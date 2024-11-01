คำค้นหา

  • จัดทรงให้ผมเสียจากความร้อนน้อยลง* จัดทรงให้ผมเสียจากความร้อนน้อยลง* จัดทรงให้ผมเสียจากความร้อนน้อยลง*

    5000 Series เครื่องยืดผม

    BHS510/00

    การจัดอันดับโดยรวม / 5
    • รีวิว

    จัดทรงให้ผมเสียจากความร้อนน้อยลง*

    จัดทรงผมของคุณด้วยเทคโนโลยี ThermoShield ให้อุณหภูมิผมเท่ากันตั้งแต่โคนจรดปลาย ส่งผลให้ผมเสียจากความร้อนน้อยลง และได้ทรงผมสวยไม่ชี้ฟู เปล่งประกายเงางาม

    ดูประโยชน์ทั้งหมด
    ราคาปลีกที่แนะนำ: ฿2,490.00

    5000 Series เครื่องยืดผม

    ผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน

    ดู ที่หนีบผมตรง ทั้งหมด

    จัดทรงให้ผมเสียจากความร้อนน้อยลง*

    ด้วยเทคโนโลยี ThermoShield

    • เทคโนโลยี ThermoShield
    • ยืดเส้นผมได้เร็วขึ้น 50%
    • ดูแลเส้นผมด้วยไอออนเพื่อผมเงางาม
    • แผ่นทำความร้อนน้ำมันอาร์แกน
    เทคโนโลยี ThermoShield เพื่อลดความเสียหายจากความร้อน

    เทคโนโลยี ThermoShield เพื่อลดความเสียหายจากความร้อน

    เทคโนโลยี ThermoShield จะช่วยให้คุณสามารถจัดทรงให้ผมเสียจากความร้อนน้อยลง เซ็นเซอร์จะควบคุมอุณหภูมิเพื่อให้จัดแต่งทรงผมได้อย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่โคนจรดปลาย

    ยืดเส้นผมได้เร็วขึ้น 50%**

    ยืดเส้นผมได้เร็วขึ้น 50%**

    แผ่นหนีบผมแบบเรียบจะช่วยให้เครื่องหนีบผมตรงไถลอย่างราบรื่นไปบนเส้นผม เพื่อลดเวลาในการแต่งผม เพิ่มเวลาเพลิดเพลินไปกับผลลัพธ์อันยอดเยี่ยมดังเดิม

    แผ่นทำความร้อนน้ำมันอาร์แกนเซรามิคเพื่อความเรียบลื่น

    แผ่นทำความร้อนน้ำมันอาร์แกนเซรามิคเพื่อความเรียบลื่น

    เครื่องหนีบผมตรงจะใช้แผ่นเซรามิคผสมน้ำมันอาร์แกนเพื่อช่วยให้คุณแต่งผมได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น ด้วยความรู้สึกเรียบลื่นดุจเส้นผมของคุณ

    ผมตรงหรือผมหยิกเป็นสไตล์ต่างๆ

    ผมตรงหรือผมหยิกเป็นสไตล์ต่างๆ

    ไม่ว่าจะเป็นผมตรงที่ปราดเปรียวและทันสมัย หรือหยักเล็กน้อย ไปจนถึงหยักมาก คุณก็ทำได้ วันนี้คุณจะทำผมทรงอะไร

    การแสดงอุณหภูมิแบบล้ำหน้าที่อ่านได้ง่าย

    การแสดงอุณหภูมิแบบล้ำหน้าที่อ่านได้ง่าย

    การผสมผสานกันของปุ่มปรับอุณหภูมิและจอแสดงผล LED อย่างเป็นเอกลักษณ์จะช่วยให้คุณปรับอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำ

    ทำความร้อนรวดเร็ว พร้อมใช้ภายใน 30 วินาที

    ทำความร้อนรวดเร็ว พร้อมใช้ภายใน 30 วินาที

    ที่หนีบผมตรงสามารถทำความร้อนได้รวดเร็ว พร้อมใช้งานได้ภายใน 30 วินาที

    มาพร้อมแผ่นรองทนความร้อน

    มาพร้อมแผ่นรองทนความร้อน

    แผ่นรองทนความร้อนที่ใช้ง่ายช่วยให้คุณแต่งผมได้ทุกที่ ทั้งยังช่วยให้จัดเก็บที่หนีบผมตรงได้อย่างเรียบร้อยที่บ้าน หรือขณะเดินทาง

    ดูแลเส้นผมด้วยไอออนเพื่อให้เส้นผมเป็นประกาย ไม่หยิกฟู

    การปล่อยประจุไอออนลบช่วยขจัดไฟฟ้าสถิต พร้อมปรับสภาพเส้นผมและปิดผิวชั้นนอกของเส้นผมเพิ่มความเงางาม ทำให้ผมเรียบ ไม่หยิกฟู และโดดเด่นเงางาม

