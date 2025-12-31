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AS351/98
ปลดปล่อยเสียงเพลงของคุณและชาร์จโทรศัพท์ Android ของคุณ
ลำโพงเชื่อมต่อที่ให้เสียงคุณภาพเยี่ยมในรูปลักษณ์สวยงามทันสมัย เชื่อมต่อโทรศัพท์ Android ของคุณเพื่อเล่นและชาร์จ หรือชาร์จอุปกรณ์ที่สองผ่าน USB ลำโพงมาพร้อม Songbird ช่วยให้สามารถซิงโครไนซ์เพลงระหว่างโทรศัพท์และ PC ของคุณได้อย่างแสนง่าย
สำหรับ Android
Songbird คือโปรแกรม PC และแอปพลิเคชัน Android ที่ใช้งานง่ายมาก คุณสามารถค้นหาและเล่นสื่อทั้งหมดของคุณ และซิงค์กับ PC ได้อย่างราบรื่น Songbird มีคุณสมบัติในการจัดการเพลงที่ใช้งานง่ายและมีประสิทธิภาพซึ่งช่วยให้คุณค้นหาศิลปินและสไตล์เพลงใหม่ๆ ในร้านจำหน่ายเพลง, สื่อ รวมถึงบริการและเว็บไซต์ต่างๆ ได้โดยตรงจากโปรแกรม คุณยังสามารถเล่นไลบรารีและสื่อของคุณได้จากอินเตอร์เน็ต และซิงค์จาก PC ไปยังอุปกรณ์ Android ของคุณได้โดยไม่ติดขัดอีกด้วย
ฟังเพลงโปรดทั้งหมดของคุณได้ด้วยลำโพงที่ถ่ายทอดเสียงอย่างเหนือชั้น ลำโพงเชื่อมต่อจาก Philips นี้สามารถเล่นเพลงจากอุปกรณ์ Android ของคุณผ่าน Bluetooth เพียงแค่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Philips DockStudio ที่ให้บริการฟรีแล้ว Bluetooth จะเปิดขึ้นโดยอัตโนมัติและเชื่อมต่อทันทีที่อุปกรณ์ของคุณมีการต่อเชื่อม แล้วคุณก็จะได้เพลิดเพลินไปกับพลังเสียงชั้นเยี่ยมอย่างแสนสบาย คงจะไม่มีอะไรที่จะฟังดูดีไปกว่านี้แล้ว
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