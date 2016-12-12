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ยกเลิกการผลิต
AZ5738/98
สนุกกับการรับชมภาพยนตร์จาก DVD, ฟังเพลงและดูภาพถ่าย
เพลิดเพลินกับภาพยนตร์เรื่องโปรด เพลง และแม้แต่ภาพถ่ายได้จากจอโทรทัศน์ด้วยเครื่องเล่น Philips DVD Soundmachine อเนกประสงค์นี้ ด้วยพลังเสียงสเตอริโอและเอฟเฟกต์เสียงจากลำโพง Bass Reflex ที่มีลำโพงเต็มช่วงเสียงขนาด 10.2 cm/4" สองตัว
MP3-CD
เทป
เครื่องเล่น Philips สามารถใช้งานได้กับแผ่น DVD และ CD ส่วนใหญ่ที่มีในท้องตลาด แผ่น DVD, (S)VCD, MP3-CD, CD(RW) และ CD ภาพ ทั้งหมดที่กล่าวมานี้สามารถใช้ได้กับเครื่องเล่นนี้ได้ ตัวย่อ SVCD ย่อมาจาก "Super VideoCD" ซึ่ง SVCD มีคุณภาพดีกว่า VCD และให้ภาพคมชัดมากกว่า VCD เนื่องจากมีความละเอียดสูงกว่า CD-RW เป็นการเรียกชื่อแบบสั้นของไดรฟ์ CD ที่ยอมรับรูปแบบ CD ที่เขียนทับได้ทั่วไป
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วิจารณ์
Chamilpsr
12/12/2016
Singapore
Extreme High Base, warped human voice in CD playing
After some 3 to 4 months of irregular use, The CD player gave extremely high base sound this made human voice in a very deep tone and hearing music was like pinching in ears. I dont know whats the problem. Is it because of a problem in laser
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ AZ5738 DVD soundmachine
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ AZ5738 DVD soundmachine