    แผ่นทำความร้อนปรับได้ให้การจัดทรงที่นุ่มนวล

    แผ่นทำความร้อนเซรามิคอันทันสมัยที่ปรับขึ้นลงได้จะปรับแรงกดบนเส้นผม เพื่อให้ความร้อนและแรงกดบนเส้นผมที่สม่ำเสมอเพื่อให้แต่งผมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

    ระดับอุณหภูมิตั้งแต่ 120 ถึง 230 องศาเซลเซียส

    เลือกระหว่างระดับอุณหภูมิตั้งแต่ 120 ถึง 230 องศาเซลเซียสเพื่อผลที่คงทน ขณะที่ลดความเสี่ยงที่ผมจะเสีย

    แผ่นหนีบผมขนาดยาว 105 มม. เพื่อการยืดเส้นผมได้ง่ายและรวดเร็ว

    แผ่นหนีบผมขนาด 105 มม. ยาวขึ้นกว่าเดิมช่วยให้สัมผัสกับเส้นผมได้ดีกว่า และช่วยให้คุณยืดผมตรงได้ง่ายดายกว่าเดิมภายในระยะเวลาที่สั้นลง

    ส่วนปลายของหัวเป่าแบบลมเย็นเพื่อการใช้งานง่ายและปลอดภัย

    ส่วนปลายของหัวเป่าแบบลมเย็นทำมาจากวัสดุฉนวนป้องกันความร้อนชนิดพิเศษเพื่อให้มีผิวสัมผัสเย็น คุณสามารถจับส่วนปลายของหัวเป่าลมนี้ได้เพื่อประสิทธิภาพการใช้งานสูงสุด

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • น้ำหนักและขนาด

      สินค้าและอุปกรณ์เสริม
      0.48 กก.

    • อุปกรณ์เสริม

      แผ่นรองทนความร้อน
      มี

    • ข้อมูลทางเทคนิค

      แรงดันไฟฟ้า
      110-240  V
      ความยาวสายไฟ
      1.8  ม.
      แรงดันไฟฟ้า
      220-240  V
      ระยะเวลาทำความร้อน
      30 วินาที
      ขนาดของแผ่น
      25x105 มม.
      การตั้งค่าความร้อน
      12
      ประเภทของการควบคุมอุณหภูมิ
      • ปุ่มปรับอุณหภูมิ
      • ที่มีไฟสถานะ LED
      อุณหภูมิการจัดแต่งทรง
      120°C - 230°C
      ระบบตัดไฟอัตโนมัติ
      มี หลังจาก 30 นาที
      โหมดปิดการใช้พลังงาน
      < 0.5 W

    • ดีไซน์

      สี
      สีดำ

    • คุณสมบัติ

      สายไฟแบบปรับหมุนได้
      มี
      แผ่นหนีบผมใช้วัสดุ
      น้ำมันอาร์แกนเซรามิค
      ตะขอสำหรับแขวนเก็บ
      มี
      ล็อคแผ่น
      มี
      ไฟสถานะพร้อมใช้งาน
      มี

    • บริการ

      รับประกันทั่วโลก 2 ปี
      มี

    • เทคโนโลยีการดูแลเส้นผม

      แผ่นทำความร้อนลอยตัว
      มี

    Badge-D2C

    รับการสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์

    ค้นหาเคล็ดลับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ คำถามที่พบบ่อย (FAQs) คู่มือการใช้งาน และข้อมูลด้านความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด

    ผลิตภัณฑ์ที่แนะนำ

    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด

    ความคิดเห็น

    เป็นคนแรกที่วิจารณ์รายการนี้

    • ให้ผลลัพธ์ในการจัดแต่งทรงผมที่เหมือนกันด้วยความร้อนที่ต่ำกว่าที่ 180°C เทียบกับ HP8361 ที่ 210°C
    • *เทียบกับ HP8361

    สมัครรับจดหมายข่าวของเรา

    * ต้องกรอกข้อมูลในฟิลด์นี้

    ข่าวสาร และกิจกรรมส่งเสริมการขาย

    การเปิดตัวผลิตภัณฑ์

    เคล็ดลับและเทคนิคพิเศษ

    *
    ข้าพเจ้าต้องการรับข้อเสนอพิเศษตามความต้องการและพฤติกรรมการใช้งาน เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ กิจกรรม และโปรโมชั่นของ Philips ฉันสามารถยกเลิกการสมัครรับเมื่อไรก็ได้!
    หมายความว่าอย่างไร

    ค้นหาเกี่ยวกับ MyPhilips  

    การเพิ่มระยะเวลาการรับประกันสินค้า

    ง่ายที่จะรับการบริการ

    สมัครเพื่อรับฟังข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และโปรโมชั่น

    สมัครตอนนี้

    ไซต์ของเราสามารถดูได้ดีที่สุดด้วย Microsoft Edge, Google Chrome หรือ Firefox เวอร์ชันล่าสุด