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DVD soundmachine

AZ5738/98

1

| (1) วิจารณ์

สนุกกับการรับชมภาพยนตร์จาก DVD, ฟังเพลงและดูภาพถ่าย

เพลิดเพลินกับภาพยนตร์เรื่องโปรด เพลง และแม้แต่ภาพถ่ายได้จากจอโทรทัศน์ด้วยเครื่องเล่น Philips DVD Soundmachine อเนกประสงค์นี้ ด้วยพลังเสียงสเตอริโอและเอฟเฟกต์เสียงจากลำโพง Bass Reflex ที่มีลำโพงเต็มช่วงเสียงขนาด 10.2 cm/4" สองตัว

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สนุกกับการรับชมภาพยนตร์จาก DVD, ฟังเพลงและดูภาพถ่าย

  • MP3-CD

  • เทป

เล่น DVD, (S)VCD, MP3-CD, CD(RW) และ CD ภาพ

เล่น DVD, (S)VCD, MP3-CD, CD(RW) และ CD ภาพ

เครื่องเล่น Philips สามารถใช้งานได้กับแผ่น DVD และ CD ส่วนใหญ่ที่มีในท้องตลาด แผ่น DVD, (S)VCD, MP3-CD, CD(RW) และ CD ภาพ ทั้งหมดที่กล่าวมานี้สามารถใช้ได้กับเครื่องเล่นนี้ได้ ตัวย่อ SVCD ย่อมาจาก "Super VideoCD" ซึ่ง SVCD มีคุณภาพดีกว่า VCD และให้ภาพคมชัดมากกว่า VCD เนื่องจากมีความละเอียดสูงกว่า CD-RW เป็นการเรียกชื่อแบบสั้นของไดรฟ์ CD ที่ยอมรับรูปแบบ CD ที่เขียนทับได้ทั่วไป

เครื่องรับวิทยุ FM เพื่อความเพลิดเพลินในการฟังวิทยุ

0

เครื่องเล่นคาสเซ็ตต์แบบหยุดอัตโนมัติ

เครื่องเล่นคาสเซ็ตต์แบบหยุดอัตโนมัติ

0

ข้อมูลทางเทคนิค

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ความคิดเห็น

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1.0

จาก 5

1

วิจารณ์

5
4
3
2

12/12/2016

Singapore

Singapore

Extreme High Base, warped human voice in CD playing

After some 3 to 4 months of irregular use, The CD player gave extremely high base sound this made human voice in a very deep tone and hearing music was like pinching in ears. I dont know whats the problem. Is it because of a problem in laser

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ AZ5738 DVD soundmachine

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ AZ5738 DVD soundmachine

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