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ยกเลิกการผลิต
BTD2180/98
เสียงที่เหมาะกับบ้านของคุณ
ฟังเพลงดิจิตอลทั้งหมดของคุณจากสมาร์ทโฟนผ่าน Bluetooth® ระบบเสียงของ Philips ยังเล่น DVD, รูปแบบ DivX, CD และ MP3-CD ได้อีกด้วย ทำให้คุณเพลิดเพลินกับเพลงโปรดได้ตามต้องการ
Bluetooth®
DVD, DivX
CD, USB, FM
สูงสุด 70W
Bluetooth คือเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายช่วงสั้นที่มีสัญญาณแรงและประหยัดพลังงาน เทคโนโลยีนี้ช่วยให้การเชื่อมต่อไร้สายกับอุปกรณ์ iPod/iPhone/iPad หรือกับอุปกรณ์ Bluetooth อื่นๆ เช่น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ตหรือแม้แต่แลปทอปเป็นเรื่องง่าย คุณจึงสามารถเพลิดเพลินกับเพลง เสียงจากวิดีโอหรือเกมแบบไร้สายได้ง่ายๆ บนลำโพงนี้
ระบบลำโพงแบบสะท้อนเสียงเบสให้เสียงที่ลึกจากระบบลำโพงขนาดกะทัดรัด ซึ่งแตกต่างจากระบบลำโพงทั่วไปโดยมีการเพิ่มท่อเสียงเบสที่กำหนดเสียงให้เท่ากับวูฟเฟอร์เพื่อให้การโรยตัวของเสียงความถี่ต่ำของระบบมีความเหมาะสมที่สุด ผลลัพธ์ที่ได้คือเสียงเบสที่ควบคุมได้มากขึ้นและความผิดเพี้ยนน้อยลง ระบบทำงานโดยการสั่นมวลอากาศในท่อเสียงเบสให้สั่นสะเทือนคล้ายกับวูฟเฟอร์ทั่วไป ร่วมกับการตอบสนองของวูฟเฟอร์ ระบบจะขยายเสียงความถี่ต่ำโดยรวมเพื่อสร้างมิติใหม่ของเสียงเบสที่หนักแน่น
Digital Sound Control มีตัวเลือกความสมดุล, เคลียร์, พลังแรง, อบอุ่น และใสกังวานที่ตั้งไว้ล่วงหน้าซึ่งคุณสามารถเลือกใช้ได้ เพื่อกำหนดช่วงความถี่ที่ดีที่สุดสำหรับดนตรีรูปแบบต่างๆ แต่ละโหมดจะใช้เทคโนโลยีกราฟิกอีควอไลซิง เพื่อปรับสมดุลของเสียงโดยอัตโนมัติและปรับความถี่เสียงที่สำคัญที่สุดในสไตล์ดนตรีที่คุณเลือก ระบบ Digital Sound Control ให้คุณรับฟังดนตรีที่ดีที่สุดอย่างง่ายดาย โดยการปรับแต่งสมดุลของเสียงให้เหมาะกับประเภทดนตรีที่คุณกำลังเล่น
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