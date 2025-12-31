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ยกเลิกการผลิต

กล้องบันทึกวิดีโอ HD

CAM110BL/00

การบันทึกและการแบ่งปันช่วงเวลาที่มีคุณค่าเป็นเรื่องง่าย

ถ่ายวิดีโอช่วงเวลาสนุกสนานในระบบ Full HD และตอกย้ำความสมบูรณ์แบบด้วยเทคโนโลยีป้องกันภาพสั่นไหวประสิทธิภาพเยี่ยมของกล้องบันทึกวิดีโอดิจิตอล ESee ทั้งยังมีการบันทึก 2 รูปแบบคือรูปแบบ HD และรูปแบบเพื่อการส่งอีเมล์ ช่วยให้คุณแบ่งปันวิดีโอบนทีวีได้รวดเร็วขึ้นถึง 4 เท่า

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

ด้วยการป้องกันภาพสั่นไหวขั้นสูง

การบันทึกและการแบ่งปันช่วงเวลาที่มีคุณค่าเป็นเรื่องง่าย

การแบ่งปันอย่างรวดเร็วสำหรับส่งอีเมล์และการเผยแพร่บน Facebook/YouTube

การแบ่งปันอย่างรวดเร็วสำหรับส่งอีเมล์และการเผยแพร่บน Facebook/YouTube

ด้วยซอฟต์แวร์ Windows ที่ติดตั้งไว้ภายใน คุณสามารถเผยแพร่ภาพยนตร์ของคุณลงบนเว็บไซต์ เช่น YouTube, Facebook, Twitter และ Vimeo ได้ง่าย สำหรับผู้ใช้ Mac คุณสามารถจัดการ แก้ไขและแบ่งปันได้ด้วย iMovie จาก iLife และจากเทคนิคการบีบอัดขั้นสูง รูปแบบวิดีโอ HD (H.264) ที่กล้องบันทึกวิดีโอ Philips นำมาใช้ สามารถสร้างไฟล์ขนาดเล็กกว่ากล้องบันทึกวิดีโอ, กล้องดิจิตอล และโทรศัพท์มือถือทั่วไปได้โดยไม่ลดทอนคุณภาพวิดีโอ ดังนั้น คุณจึงแบ่งปันภาพประทับใจได้รวดเร็วยิ่งขึ้น! ไฟล์เหล่านี้ยังสามารถนำไปใช้กับโปรแกรมอื่น เช่น iPhoto และ Windows Movie Maker ได้อีกด้วย

เชื่อมต่อกับทีวีได้โดยตรงผ่าน HDMI เพื่อการดูวิดีโอของคุณในระบบ HD

เชื่อมต่อกับทีวีได้โดยตรงผ่าน HDMI เพื่อการดูวิดีโอของคุณในระบบ HD

ปลั๊ก USB ในตัวเพื่อการเชื่อมต่อกับ PC/Mac ที่ไม่ยุ่งยาก

ปลั๊ก USB ในตัวเพื่อการเชื่อมต่อกับ PC/Mac ที่ไม่ยุ่งยาก

ข้อมูลทางเทคนิค

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  • อัปเดตข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี