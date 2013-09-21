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ยกเลิกการผลิต
BTD1180/98
เสียงที่เหมาะกับบ้านของคุณ
ฟังเพลงดิจิตอลทั้งหมดของคุณจากสมาร์ทโฟนผ่าน Bluetooth® ระบบเสียงของ Philips ยังเล่น DVD, รูปแบบ DivX, CD และ MP3-CD ได้อีกด้วย ทำให้คุณเพลิดเพลินกับเพลงโปรดได้ตามต้องการ
Bluetooth®
DVD, DivX
CD, USB, FM
สูงสุด 20W
Bluetooth คือเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายช่วงสั้นที่มีสัญญาณแรงและประหยัดพลังงาน เทคโนโลยีนี้ช่วยให้การเชื่อมต่อไร้สายกับอุปกรณ์ iPod/iPhone/iPad หรือกับอุปกรณ์ Bluetooth อื่นๆ เช่น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ตหรือแม้แต่แลปทอปเป็นเรื่องง่าย คุณจึงสามารถเพลิดเพลินกับเพลง เสียงจากวิดีโอหรือเกมแบบไร้สายได้ง่ายๆ บนลำโพงนี้
ระบบลำโพงแบบสะท้อนเสียงเบสให้เสียงที่ลึกจากระบบลำโพงขนาดกะทัดรัด ซึ่งแตกต่างจากระบบลำโพงทั่วไปโดยมีการเพิ่มท่อเสียงเบสที่กำหนดเสียงให้เท่ากับวูฟเฟอร์เพื่อให้การโรยตัวของเสียงความถี่ต่ำของระบบมีความเหมาะสมที่สุด ผลลัพธ์ที่ได้คือเสียงเบสที่ควบคุมได้มากขึ้นและความผิดเพี้ยนน้อยลง ระบบทำงานโดยการสั่นมวลอากาศในท่อเสียงเบสให้สั่นสะเทือนคล้ายกับวูฟเฟอร์ทั่วไป ร่วมกับการตอบสนองของวูฟเฟอร์ ระบบจะขยายเสียงความถี่ต่ำโดยรวมเพื่อสร้างมิติใหม่ของเสียงเบสที่หนักแน่น
Digital Sound Control มีตัวเลือกความสมดุล, เคลียร์, พลังแรง, อบอุ่น และใสกังวานที่ตั้งไว้ล่วงหน้าซึ่งคุณสามารถเลือกใช้ได้ เพื่อกำหนดช่วงความถี่ที่ดีที่สุดสำหรับดนตรีรูปแบบต่างๆ แต่ละโหมดจะใช้เทคโนโลยีกราฟิกอีควอไลซิง เพื่อปรับสมดุลของเสียงโดยอัตโนมัติและปรับความถี่เสียงที่สำคัญที่สุดในสไตล์ดนตรีที่คุณเลือก ระบบ Digital Sound Control ให้คุณรับฟังดนตรีที่ดีที่สุดอย่างง่ายดาย โดยการปรับแต่งสมดุลของเสียงให้เหมาะกับประเภทดนตรีที่คุณกำลังเล่น
4.0
จาก 5
1
วิจารณ์
100%
แนะนำผลิตภัณฑ์นี้
Bleach76
21/09/2013
Singapore
Good system with a minimalist style design. Space-saving yet great sound.
Was looking for a replacement micro-hifi set to play my CDs… fell in love with this system the first time I fiddled with it. Crisp & clear sound without letting down on the bass. Definitely a good buy for those looking for a space-saving set, that doesn't let down on performance.
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รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ BTD1180 Micro music system
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ BTD1180 Micro music system