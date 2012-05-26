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ยกเลิกการผลิต

กล้องบันทึกวิดีโอ HD

CAM102BL/00

3.8

| (13) ตรวจดู | 100% แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

การบันทึกและการแบ่งปันช่วงเวลาที่มีคุณค่าเป็นเรื่องง่าย

กล้องบันทึกวิดีโอ ESee CAM102 ช่วยบันทึกความทรงจำของคุณให้ชัดเจนอยู่เสมอด้วยการบันทึกในรูปแบบ HD พร้อมการถ่ายวิดีโอโดยกดเพียงปุ่มเดียวและแบ่งปันวิดีโอได้ทันทีบนทีวีและการออนไลน์ เสริมความสะดวกด้วยการเชื่อมต่อด้วยปลั๊ก USB ในตัว

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

ดื่มด่ำกับความทรงจำในรูปแบบ HD

การบันทึกและการแบ่งปันช่วงเวลาที่มีคุณค่าเป็นเรื่องง่าย

อายุการใช้งานที่ยาวนานเป็นพิเศษของแบตเตอรี่ให้คุณบันทึกได้มากยิ่งขึ้น

ซอฟต์แวร์การตัดต่อภาพยนตร์สำหรับการปรับแต่งวิดีโอด้วยตนเอง

การ์ด Micro SD ที่ความจุสูงสุดถึง 32 GB สามารถเล่นวิดีโอ HD ได้ 16 ชั่วโมง

การ์ด Micro SD ที่ความจุสูงสุดถึง 32 GB สามารถเล่นวิดีโอ HD ได้ 16 ชั่วโมง

บัดนี้คุณสามารถบันทึกภาพได้มากเท่าที่คุณต้องการด้วย การ์ด Micro SD ของกล้องบันทึกวิดีโอ Philips ที่มีขนาดเล็กกะทัดรัดแต่มีความจุในการจัดเก็บขนาดใหญ่ การ์ด Micro SD จัดเก็บวิดีโอและภาพถ่ายของคุณได้ทั้งหมด ด้วยขนาดที่เล็กมากจึงทำให้สะดวกในการพกพาอีกด้วย ช่องเสียบการ์ดบนกล้องบันทึกวิดีโอสามารถใช้งานได้กับการ์ด Micro SD อเนกประสงค์ทั่วไป สามารถขยายหน่วยความจำได้ถึง 32 GB ซึ่งสามารถถ่ายภาพวิดีโอได้ถึง 16 ในรูปแบบ HD เพียงจับภาพและคลิกเท่านั้น

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ความคิดเห็น

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3.8

จาก 5

13

ตรวจดู

100%

แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

2
1

26/05/2012

Singapore

Singapore

I like the size which is small and compact. ;I am going to replace it with my video camera. The HD video quality is much better than my existing video camera.

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ CAM102BL HD camcorder

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ CAM102BL HD camcorder

01/03/2012

Singapore

Singapore

Good and easy to use.......

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ CAM102BL HD camcorder

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ CAM102BL HD camcorder

03/07/2012

Singapore

Singapore

VERY SMALL AND KINDLY CAN CARRY ANYWHERE EASY TO USE AND PICTURE QUALITY IS WONDERFUL

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ CAM102BL HD camcorder

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ CAM102BL HD camcorder

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