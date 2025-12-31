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กล้องบันทึกวิดีโอ HD

CAM110RD/00

การบันทึกและการแบ่งปันช่วงเวลาที่มีคุณค่าเป็นเรื่องง่าย

ถ่ายวิดีโอช่วงเวลาสนุกสนานในระบบ Full HD และตอกย้ำความสมบูรณ์แบบด้วยเทคโนโลยีป้องกันภาพสั่นไหวประสิทธิภาพเยี่ยมของกล้องบันทึกวิดีโอดิจิตอล ESee ทั้งยังมีการบันทึก 2 รูปแบบคือรูปแบบ HD และรูปแบบเพื่อการส่งอีเมล์ ช่วยให้คุณแบ่งปันวิดีโอบนทีวีได้รวดเร็วขึ้นถึง 4 เท่า

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ด้วยการป้องกันภาพสั่นไหวขั้นสูง

การบันทึกและการแบ่งปันช่วงเวลาที่มีคุณค่าเป็นเรื่องง่าย

แฟลช, โฟกัสอัตโนมัติ, การโฟกัสใบหน้าและรอยยิ้ม

แฟลช, โฟกัสอัตโนมัติ, การโฟกัสใบหน้าและรอยยิ้ม

ถ่ายภาพวิดีโอชัดเจนขึ้น มั่นคงขึ้น ด้วยการป้องกันภาพสั่นไหวขั้นสูง

ถ่ายภาพวิดีโอชัดเจนขึ้น มั่นคงขึ้น ด้วยการป้องกันภาพสั่นไหวขั้นสูง

การป้องกันภาพสั่นไหวขั้นสูงให้คุณเก็บภาพวิดีโอได้อย่างยอดเยี่ยมจนคุณภูมิใจอยากจะอวดฝีมือ ภาพวิดีโอนิ่งและไร้ที่ติเป็นผลงานของไจโรเซนเซอร์ที่ผนึกพลังกับการคำนวณขั้นสูง เซนเซอร์จะทำการวัดระยะห่างระหว่างพื้นกับเลนส์กล้อง และดำเนินการปรับแก้ไขที่จำเป็นในเวลาที่กล้องบันทึกวิดีโอส่าย เทคโนโลยีขั้นสูงนี้ทำให้ได้ภาพที่ปราศจากการเบลอในทุกๆ ครั้ง คุณจึงสามารถบันทึกช่วงเวลาสุดแสนประทับใจในชีวิตไว้ด้วยภาพวิดีโอชั้นยอด

ตัวแก้ไขวิดีโอแบบด่วนสำหรับดำเนินการแก้ไขอย่างง่ายดายบนกล้องบันทึกวิดีโอดิจิตอล

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