AWP2722LIR/97
สะอาดบริสุทธิ์ สดชื่น พร้อมไปต่อ
เครื่องกรอง GoZero Adventure ช่วยให้คุณมั่นใจในน้ำดื่มด้วยการกำจัดเชื้อโรคที่แพร่กระจายทางน้ำได้สูงสุดถึง 99.999%* ซึ่งรวมถึงแบคทีเรีย ไวรัสและซีสต์ นอกจากนี้ยังช่วยลดอนุภาคสารเคมีและโลหะหนัก รวมทั้งช่วยปรับปรุงรสชาติและความสะอาดอีกด้วยดูประโยชน์ทั้งหมด
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หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
ขวดมาพร้อมกับฝาครอบกันฝุ่น เพื่อให้ส่วนที่สัมผัสกับปากสะอาดอยู่เสมอ
การออกแบบป้องกันการรั่วซึมช่วยให้มั่นใจได้ว่าน้ำจะไม่หกในกระเป๋าของคุณ
อุปกรณ์ทุกชิ้นสามารถทำความสะอาดด้วยเครื่องล้างจานได้ (สูงสุด 50 องศาเซลเซียส) ยกเว้นแผ่นกรอง
แผ่นกรอง Adventure ซึ่งใช้แผ่นกรองแบบดูดซับประจุไฟฟ้าช่วยขจัดเชื้อโรคที่แพร่กระจายทางน้ำได้ถึง 99.999%* ดังนั้นคุณจึงสามารถมีน้ำดื่มที่อย่างปลอดภัยได้ทุกที่ ทุกเวลา** นอกจากนี้ยังช่วยลดอนุภาค สารเคมี และโลหะหนัก เพียงเติมน้ำในขวด บีบและดื่ม
ตัวตั้งเวลาจะเตือนคุณเมื่อถึงเวลาที่จะเปลี่ยนแผ่นกรองเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
สภาพน้ำไหลเข้า
ข้อมูลจำเพาะทั่วไป
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