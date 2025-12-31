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เครื่องเล่นวิทยุเทปคาสเซ็ต บันทึกได้

AQ4130/01

เพลิดเพลินกับสถานีที่คุณชื่นชอบ

ให้เสียงสเตอริโอคุณภาพเยี่ยมผ่านลำโพงขนาด 3"

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เพลิดเพลินกับสถานีที่คุณชื่นชอบ

จูนเนอร์ AM/FM

จูนเนอร์ AM/FM

เครื่องเล่นคาสเซ็ตต์สเตอริโอแบบหยุดอัตโนมัติ

เครื่องเล่นคาสเซ็ตต์สเตอริโอแบบหยุดอัตโนมัติ

เดินหน้าและย้อนกลับได้อย่างรวดเร็ว

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  • อัปเดตข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี