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ตัวยึดไคลเอนต์

BS4B1927B/00

เพิ่มพื้นที่บนโต๊ะทำงาน

เพิ่มพื้นที่บนโต๊ะทำงานและเพิ่มความปลอดภัยให้กับไคลเอนต์พีซีไปยังจอภาพ Philips SmartErgoBase ด้วยแท่นวางสำหรับติดตั้งเครื่องไคลเอนต์ โซลูชันอเนกประสงค์นี้ช่วยให้คุณสามารถสร้างการตั้งค่าแบบครบครันเพื่อประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด

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เพิ่มพื้นที่บนโต๊ะทำงาน

  • สำหรับ Philips SmartErgoBase

รูปแบบการติดตั้งมาตรฐาน VESA อเนกประสงค์ 100 มม.

รูยึดสำหรับติดตั้งมาตรฐานอุตสาหกรรม VESA รับประกันการติดตั้งที่เข้ากันได้กับฟอร์มแฟคเตอร์พีซีขนาดเล็กที่สุดและไคลเอนต์แบบเพรียวบาง

โซลูชันแบบครบครันที่เรียบง่าย

ตัวยึดไคลเอนต์ที่ใช้งานง่ายนี้จะมอบโซลูชันราคาประหยัดใช้งานง่ายเพื่อสร้างฟอร์มแฟคเตอร์คอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปแบบครบวงจรที่ไม่เกะกะทำให้ใช้สภาพแวดล้อมที่มีข้อจำกัดด้านพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ติดตั้งและใช้งานง่าย

ตัวยึดไคลเอนต์เหมาะสำหรับจอภาพเชิงพาณิชย์ SmartErgoBase ที่ได้รับรางวัลของ Philips เพื่อการติดตั้งพีซีและไคลเอนต์แบบเพรียวบางได้อย่างง่ายดาย

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