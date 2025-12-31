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CAM102PK/00
การบันทึกและการแบ่งปันช่วงเวลาที่มีคุณค่าเป็นเรื่องง่าย
กล้องบันทึกวิดีโอ ESee CAM102 ช่วยบันทึกความทรงจำของคุณให้ชัดเจนอยู่เสมอด้วยการบันทึกในรูปแบบ HD พร้อมการถ่ายวิดีโอโดยกดเพียงปุ่มเดียวและแบ่งปันวิดีโอได้ทันทีบนทีวีและการออนไลน์ เสริมความสะดวกด้วยการเชื่อมต่อด้วยปลั๊ก USB ในตัว
คุณจะไม่พลาดช่วงเวลาสำคัญอีกต่อไป ด้วยการเริ่มต้นทำงานได้อย่างรวดเร็วของกล้องบันทึกวิดีโอจาก Philips คุณสามารถเริ่มบันทึกภาพต่อเนื่องได้อย่างรวดเร็ว ด้วยคุณสมบัติขั้นสูงที่มีมากมาย เช่น กล้องบันทึกวิดีโอของ Philips มีการประมวลผลที่รวดเร็วซึ่งใช้เวลาในการเริ่มต้นทำงานเพียงสองวินาที พร้อมปุ่มที่ได้รับการออกแบบมาโดยคำนึงถึงการใช้งานง่าย ดังนั้น คุณเพียงกดปุ่มหนึ่งปุ่มเพื่อเริ่มต้นบันทึกวิดีโอในความละเอียดสูง กล้องบันทึกวิดีโอ Philips พร้อมให้คุณบันทึกภาพประทับใจได้ทันทีไม่พลาดแม้เพียงเสี้ยวนาที
ด้วยซอฟต์แวร์ Windows ที่ติดตั้งไว้ภายใน คุณสามารถเผยแพร่ภาพยนตร์ของคุณลงบนเว็บไซต์ เช่น YouTube, Facebook, Twitter และ Vimeo ได้ง่าย สำหรับผู้ใช้ Mac คุณสามารถจัดการ แก้ไขและแบ่งปันได้ด้วย iMovie จาก iLife และจากเทคนิคการบีบอัดขั้นสูง รูปแบบวิดีโอ HD (H.264) ที่กล้องบันทึกวิดีโอ Philips นำมาใช้ สามารถสร้างไฟล์ขนาดเล็กกว่ากล้องบันทึกวิดีโอ, กล้องดิจิตอล และโทรศัพท์มือถือทั่วไปได้โดยไม่ลดทอนคุณภาพวิดีโอ ดังนั้น คุณจึงแบ่งปันภาพประทับใจได้รวดเร็วยิ่งขึ้น! ไฟล์เหล่านี้ยังสามารถนำไปใช้กับโปรแกรมอื่น เช่น iPhoto และ Windows Movie Maker ได้อีกด้วย
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