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Micro Music System

BTD1180/98

4

| (1) วิจารณ์ | 100% แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

เสียงที่เหมาะกับบ้านของคุณ

ฟังเพลงดิจิตอลทั้งหมดของคุณจากสมาร์ทโฟนผ่าน Bluetooth® ระบบเสียงของ Philips ยังเล่น DVD, รูปแบบ DivX, CD และ MP3-CD ได้อีกด้วย ทำให้คุณเพลิดเพลินกับเพลงโปรดได้ตามต้องการ

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

ดื่มด่ำกับเสียงเพลง

เสียงที่เหมาะกับบ้านของคุณ

  • Bluetooth®

  • DVD, DivX

  • CD, USB, FM

  • สูงสุด 20W

การสตรีมเพลงไร้สายผ่าน Bluetooth

การสตรีมเพลงไร้สายผ่าน Bluetooth

Bluetooth คือเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายช่วงสั้นที่มีสัญญาณแรงและประหยัดพลังงาน เทคโนโลยีนี้ช่วยให้การเชื่อมต่อไร้สายกับอุปกรณ์ iPod/iPhone/iPad หรือกับอุปกรณ์ Bluetooth อื่นๆ เช่น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ตหรือแม้แต่แลปทอปเป็นเรื่องง่าย คุณจึงสามารถเพลิดเพลินกับเพลง เสียงจากวิดีโอหรือเกมแบบไร้สายได้ง่ายๆ บนลำโพงนี้

ระบบลำโพงแบบสะท้อนเสียงเบสให้เสียงที่มีพลัง เสียงเบสที่ลึกกว่า

ระบบลำโพงแบบสะท้อนเสียงเบสให้เสียงที่มีพลัง เสียงเบสที่ลึกกว่า

ระบบลำโพงแบบสะท้อนเสียงเบสให้เสียงที่ลึกจากระบบลำโพงขนาดกะทัดรัด ซึ่งแตกต่างจากระบบลำโพงทั่วไปโดยมีการเพิ่มท่อเสียงเบสที่กำหนดเสียงให้เท่ากับวูฟเฟอร์เพื่อให้การโรยตัวของเสียงความถี่ต่ำของระบบมีความเหมาะสมที่สุด ผลลัพธ์ที่ได้คือเสียงเบสที่ควบคุมได้มากขึ้นและความผิดเพี้ยนน้อยลง ระบบทำงานโดยการสั่นมวลอากาศในท่อเสียงเบสให้สั่นสะเทือนคล้ายกับวูฟเฟอร์ทั่วไป ร่วมกับการตอบสนองของวูฟเฟอร์ ระบบจะขยายเสียงความถี่ต่ำโดยรวมเพื่อสร้างมิติใหม่ของเสียงเบสที่หนักแน่น

ควบคุมเสียงแบบดิจิตอล

Digital Sound Control มีตัวเลือกความสมดุล, เคลียร์, พลังแรง, อบอุ่น และใสกังวานที่ตั้งไว้ล่วงหน้าซึ่งคุณสามารถเลือกใช้ได้ เพื่อกำหนดช่วงความถี่ที่ดีที่สุดสำหรับดนตรีรูปแบบต่างๆ แต่ละโหมดจะใช้เทคโนโลยีกราฟิกอีควอไลซิง เพื่อปรับสมดุลของเสียงโดยอัตโนมัติและปรับความถี่เสียงที่สำคัญที่สุดในสไตล์ดนตรีที่คุณเลือก ระบบ Digital Sound Control ให้คุณรับฟังดนตรีที่ดีที่สุดอย่างง่ายดาย โดยการปรับแต่งสมดุลของเสียงให้เหมาะกับประเภทดนตรีที่คุณกำลังเล่น

ข้อมูลทางเทคนิค

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ความคิดเห็น

คำวิจารณ์เหล่านี้ได้รับการจัดการโดย Bazaarvoice และปฏิบัติตามนโยบายความถูกต้องของ Bazaarvoice ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยเทคโนโลยีการต่อต้านการฉ้อโกงและการวิเคราะห์โดยมนุษย์ สามารถดูรายละเอียดได้ที่
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4.0

จาก 5

1

วิจารณ์

100%

แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

5
3
2
1

21/09/2013

Singapore

Singapore

Good system with a minimalist style design. Space-saving yet great sound.

Was looking for a replacement micro-hifi set to play my CDs… fell in love with this system the first time I fiddled with it. Crisp & clear sound without letting down on the bass. Definitely a good buy for those looking for a space-saving set, that doesn't let down on performance. 

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รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ BTD1180 Micro music system

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ BTD1180 Micro music system

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