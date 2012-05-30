รับประกัน 2 ปีเต็ม
ยกเลิกการผลิต
AJ7030D/98
ตื่นขึ้นมาด้วยเสียงเพลงจาก iPod/iPhone
ตื่นขึ้นพร้อมความกระปรี้กระเปร่าด้วยเพลงโปรดจาก iPod/iPhone ของคุณหรือวิทยุ FM ด้วยวิทยุนาฬิกา Philips ที่จะเติมความสดใสให้กับห้องของคุณในยามเช้า! ระบบเชื่อมต่ออัจฉริยะให้คุณชาร์จอุปกรณ์ของคุณได้โดยไม่ต้องถอดกรอบป้องกันเครื่องออก
ช่องเชื่อมต่อ MP3
ระบบเสียง Philips สามารถตั้งเวลาเตือนได้สองเวลา เวลาแรกสำหรับปลุกตัวคุณเอง และอีกเวลาสำหรับปลุกคนข้างกายคุณ
วิทยุ FM ระบบดิจิตอลช่วยเพิ่มตัวเลือกให้คอลเลคชันเพลงของคุณบนเครื่องเสียง Philips เพียงจูนเลือกสถานีที่คุณต้องการตั้งไว้ล่วงหน้า แล้วกดปุ่ม Preset ค้างไว้เพื่อบันทึกคลื่นความถี่ เมื่อตั้งสถานีล่วงหน้าแล้ว คุณจะสามารถเลือกฟังสถานีโปรดของคุณได้ทันทีโดยไม่ต้องเสียเวลาจูนหาความถี่ในแต่ละครั้ง
3.9
จาก 5
10
ตรวจดู
90%
แนะนำผลิตภัณฑ์นี้
Joseph_Chu_UnLim
30/05/2012
Singapore
Value for money. Have not use it yet hence can't say much.
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ AJ7030D Alarm Clock radio for iPod/iPhone
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ AJ7030D Alarm Clock radio for iPod/iPhone
06/02/2012
Singapore
Like the design. Size is just right, small enough and with good speakers. Price is good for us too.
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ AJ7030D Alarm Clock radio for iPod/iPhone
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ AJ7030D Alarm Clock radio for iPod/iPhone
BenTan
29/05/2012
Singapore
Got this at the recent carnival sales. Great product with good value for money. Would be nice if it comes with remote control.
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ AJ7030D Alarm Clock radio for iPod/iPhone
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ AJ7030D Alarm Clock radio for iPod/iPhone