนื่องจากมีท่อฉายที่สามารถทำมุมการฉายภาพได้อย่างยืดหยุ่น ท่อนี้สามารถปรับได้ทั้งในแนวนอนและแนวตั้ง โดยใช้ตัวควบคุมการปรับ คุณจึงสามารถได้ภาพในแบบที่ถูกใจ ไม่ว่าจะเป็นบนผนัง เพดาน หรือเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใดก็ตาม นี่คืออุปกรณ์ที่จะช่วยให้คุณสามารถดูเวลาได้โดยไม่จำเป็นจะต้องหันหน้ามองหา ช่างแสนสะดวกง่ายดายจริงๆ

ปรับโฟกัสได้เพื่อการฉายเวลาที่คมชัดสูงสุด

พบกับภาพการฉายเวลาที่คมชัดอยู่เสมอด้วยตัวปรับโฟกัสที่ใช้งานง่ายดาย คุณสามารถปรับตัวควบคุมโฟกัสได้เพื่อให้ภาพที่ฉายคมชัดอยู่ในช่วง 1 ถึง 2.5 ม. แล้วชื่นชมกับภาพการฉายเวลาที่คมชัดชวนมองและชัดเจนอยู่เสมอ

การควบคุมการกลับด้านเพื่อกลับด้านภาพที่ฉาย

วิทยุนาฬิกานี้จะฉายเวลาลงบนผนังหรือเพดานเพื่อความสะดวกในการดูเวลา ด้วยคุณสมบัติการควบคุมการกลับด้าน คุณจะสามารถหมุนเวลาที่ฉายได้ 180 องศาในทันที เพื่อจะได้สามารถมองเห็นได้ง่ายยิ่งขึ้นจากตำแหน่งใดก็ตามภายในห้อง

ข้อมูลทางเทคนิค

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ความคิดเห็น

คำวิจารณ์เหล่านี้ได้รับการจัดการโดย Bazaarvoice และปฏิบัติตามนโยบายความถูกต้องของ Bazaarvoice ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยเทคโนโลยีการต่อต้านการฉ้อโกงและการวิเคราะห์โดยมนุษย์ สามารถดูรายละเอียดได้ที่
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3.0

จาก 5

24

ตรวจดู

100%

แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

31/10/2011

Singapore

Singapore

very good and easy to use as alarm clock.

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ AJ5030 Clock Radio

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ AJ5030 Clock Radio

09/02/2015

Indonesia

Indonesia

Excellent product with great features

I love the Philip time projection clock radio. I purchased this product when I was in Bali Indonesia because I have never seen it in Australia before. It is great in the night when you are in bed as you can project the time on the ceiling above you.

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รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ AJ5030 Clock Radio

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ AJ5030 Clock Radio

14/06/2012

Singapore

Singapore

Clock Projection is better than older model AJ3600, much bigger and could also adjust sharpness. It could be a great gift for parents to check the time by just look up into the ceiling during night sleep. i recommended to my sibling and they bought it too. Take note, another model look similar but without time projection.

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ AJ5030 Clock Radio

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ AJ5030 Clock Radio

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