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วิทยุนาฬิกาปลุกสำหรับ iPod/iPhone

AJ7030D/98

3.9

| (10) ตรวจดู | 90% แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

ตื่นขึ้นมาด้วยเสียงเพลงจาก iPod/iPhone

ตื่นขึ้นพร้อมความกระปรี้กระเปร่าด้วยเพลงโปรดจาก iPod/iPhone ของคุณหรือวิทยุ FM ด้วยวิทยุนาฬิกา Philips ที่จะเติมความสดใสให้กับห้องของคุณในยามเช้า! ระบบเชื่อมต่ออัจฉริยะให้คุณชาร์จอุปกรณ์ของคุณได้โดยไม่ต้องถอดกรอบป้องกันเครื่องออก

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

ตื่นขึ้นมาด้วยเสียงเพลงจาก iPod/iPhone

  • ช่องเชื่อมต่อ MP3

Dual alarm สำหรับปลุกตัวคุณเองกับคนข้างกายในเวลาต่างกัน

Dual alarm สำหรับปลุกตัวคุณเองกับคนข้างกายในเวลาต่างกัน

ระบบเสียง Philips สามารถตั้งเวลาเตือนได้สองเวลา เวลาแรกสำหรับปลุกตัวคุณเอง และอีกเวลาสำหรับปลุกคนข้างกายคุณ

จูน FM ด้วยระบบดิจิตอลและตั้งสถานีได้

จูน FM ด้วยระบบดิจิตอลและตั้งสถานีได้

วิทยุ FM ระบบดิจิตอลช่วยเพิ่มตัวเลือกให้คอลเลคชันเพลงของคุณบนเครื่องเสียง Philips เพียงจูนเลือกสถานีที่คุณต้องการตั้งไว้ล่วงหน้า แล้วกดปุ่ม Preset ค้างไว้เพื่อบันทึกคลื่นความถี่ เมื่อตั้งสถานีล่วงหน้าแล้ว คุณจะสามารถเลือกฟังสถานีโปรดของคุณได้ทันทีโดยไม่ต้องเสียเวลาจูนหาความถี่ในแต่ละครั้ง

ตัวขับเสียงทำจากนีโอไดเมียมให้พลังเสียงเต็มอิ่ม คมชัดสดใส

ข้อมูลทางเทคนิค

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ความคิดเห็น

คำวิจารณ์เหล่านี้ได้รับการจัดการโดย Bazaarvoice และปฏิบัติตามนโยบายความถูกต้องของ Bazaarvoice ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยเทคโนโลยีการต่อต้านการฉ้อโกงและการวิเคราะห์โดยมนุษย์ สามารถดูรายละเอียดได้ที่
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3.9

จาก 5

10

ตรวจดู

90%

แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

1

30/05/2012

Singapore

Singapore

Value for money. Have not use it yet hence can't say much.

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ AJ7030D Alarm Clock radio for iPod/iPhone

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ AJ7030D Alarm Clock radio for iPod/iPhone

06/02/2012

Singapore

Singapore

Like the design. Size is just right, small enough and with good speakers. Price is good for us too.

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ AJ7030D Alarm Clock radio for iPod/iPhone

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ AJ7030D Alarm Clock radio for iPod/iPhone

29/05/2012

Singapore

Singapore

Got this at the recent carnival sales. Great product with good value for money. Would be nice if it comes with remote control.

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ AJ7030D Alarm Clock radio for iPod/iPhone

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ AJ7030D Alarm Clock radio for iPod/iPhone

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