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BS6B2234B/00
เพิ่มพื้นที่บนโต๊ะทำงาน
เพิ่มพื้นที่บนโต๊ะทำงานและเพิ่มความปลอดภัยให้กับไคลเอนต์พีซีไปยังจอภาพ Philips SmartErgoBase ด้วยแท่นวางสำหรับติดตั้งเครื่องไคลเอนต์ โซลูชันอเนกประสงค์นี้ช่วยให้คุณสามารถสร้างการตั้งค่าแบบครบครันเพื่อประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด
สำหรับ Philips SmartErgoBase
ตัวยึดไคลเอนต์เหมาะสำหรับจอภาพเชิงพาณิชย์ SmartErgoBase ที่ได้รับรางวัลของ Philips เพื่อการติดตั้งพีซีและไคลเอนต์แบบเพรียวบางได้อย่างง่ายดาย
การออกแบบที่ชาญฉลาดของตัวยึดไคลเอนต์ช่วยให้ปรับระดับตามหลักสรีรศาสตร์ (ความสูง การหมุน การเอียง) ของ Philips SmartErgoBase ได้เต็มที่
รูยึดสำหรับติดตั้งมาตรฐานอุตสาหกรรม VESA รับประกันการติดตั้งที่เข้ากันได้กับฟอร์มแฟคเตอร์พีซีขนาดเล็กที่สุดและไคลเอนต์แบบเพรียวบาง
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