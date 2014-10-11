ผลิตภัณฑ์ฝ่ายสนับสนุน

สมัครเพื่อรับข่าวสารและข้อเสนอพิเศษ

รับประกัน 2 ปีเต็ม

ทุกรุ่น

Micro Music System

ยกเลิกการผลิต

ฝ่ายสนับสนุน

Micro Music System

BTD1180/98

Micro Music System

ยกเลิกการผลิต

ไปที่ร้านค้า

เข้าสู่ระบบหรือสร้างบัญชี

ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณ

คุณสามารถเข้าถึงคู่มือ การสนับสนุนที่ปรับให้เหมาะสม และอื่นๆ ได้ทันที แถมยังง่ายและรวดเร็วอีกด้วย

ลงทะเบียนทันที

ซอฟต์แวร์และไดรเวอร์

ประวัติเฟิร์มแวร์ - English (US)

  • เวอร์ชัน: 5
  • PDF ไฟล์, 19.5 kB
  • 11 October 2014

คำแนะนำเกี่ยวกับเฟิร์มแวร์ - English (US)

  • เวอร์ชัน: 04
  • PDF ไฟล์, 270 kB
  • 16 June 2014

คู่มือและเอกสาร

เอกสารโฆษณาที่มีการแปลเป็นภาษาท้องถิ่น

  • PDF ไฟล์, 604.5 kB
  • 28 November 2023

คู่มือผู้ใช้ - English (US)

  • PDF ไฟล์, 2.2 MB
  • 17 November 2023

การรับประกันและบริการ

ตรวจสอบเงื่อนไขการรับประกันของคุณและขอรับบริการ

รับประกัน

กรมธรรม์การรับประกันผลิตภัณฑ์ของเรา

ติดต่อ Philips

เรายินดีจะช่วยคุณ