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  • ให้ผมของคุณเป็นที่จับตามอง ให้ผมของคุณเป็นที่จับตามอง ให้ผมของคุณเป็นที่จับตามอง

    StraightCare เครื่องหนีบผมตรงแบบปลายผมมีชีวิตชีวา

    BHS675/00

    การจัดอันดับโดยรวม / 5
    • รีวิว

    ให้ผมของคุณเป็นที่จับตามอง

    เครื่องหนีบผมตรงแบบปลายผมมีชีวิตชีวาเป็นเครื่องหนีบผมตรงชิ้นแรกที่ออกแบบมาเพื่อปกป้องปลายผมที่บอบบางของคุณด้วยเทคโนโลยี SplitStop คุณจึงสามารถเพลิดเพลินกับผมที่จัดทรงสวยงามและปลายผมที่มีสุขภาพดี!

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    ราคาปลีกที่แนะนำ: ฿2,090.00

    StraightCare เครื่องหนีบผมตรงแบบปลายผมมีชีวิตชีวา

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    ให้ผมของคุณเป็นที่จับตามอง

    ป้องกันผมแตกปลายได้สูงสุดถึง 95%*

    • พร้อมเทคโนโลยี SplitStop
    • เพื่อการป้องกันผมแตกปลาย
    • การปรับสภาพเส้นผมด้วยไอออน
    • ผสม Keratin
    เทคโนโลยี SplitStop เพื่อการป้องกันผมแตกปลายที่ดีที่สุด

    เทคโนโลยี SplitStop เพื่อการป้องกันผมแตกปลายที่ดีที่สุด

    ความลับเพื่อการป้องกันผมแตกปลายถึงขีดสุดของเราคือเทคโนโลยี SplitStop ใหม่ ที่เป็นการผสมผสานอย่างไม่เหมือนใครของเซนเซอร์ UniTemp และแผ่นเซรามิคเรียบลื่น เพื่อให้เหมาะกับสุขภาพผมของคุณ เซนเซอร์ UniTemp จะช่วยป้องกันผมของคุณจากความร้อนสูง อีกทั้งแผ่นจัดแต่งทรงที่เรารับประกันระดับการเสียดสีน้อยที่สุดเพื่อป้องกันผมแตกปลาย

    เซนเซอร์ UniTemp เพื่อผมที่จัดทรงอย่างสวยงามด้วยความร้อนที่น้อยลง

    เซนเซอร์ UniTemp เพื่อผมที่จัดทรงอย่างสวยงามด้วยความร้อนที่น้อยลง

    เซนเซอร์ UniTemp ช่วยป้องกันผมของคุณจากความร้อนสูง ด้วยอุณหภูมิการจัดทรงที่สม่ำเสมอเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้น: ได้ผลลัพธ์เดียวกันโดยใช้การตั้งค่าความร้อนที่ต่ำลง 20°C** จัดแต่งทรงผมได้อย่างสมบูรณ์แบบด้วยปลายผมที่ดูเต็มเปี่ยมไปด้วยชีวิตชีวา

    ผสม Keratin เพื่อการดูแลที่ดีกว่า

    ผสม Keratin เพื่อการดูแลที่ดีกว่า

    Keratin คือส่วนประกอบที่จำเป็นของเส้นผม ซึ่งทำให้ผมแข็งแรง มีสุขภาพดี และดูเงางาม เซรามิคอุดมด้วย Keratin เพื่อให้การดูแลเส้นผมของคุณดียิ่งขึ้น

    ถนอมดูแลมากขึ้นโดยการปรับสภาพด้วยไอออนเพื่อให้เส้นผมเงางาม ไม่ชี้ฟู

    ถนอมดูแลมากขึ้นโดยการปรับสภาพด้วยไอออนเพื่อให้เส้นผมเงางาม ไม่ชี้ฟู

    การปล่อยประจุไอออนลบช่วยขจัดไฟฟ้าสถิต พร้อมปรับสภาพเส้นผมและปิดผิวชั้นนอกของเส้นผมเพิ่มความเงางาม ทำให้ผมเรียบ ไม่หยิกฟู และโดดเด่นเงางาม

