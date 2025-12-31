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CAM102BU/00
การบันทึกและการแบ่งปันช่วงเวลาที่มีคุณค่าเป็นเรื่องง่าย
กล้องบันทึกวิดีโอ ESee CAM102 ช่วยบันทึกความทรงจำของคุณให้ชัดเจนอยู่เสมอด้วยการบันทึกในรูปแบบ HD พร้อมการถ่ายวิดีโอโดยกดเพียงปุ่มเดียวและแบ่งปันวิดีโอได้ทันทีบนทีวีและการออนไลน์ เสริมความสะดวกด้วยการเชื่อมต่อด้วยปลั๊ก USB ในตัว
ในบางครั้ง ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตอาจเกิดขึ้นโดยคาดฝัน แต่เมื่อมีคุณสมบัติการบันทึกล่วงหน้า 3 วินาที คุณจะสามารถบันทึกเรื่องราวได้มากขึ้นด้วยวิดีโอ แม้ว่าคุณจะกดปุ่มช้าไปเพียงสองสามวินาที เมื่อเลือกการบันทึกล่วงหน้า 3 วินาทีไว้ กล้องบันทึกวิดีโอของคุณจะเริ่มต้นบันทึกโดยอัตโนมัติสำหรับช่วงเวลาสามวินาทีก่อนที่คุณจะกดปุ่มบันทึก เมื่อมีบัฟเฟอร์ที่ทำงานตลอดเวลานี้ คุณจะไม่มีวันพลาดการบันทึกช่วงเวลาใดก็ตามไว้บนวิดีโออีกต่อไป
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