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    GoZero ขวดน้ำ

    AWP2722LIR/97

    สะอาดบริสุทธิ์ สดชื่น พร้อมไปต่อ

    เครื่องกรอง GoZero Adventure ช่วยให้คุณมั่นใจในน้ำดื่มด้วยการกำจัดเชื้อโรคที่แพร่กระจายทางน้ำได้สูงสุดถึง 99.999%* ซึ่งรวมถึงแบคทีเรีย ไวรัสและซีสต์ นอกจากนี้ยังช่วยลดอนุภาคสารเคมีและโลหะหนัก รวมทั้งช่วยปรับปรุงรสชาติและความสะอาดอีกด้วย

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    GoZero ขวดน้ำ

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    สะอาดบริสุทธิ์ สดชื่น พร้อมไปต่อ

    ดื่มน้ำได้อย่างปลอดภัยในทุกที่ที่คุณไป

    • 20 ออนซ์/590 มล.
    • กรองได้ทันที
    • LDPE ปลอดสาร BPA
    • สีไลม์
    กันฝุ่น

    กันฝุ่น

    ขวดมาพร้อมกับฝาครอบกันฝุ่น เพื่อให้ส่วนที่สัมผัสกับปากสะอาดอยู่เสมอ

    ป้องกันการรั่วซึม

    ป้องกันการรั่วซึม

    การออกแบบป้องกันการรั่วซึมช่วยให้มั่นใจได้ว่าน้ำจะไม่หกในกระเป๋าของคุณ

    ชิ้นส่วนใช้กับเครื่องล้างจานได้

    ชิ้นส่วนใช้กับเครื่องล้างจานได้

    อุปกรณ์ทุกชิ้นสามารถทำความสะอาดด้วยเครื่องล้างจานได้ (สูงสุด 50 องศาเซลเซียส) ยกเว้นแผ่นกรอง

    น้ำดื่มที่อย่างปลอดภัย ทุกที่ ทุกเวลา

    แผ่นกรอง Adventure ซึ่งใช้แผ่นกรองแบบดูดซับประจุไฟฟ้าช่วยขจัดเชื้อโรคที่แพร่กระจายทางน้ำได้ถึง 99.999%* ดังนั้นคุณจึงสามารถมีน้ำดื่มที่อย่างปลอดภัยได้ทุกที่ ทุกเวลา** นอกจากนี้ยังช่วยลดอนุภาค สารเคมี และโลหะหนัก เพียงเติมน้ำในขวด บีบและดื่ม

    ตัวตั้งเวลาจะเตือนคุณเมื่อถึงเวลาที่จะเปลี่ยนแผ่นกรอง

    ตัวตั้งเวลาจะเตือนคุณเมื่อถึงเวลาที่จะเปลี่ยนแผ่นกรองเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • สภาพน้ำไหลเข้า

      แผ่นกรอง Adventure AWP294/AWP295
      • น้ำใสสะอาดแบบเห็นได้ชัด
      • 5-38 องศาเซลเซียส
      • ห้ามใช้กรองน้ำทะเล
      แผ่นกรอง Fitness AWP286/AWP287
      • น้ำประปาท้องถิ่น
      • 5-38 องศาเซลเซียส

    • ข้อมูลจำเพาะทั่วไป

      อายุการใช้งานแผ่นกรอง
      1 เดือน
      สี
      สีไลม์
      ตลับแผ่นกรองสำรอง
      • แผ่นกรอง filter AWP286/AWP287
      • แผ่นกรอง Adventure AWP294/AWP295
      ปริมาณแผ่นกรอง
      1 ชุด
      วัสดุของขวด
      LDPE ปลอดสาร BPA
      ความจุขวด (ไม่รวมแผ่นกรอง)
      590 มล./20 ออนซ์
    Badge-D2C

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    ความคิดเห็น

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    • *จากผลการทดสอบโดยองค์กรทดสอบและรับรองระดับนานาชาติ SGS ภายใต้สภาวะของห้องปฏิบัติการ
    • **ใช้แหล่งน้ำที่สะอาดและน่าเชื่อถือที่สุดเสมอ ประสิทธิภาพการกรองที่ระบุและอายุการใช้งานจะดำเนินการภายใต้สภาวะของห้องปฏิบัติการ ประสิทธิภาพอาจถูกจำกัดโดยสภาพแวดล้อมหรือสภาวะที่ถูกสุขลักษณะซึ่งอาจทำให้เกิดการปนเปื้อนซ้ำของน้ำหลังจากการกรอง

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