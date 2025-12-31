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BT150W/00
ปาร์ตี้ริมสระน้ำ ปาร์ตี้ในห้องน้ำ ปาร์ตี้ของคุณ
ไม่ว่าจะที่ไหนเมื่อไหร่ ลำโพง Bluetooth ที่กันน้ำนี้บรรจุเสียงเบสที่นุ่มนวลอยู่ในแพ็คเกจเล็กๆ และให้เสียงที่ดีอย่างน่าประหลาดใจ โดยคุณจะได้รับการใช้งานได้ถึง 8 ชั่วโมง และ Audio-in ตั้งแต่สระว่ายน้ำไปจนถึงในห้องน้ำ ทำให้เป็นงานปาร์ตี้ของคุณ
Bluetooth
สีขาว
ริมสระว่าย ริมแม่น้ำ และในห้องน้ำ ลำโพงกันน้ำระดับ IPX7 นี้ลอยน้ำได้และสามารถทนทานการอยู่ใต้น้ำลึกได้ไม่เกิน 1 เมตรสูงสุด 30 นาที
แบตเตอรี่นี้สามารถใช้งานได้ 8 ชั่วโมงหากมีแบตเตอรี่เต็มพลังงาน การชาร์จใช้เวลา 3 ชั่วโมงโดยใช้สาย Micro USB ที่มาพร้อมกับเครื่อง
ควบคุมการเล่นเพลงด้วยปุ่มที่ด้านข้างของตัวลำโพง กดหนึ่งครั้งเพื่อเล่นเพลงและกดที่ปุ่มเพิ่มหรือลดเสียงสองครั้งเพื่อเปลี่ยนเพลง ที่ตะแกรงลำโพงนั้นจะมีแสงไฟ LED สีฟ้าส่องสว่าง หรือสามารถเลือกเปลี่ยนเป็นสีอื่นๆ ได้
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