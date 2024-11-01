BHS674/00
ให้ผมของคุณเป็นที่จับตามองด้วยการดูแลสุดพิเศษ
สร้างเส้นผมตรงสมบูรณ์แบบได้อย่างง่ายดายด้วยเครื่องยืดผมรุ่นใหม่ของเรา ด้วยการปรับสภาพผมด้วยไอออนและแผ่นเคลือบเซรามิคจะช่วยให้มั่นใจว่าเส้นผมได้รับการปกป้อง ปราศจากผมหยิกฟูและเป็นประกายสลวยสมบูรณ์แบบ ความร้อนสูงระดับ 220°C ช่วยให้ได้เส้นผมที่สวยงามภายในครั้งเดียว!ดูประโยชน์ทั้งหมด
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
การปล่อยประจุไอออนลบช่วยขจัดไฟฟ้าสถิต พร้อมปรับสภาพเส้นผมและปิดผิวชั้นนอกของเส้นผมเพิ่มความเงางาม ทำให้ผมเรียบ ไม่หยิกฟู และโดดเด่นเงางาม
แผ่นยืดผมยาวแบบมืออาชีพขนาด 105 มม. ช่วยให้ยืดผมได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายยิ่งขึ้น
แผ่นเซรามิคเรียบลื่นช่วยป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายกับเส้นผมของคุณในระหว่างการจัดทรงด้วยแผ่นหนีบที่เรียบลื่น
จอแสดงผลแบบดิจิตอลพร้อมการตั้งค่าอุณหภูมิ 11 รูปแบบสูงถึง 220°C ช่วยให้คุณควบคุมอุณหภูมิได้อย่างสมบูรณ์แบบ ปรับอุณหภูมิตามชนิดเส้นผมของคุณเพื่อป้องกันผมเสีย
ส่วนปลายของหัวเป่าแบบลมเย็นทำมาจากวัสดุฉนวนป้องกันความร้อนชนิดพิเศษเพื่อให้มีผิวสัมผัสเย็น คุณสามารถจับได้ในขณะที่ม้วนผมเพื่อจัดแต่งลอนผม ทำให้เป็นคลื่น และทำให้ผมสปริงตัวสวย
อุปกรณ์นี้สามารถทำความร้อนได้รวดเร็ว พร้อมใช้งานได้ภายใน 30 วินาที
ใช้งานสะดวก ด้วยความยาวสายไฟ 1.8 ม.
เครื่องจัดแต่งทรงผมนี้มีคุณสมบัติตัดไฟอัตโนมัติ คุณสมบัตินี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อความมั่นใจของผู้ใช้งาน หากเปิดเครื่องทิ้งไว้ เครื่องจะปิดการทำงานโดยอัตโนมัติหลังจาก 60 นาที
ข้อมูลทางเทคนิค
คุณสมบัติ
บริการ
เทคโนโลยีการดูแลเส้นผม
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