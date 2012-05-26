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CAM102BL/00
การบันทึกและการแบ่งปันช่วงเวลาที่มีคุณค่าเป็นเรื่องง่าย
กล้องบันทึกวิดีโอ ESee CAM102 ช่วยบันทึกความทรงจำของคุณให้ชัดเจนอยู่เสมอด้วยการบันทึกในรูปแบบ HD พร้อมการถ่ายวิดีโอโดยกดเพียงปุ่มเดียวและแบ่งปันวิดีโอได้ทันทีบนทีวีและการออนไลน์ เสริมความสะดวกด้วยการเชื่อมต่อด้วยปลั๊ก USB ในตัว
บัดนี้คุณสามารถบันทึกภาพได้มากเท่าที่คุณต้องการด้วย การ์ด Micro SD ของกล้องบันทึกวิดีโอ Philips ที่มีขนาดเล็กกะทัดรัดแต่มีความจุในการจัดเก็บขนาดใหญ่ การ์ด Micro SD จัดเก็บวิดีโอและภาพถ่ายของคุณได้ทั้งหมด ด้วยขนาดที่เล็กมากจึงทำให้สะดวกในการพกพาอีกด้วย ช่องเสียบการ์ดบนกล้องบันทึกวิดีโอสามารถใช้งานได้กับการ์ด Micro SD อเนกประสงค์ทั่วไป สามารถขยายหน่วยความจำได้ถึง 32 GB ซึ่งสามารถถ่ายภาพวิดีโอได้ถึง 16 ในรูปแบบ HD เพียงจับภาพและคลิกเท่านั้น
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3.8
จาก 5
13
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100%
แนะนำผลิตภัณฑ์นี้
PeterPung
26/05/2012
Singapore
I like the size which is small and compact. ;I am going to replace it with my video camera. The HD video quality is much better than my existing video camera.
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ CAM102BL HD camcorder
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ CAM102BL HD camcorder
WilliamCheok
01/03/2012
Singapore
Good and easy to use.......
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ CAM102BL HD camcorder
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ CAM102BL HD camcorder
ALTUGDEMIR
03/07/2012
Singapore
VERY SMALL AND KINDLY CAN CARRY ANYWHERE EASY TO USE AND PICTURE QUALITY IS WONDERFUL
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ CAM102BL HD camcorder
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ CAM102BL HD camcorder