    พร้อมกับแผ่นหนีบยาวพิเศษ (105 มม.) เพื่อการยืดผมที่สะดวกและรวดเร็ว

    พร้อมกับแผ่นหนีบยาวพิเศษ (105 มม.) เพื่อการยืดผมที่สะดวกและรวดเร็ว

    แผ่นยืดผมยาวแบบมืออาชีพขนาด 105 มม. ช่วยให้ยืดผมได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายยิ่งขึ้น

    เคลือบด้วยเซรามิคเพื่อการรีดลื่นและป้องกันผมเสีย

    เคลือบด้วยเซรามิคเพื่อการรีดลื่นและป้องกันผมเสีย

    แผ่นเซรามิคเรียบลื่นช่วยป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายกับเส้นผมของคุณในระหว่างการจัดทรงด้วยแผ่นหนีบที่เรียบลื่น

    การตั้งค่าอุณหภูมิดิจิตอล 11 รูปแบบเพื่อการควบคุมได้เต็มที่

    การตั้งค่าอุณหภูมิดิจิตอล 11 รูปแบบเพื่อการควบคุมได้เต็มที่

    จอแสดงผลแบบดิจิตอลพร้อมการตั้งค่าอุณหภูมิ 11 รูปแบบสูงถึง 230°C ช่วยให้คุณควบคุมอุณหภูมิได้อย่างสมบูรณ์แบบ ปรับอุณหภูมิตามชนิดเส้นผมของคุณเพื่อป้องกันผมเสีย

    ปลายหัวเป่าแบบเย็นช่วยให้ผมเป็นลอนได้ง่าย

    ปลายหัวเป่าแบบเย็นช่วยให้ผมเป็นลอนได้ง่าย

    ส่วนปลายของหัวเป่าแบบลมเย็นทำมาจากวัสดุฉนวนป้องกันความร้อนชนิดพิเศษเพื่อให้มีผิวสัมผัสเย็น คุณสามารถจับได้ในขณะที่ม้วนผมเพื่อจัดแต่งลอนผม ทำให้เป็นคลื่น และทำให้ผมสปริงตัวสวย

    ทำความร้อนรวดเร็ว พร้อมใช้ภายใน 30 วินาที

    ทำความร้อนรวดเร็ว พร้อมใช้ภายใน 30 วินาที

    อุปกรณ์นี้สามารถทำความร้อนได้รวดเร็ว พร้อมใช้งานได้ภายใน 30 วินาที

    สายไฟ 1.8 ม.

    สายไฟ 1.8 ม.

    ใช้งานสะดวก ด้วยความยาวสายไฟ 1.8 ม.

    ระบบตัดไฟอัตโนมัติเพื่อการใช้งานที่ปลอดภัย

    ระบบตัดไฟอัตโนมัติเพื่อการใช้งานที่ปลอดภัย

    เครื่องจัดแต่งทรงผมนี้มีคุณสมบัติตัดไฟอัตโนมัติ คุณสมบัตินี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อความมั่นใจของผู้ใช้งาน หากเปิดเครื่องทิ้งไว้ เครื่องจะปิดการทำงานโดยอัตโนมัติหลังจาก 30 นาที

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ข้อมูลทางเทคนิค

      แรงดันไฟฟ้า
      110-240  V
      ความยาวสายไฟ
      1.8 ม.
      ระยะเวลาทำความร้อน
      30 วินาที
      ประเภทตัวทำความร้อน
      ทำความร้อนประสิทธิภาพสูง
      ขนาดของแผ่น
      25x105 มม.
      ระบบตัดไฟอัตโนมัติ
      มี ภายใน 30 นาที

    • คุณสมบัติ

      เคลือบด้วยเซรามิค
      มี
      สายไฟแบบปรับหมุนได้
      มี
      ตะขอสำหรับแขวนเก็บ
      มี

    • บริการ

      รับประกันทั่วโลก 2 ปี
      มี

    • เทคโนโลยีการดูแลเส้นผม

      การดูแลเส้นผมด้วยไอออน
      มี

    Badge-D2C

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    ความคิดเห็น

    เป็นคนแรกที่วิจารณ์รายการนี้

    • หลังการทดลองใช้ยืดผมเป็นเวลา 2 ปี ที่ความร้อน 200°С จากคนยุโรปเฉลี่ย พบว่าไม่ทำให้ผมแตกปลาย
    • * อุณหภูมิเส้นผมและการทดสอบกับผู้บริโภคเมื่อเทียบกับ HP8344

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