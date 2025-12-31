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AZ302/98
เพลิดเพลินกับบทเพลงได้ทุกที่
เพลิดเพลินกับความเรียบง่ายและมีความสุขได้อย่างสะดวกสบาย เครื่องเล่น Philips CD Soundmachine รูปทรงเพรียวบาง พกพาไปได้ทุกที่ ช่วยให้คุณดื่มด่ำกับเพลงโปรดได้มากยิ่งขึ้น พร้อมด้วยฟังก์ชันที่ใช้งานง่าย
รูปทรงเล็กกะทัดรัด
MP3-CD
สีดำ
MP3 คือคำย่อของ "MPEG 1 Audio layer-7.6 ซม. (3")" โดย MP3 คือเทคโนโลยีการบีบอัดข้อมูลแบบใหม่ที่สามารถลดขนาดของไฟล์ดนตรีดิจิตอลขนาดใหญ่ให้เล็กลงกว่าเดิมได้ถึง 10 เท่าโดยไม่สูญเสียคุณภาพเสียง MP3 กลายเป็นรูปแบบการบีบอัดเสียงมาตรฐานที่ใช้บนเว็บทั่วโลกในอินเตอร์เน็ตเพื่อการส่งไฟล์เสียงที่รวดเร็วและง่ายดาย
เครื่องรับวิทยุ FM/MW (AM) สเตอริโอ
ฟังก์ชัน "สุ่ม/ซ้ำ" ช่วยขจัดความน่าเบื่อของการรับฟังเพลงที่เรียงลำดับแบบเดิมอยู่ตลอดเวลา หลังจากโหลดเพลงที่ชอบลงในเครื่องเล่นแล้วเลือกโหมด - "สุ่ม" หรือ "ซ้ำ" สำหรับการเลือกเล่นเพลงโดยเรียงลำดับโหมดแตกต่างกัน เพลิดเพลินไปกับความแตกต่างและความเป็นเอกลักษณ์ทุกครั้งที่คุณฟังเพลงจากเครื่องเล่นของคุณ
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