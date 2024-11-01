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  • จัดทรงให้ผมเสียจากความร้อนน้อยลง* จัดทรงให้ผมเสียจากความร้อนน้อยลง* จัดทรงให้ผมเสียจากความร้อนน้อยลง*

    5000 Series เครื่องยืดผม

    BHS530/00

    การจัดอันดับโดยรวม / 5
    • รีวิว

    จัดทรงให้ผมเสียจากความร้อนน้อยลง*

    จัดทรงผมของคุณด้วยเทคโนโลยี ThermoShield ให้อุณหภูมิผมเท่ากันตั้งแต่โคนจรดปลาย ผมเสียจากความร้อนน้อยลง และผมดูสุขภาพดี ขับผมของคุณให้เปล่งประกายเงางามด้วยการดูแลโดยใช้ไอออน 2 เท่า เพื่อสร้างสรรค์ทรงผมสวยไม่ชี้ฟูหลากไสตล์

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    ราคาปลีกที่แนะนำ: ฿2,990.00

    5000 Series เครื่องยืดผม

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    จัดทรงให้ผมเสียจากความร้อนน้อยลง*

    ด้วยเทคโนโลยี ThermoShield

    • เทคโนโลยี ThermoShield
    • ยืดเส้นผมได้เร็วขึ้น 50%
    • แผ่นทำความร้อนลอยตัวเรียบขึ้น 35%
    • ดูแลเส้นผมด้วยไอออน 2 เท่า
    เทคโนโลยี ThermoShield เพื่อลดความเสียหายจากความร้อน

    เทคโนโลยี ThermoShield เพื่อลดความเสียหายจากความร้อน

    เทคโนโลยี ThermoShield จะช่วยให้คุณสามารถจัดทรงให้ผมเสียจากความร้อนน้อยลง เซ็นเซอร์จะควบคุมอุณหภูมิเพื่อให้จัดแต่งทรงผมได้อย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่โคนจรดปลาย

    แผ่นทำความร้อนน้ำมันอาร์แกนเซรามิคเพื่อความเรียบลื่น

    แผ่นทำความร้อนน้ำมันอาร์แกนเซรามิคเพื่อความเรียบลื่น

    เครื่องหนีบผมตรงจะใช้แผ่นเซรามิคผสมน้ำมันอาร์แกนเพื่อช่วยให้คุณแต่งผมได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น ด้วยความรู้สึกเรียบลื่นดุจเส้นผมของคุณ

    ผมตรงหรือผมหยิกเป็นสไตล์ต่างๆ

    ผมตรงหรือผมหยิกเป็นสไตล์ต่างๆ

    ไม่ว่าจะเป็นผมตรงที่ปราดเปรียวและทันสมัย หรือหยักเล็กน้อย ไปจนถึงหยักมาก คุณก็ทำได้ วันนี้คุณจะทำผมทรงอะไร

    ระดับอุณหภูมิตั้งแต่ 120 ถึง 230 องศาเซลเซียส

    ระดับอุณหภูมิตั้งแต่ 120 ถึง 230 องศาเซลเซียส

    เลือกระหว่างระดับอุณหภูมิตั้งแต่ 120 ถึง 230 องศาเซลเซียสเพื่อผลที่คงทน ขณะที่ลดความเสี่ยงที่ผมจะเสีย

    แผ่นหนีบผมขนาดยาว 105 มม. เพื่อการยืดเส้นผมได้ง่ายและรวดเร็ว

    แผ่นหนีบผมขนาดยาว 105 มม. เพื่อการยืดเส้นผมได้ง่ายและรวดเร็ว

    แผ่นหนีบผมขนาด 105 มม. ยาวขึ้นกว่าเดิมช่วยให้สัมผัสกับเส้นผมได้ดีกว่า และช่วยให้คุณยืดผมตรงได้ง่ายดายกว่าเดิมภายในระยะเวลาที่สั้นลง

    การแสดงอุณหภูมิแบบล้ำหน้าที่อ่านได้ง่าย

    การแสดงอุณหภูมิแบบล้ำหน้าที่อ่านได้ง่าย

    การผสมผสานกันของปุ่มปรับอุณหภูมิ 360° และจอแสดงผล LED อย่างเป็นเอกลักษณ์จะช่วยให้คุณปรับอุณหภูมิได้อย่างสมบูรณ์แบบ

    ส่วนปลายของหัวเป่าแบบลมเย็นเพื่อการใช้งานง่ายและปลอดภัย

    ส่วนปลายของหัวเป่าแบบลมเย็นเพื่อการใช้งานง่ายและปลอดภัย

    ส่วนปลายของหัวเป่าแบบลมเย็นทำมาจากวัสดุฉนวนป้องกันความร้อนชนิดพิเศษเพื่อให้มีผิวสัมผัสเย็น คุณสามารถจับส่วนปลายของหัวเป่าลมนี้ได้เพื่อประสิทธิภาพการใช้งานสูงสุด

