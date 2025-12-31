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ระบบเสียงภายในบ้าน
ทุกรุ่น
เครื่องเล่นวิทยุเทปคาสเซ็ต บันทึกได้
ยกเลิกการผลิต
AQ5120/01
เพลิดเพลินกับสถานีที่คุณชื่นชอบ
ให้เสียงสเตอริโอคุณภาพเยี่ยมผ่านลำโพงขนาด 3"
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