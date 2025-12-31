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BS4B1927B/00
เพิ่มพื้นที่บนโต๊ะทำงาน
เพิ่มพื้นที่บนโต๊ะทำงานและเพิ่มความปลอดภัยให้กับไคลเอนต์พีซีไปยังจอภาพ Philips SmartErgoBase ด้วยแท่นวางสำหรับติดตั้งเครื่องไคลเอนต์ โซลูชันอเนกประสงค์นี้ช่วยให้คุณสามารถสร้างการตั้งค่าแบบครบครันเพื่อประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด
สำหรับ Philips SmartErgoBase
รูยึดสำหรับติดตั้งมาตรฐานอุตสาหกรรม VESA รับประกันการติดตั้งที่เข้ากันได้กับฟอร์มแฟคเตอร์พีซีขนาดเล็กที่สุดและไคลเอนต์แบบเพรียวบาง
ตัวยึดไคลเอนต์ที่ใช้งานง่ายนี้จะมอบโซลูชันราคาประหยัดใช้งานง่ายเพื่อสร้างฟอร์มแฟคเตอร์คอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปแบบครบวงจรที่ไม่เกะกะทำให้ใช้สภาพแวดล้อมที่มีข้อจำกัดด้านพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวยึดไคลเอนต์เหมาะสำหรับจอภาพเชิงพาณิชย์ SmartErgoBase ที่ได้รับรางวัลของ Philips เพื่อการติดตั้งพีซีและไคลเอนต์แบบเพรียวบางได้อย่างง่ายดาย
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