    มาพร้อมแผ่นรองทนความร้อน

    มาพร้อมแผ่นรองทนความร้อน

    แผ่นรองทนความร้อนที่ใช้ง่ายช่วยให้คุณแต่งผมได้ทุกที่ ทั้งยังช่วยให้จัดเก็บที่หนีบผมตรงได้อย่างเรียบร้อยที่บ้าน หรือขณะเดินทาง

    ยืดเส้นผมได้เร็วขึ้น 50%**

    แผ่นหนีบผมแบบเรียบจะช่วยให้เครื่องหนีบผมตรงไถลอย่างราบรื่นไปบนเส้นผม เพื่อลดเวลาในการแต่งผม เพิ่มเวลาเพลิดเพลินไปกับผลลัพธ์อันยอดเยี่ยมดังเดิม

    แผ่นทำความร้อนปรับขึ้นลงได้ที่เรียบขึ้น 35%*** เพื่อการแต่งผมที่อ่อนโยน

    แผ่นทำความร้อนที่เรียบขึ้น 35% ที่มีเทคโนโลยีปรับขึ้นลงได้จะช่วยให้ราบรื่นทุกการเคลื่อนไหว แผ่นทำความร้อนเซรามิคอันทันสมัยที่ปรับขึ้นลงได้จะปรับแรงกดบนเส้นผม เพื่อให้ความร้อนและแรงกดบนเส้นผมที่สม่ำเสมอเพื่อให้แต่งผมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

    ประจุไอออนแคร์ 2 เท่า*** เพื่อเส้นผมเรียบลื่น ไม่ชี้ฟู

    ระบบประจุไอออนที่ทรงพลังนี้จะช่วยเพิ่มความเป็นประกายของเส้นผมคุณด้วยประจุไอออนแคร์ 2 เท่าต่อเซสชั่นการดูแลเส้นผม การเพิ่มประจุให้เส้นผมของคุณด้วยไอออนลบนับล้านต่อลูกบาศก์เซนติเมตรจะช่วยขจัดไฟฟ้าสถิต ปรับสภาพทรงผมของคุณ และปิดผิวชั้นนอกของเส้นผม ให้คุณเพลิดเพลินไปกับผมเรียบไม่ีชี้ฟู โดดเด่นเป็นประกาย

    ทำความร้อนรวดเร็ว พร้อมใช้ภายใน 30 วินาที

    ที่หนีบผมตรงสามารถทำความร้อนได้รวดเร็ว พร้อมใช้งานได้ภายใน 30 วินาที

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • อุปกรณ์เสริม

      แผ่นรองทนความร้อน
      มี

    • ข้อมูลทางเทคนิค

      ความยาวสายไฟ
      1.8  ม.
      แรงดันไฟฟ้า
      220-240  V
      ระยะเวลาทำความร้อน
      30 วินาที
      ขนาดของแผ่น
      25x105 มม.
      การตั้งค่าความร้อน
      12
      ประเภทของการควบคุมอุณหภูมิ
      • วงล้อปรับอุณหภูมิ
      • ที่มีไฟสถานะ LED
      อุณหภูมิการจัดแต่งทรง
      120°C - 230°C
      ระบบตัดไฟอัตโนมัติ
      มี หลังจาก 30 นาที
      โหมดปิดการใช้พลังงาน
      < 0.5 W

    • ดีไซน์

      สี
      สีชมพูเมทัลลิค

    • คุณสมบัติ

      สายไฟแบบปรับหมุนได้
      มี
      แผ่นหนีบผมใช้วัสดุ
      น้ำมันอาร์แกนเซรามิค
      ตะขอสำหรับแขวนเก็บ
      มี
      ล็อคแผ่น
      มี
      ไฟสถานะพร้อมใช้งาน
      มี

    • บริการ

      รับประกันทั่วโลก 2 ปี
      มี

    • เทคโนโลยีการดูแลเส้นผม

      การดูแลเส้นผมด้วยไอออน
      ไอออน 2 เท่า
      แผ่นทำความร้อนลอยตัว
      มี

    Badge-D2C

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    ความคิดเห็น

    เป็นคนแรกที่วิจารณ์รายการนี้

    • ให้ผลลัพธ์ในการจัดแต่งทรงผมที่เหมือนกันด้วยความร้อนที่ต่ำกว่าที่ 180°C เทียบกับ HP8361 ที่ 210°C
    • *เทียบกับ HP8361
    • **เทียบกับ BHS677

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