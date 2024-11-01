BHS510/00
จัดทรงให้ผมเสียจากความร้อนน้อยลง*
จัดทรงผมของคุณด้วยเทคโนโลยี ThermoShield ให้อุณหภูมิผมเท่ากันตั้งแต่โคนจรดปลาย ส่งผลให้ผมเสียจากความร้อนน้อยลง และได้ทรงผมสวยไม่ชี้ฟู เปล่งประกายเงางามดูประโยชน์ทั้งหมด
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
เทคโนโลยี ThermoShield จะช่วยให้คุณสามารถจัดทรงให้ผมเสียจากความร้อนน้อยลง เซ็นเซอร์จะควบคุมอุณหภูมิเพื่อให้จัดแต่งทรงผมได้อย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่โคนจรดปลาย
แผ่นหนีบผมแบบเรียบจะช่วยให้เครื่องหนีบผมตรงไถลอย่างราบรื่นไปบนเส้นผม เพื่อลดเวลาในการแต่งผม เพิ่มเวลาเพลิดเพลินไปกับผลลัพธ์อันยอดเยี่ยมดังเดิม
เครื่องหนีบผมตรงจะใช้แผ่นเซรามิคผสมน้ำมันอาร์แกนเพื่อช่วยให้คุณแต่งผมได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น ด้วยความรู้สึกเรียบลื่นดุจเส้นผมของคุณ
ไม่ว่าจะเป็นผมตรงที่ปราดเปรียวและทันสมัย หรือหยักเล็กน้อย ไปจนถึงหยักมาก คุณก็ทำได้ วันนี้คุณจะทำผมทรงอะไร
การผสมผสานกันของปุ่มปรับอุณหภูมิและจอแสดงผล LED อย่างเป็นเอกลักษณ์จะช่วยให้คุณปรับอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำ
ที่หนีบผมตรงสามารถทำความร้อนได้รวดเร็ว พร้อมใช้งานได้ภายใน 30 วินาที
แผ่นรองทนความร้อนที่ใช้ง่ายช่วยให้คุณแต่งผมได้ทุกที่ ทั้งยังช่วยให้จัดเก็บที่หนีบผมตรงได้อย่างเรียบร้อยที่บ้าน หรือขณะเดินทาง
การปล่อยประจุไอออนลบช่วยขจัดไฟฟ้าสถิต พร้อมปรับสภาพเส้นผมและปิดผิวชั้นนอกของเส้นผมเพิ่มความเงางาม ทำให้ผมเรียบ ไม่หยิกฟู และโดดเด่นเงางาม
แผ่นทำความร้อนเซรามิคอันทันสมัยที่ปรับขึ้นลงได้จะปรับแรงกดบนเส้นผม เพื่อให้ความร้อนและแรงกดบนเส้นผมที่สม่ำเสมอเพื่อให้แต่งผมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เลือกระหว่างระดับอุณหภูมิตั้งแต่ 120 ถึง 230 องศาเซลเซียสเพื่อผลที่คงทน ขณะที่ลดความเสี่ยงที่ผมจะเสีย
แผ่นหนีบผมขนาด 105 มม. ยาวขึ้นกว่าเดิมช่วยให้สัมผัสกับเส้นผมได้ดีกว่า และช่วยให้คุณยืดผมตรงได้ง่ายดายกว่าเดิมภายในระยะเวลาที่สั้นลง
ส่วนปลายของหัวเป่าแบบลมเย็นทำมาจากวัสดุฉนวนป้องกันความร้อนชนิดพิเศษเพื่อให้มีผิวสัมผัสเย็น คุณสามารถจับส่วนปลายของหัวเป่าลมนี้ได้เพื่อประสิทธิภาพการใช้งานสูงสุด
น้ำหนักและขนาด
อุปกรณ์เสริม
ข้อมูลทางเทคนิค
ดีไซน์
คุณสมบัติ
บริการ
เทคโนโลยีการดูแลเส้นผม
ไซต์ของเราสามารถดูได้ดีที่สุดด้วย Microsoft Edge, Google Chrome หรือ Firefox เวอร์ชันล่าสุด